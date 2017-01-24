Кошачья обида

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:42

Мария Сайгина Просмотров: 388 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 00:36 by

С месяц тому назад на просторах инета нашла этот сайт и зависла. Думала-думала и решилась все-таки вставить свои пять копеек.Интересных случаев в жизни было несколько, но это сейчас я их называю интересными, а когда это все происходило, я была другого мнения. Ну и почитав истории, комменты к ним, была удивлена, что некоторым ужас как надоело читать одно и тоже. Поэтому были сомнения - начать рассказ о своих приключениях или нет, так как черта я не видела, динозавров тоже не встречала, НЛО меня не похищало. Короче, все как у всех, с одной только разницей, что ужас мы все испытали в одиночку и каждый по-своему.Первый случай произошел, когда мне было двенадцать лет. Остались мы с мамой одни, папа в командировке, брат призван в ряды советской армии. Однажды ночью будит меня мама (а мы спали в разных комнатах) и просит, чтобы я пошла спать к ней на диван. Ну, я и пошла, легла и уснула. Единственное, что заметила - мама бра не выключает. Утром перед школой у меня, естественно, возник вопрос, что это вообще было? Услышала я от мамы следующее:«Сплю я и чувствую, что не могу дышать. Пытаюсь заставить себя открыть глаза, но не могу, руками пошевелить тоже не могу. И дикий животный страх испытываю, что все - конец. Дышать совсем нечем, такая тяжесть на грудь давит А потом, откуда только силы взялись, раз и схватила рукой, что на груди сидело, да и как швырну от себя на пол. Услышала мягкий звук, словно кошка на пол прыгнула, а перед тем, как звук услышать, что-то мягкое и пушистое до лица дотронулось. Я бра включила и сижу, смотрю на пол, естественно, ничего не увидела. Волосы от страха дыбом, понимаю, что одна не усну, пошла за тобой. Так мы до утра со светом и спали».И вот мама в полной уверенности, что кошка на ней сидела. Лицо задел кошачий хвост. Оговорюсь, что буквально две недели тому назад, еще до этого случая, у нас пропала кошка. Подобрали котенком, выросла, гормоны заиграли, и стала наша кошара орать благим матом по ночам, терпели мы три ночи, не выпускали, а потом отпустили. Нагуляется красотка наша и приходит, а однажды не вернулась. Мы все подъезды и подвалы облазили - нет нашей кисули. А через две недели после ее исчезновения с мамой это произошло. Из чего она сделала вывод, что нашей кошки нет в живых, пришла она ей мстить, что не уберегли.Если понравилась история, то напишу, с чем сама столкнулась.

Ключевые слова: Мама бра удушье нечто кошка авторская история

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