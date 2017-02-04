Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Старая дева

Эта история реальна, она произошла с моей сестрой около года назад. Пишу от ее лица.
Училась я тогда в шестом классе. Когда закончился учебный год, мы с классом планировали поехать в Санкт-Петербург.
Стояла жара, когда я с подружками садилась в поезд. Ехать туда долго на поезде, где-то один день. Все, как обычно: заняли койки, положили багаж на полку… Мы находились в вагоне №12. Тут в наш вагон вошли две женщины в возрасте, им было где-то по 50, и одна помоложе, блондинка.
В вагоне было два кресла, а теток-то три. Распивать чаи и болтать им было некомфортно, однако рядом была кровать подруги. На нее та блондинка и села и вставать с нее крайне не желала. Просить ее встать нам было неудобно, но и на намеки она закрывала глаза.
Вечером эта блондинка все еще сидела на ее кровати. Только когда подруга легла спать, она соизволила встать. Все заснули. Где-то в час ночи я проснулась от толчков подруги. Открыв глаза и отойдя ото сна, я ясно увидела силуэт этой блондинки. Ее волосы обычного песчаного цвета казались в лунном свете серебристыми, нет, седыми. И казалась она как-то крупнее. Второй и первый ярусы кровати находились близко друг к другу, поэтому трудно было сесть на кровать, не упершись во второй ярус головой, поэтому женщина, сгорбившись, сидела на кровати подруги. Своим телом она прижимала ногу подруги. Мы попытались попросить ее встать, однако женщина молча продолжала сидеть на кровати. Мы всячески пинали ее неподвижное тело, но и столкнуть с кровати ее не получилось. Тогда, набравшись смелости, я решила встать и высказать ей все в лицо. Подойдя ближе, я с ужасом поняла, что это вовсе не та блондинка, что сидела на кровати подруги весь день. Передо мной сидела старая карга. Лицо ее было почти полностью закрыто спутанными волосами, она была голой, а в руках ее была чашка чая. Ее руки тряслись, и кипяток лился ей прямо на ноги. Она что-то бормотала про себя.
Наутро мы проснулись в своих постелях, на креслах по-прежнему сидели две пожилые дамы, но блондинки не видать. Когда мы спросили их о пропавшей подруге, они хором отвечали, мол, только вдвоем ехали, не было в их вагоне никого другого. Одна из них рассказывала про какую-то умершую десять лет назад сумасшедшую женщину в этом поезде.

Автор: Gekala.
Источник.
Сегодня, 12:23 by CoverПросмотров: 975Комментарии: 11
-16

Ключевые слова: Старуха девушка поезд

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Вареньевна
Сегодня, 13:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (215|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 238
Что за бред?
Зарегистрирован: 4.02.2017
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 13:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (139|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 802
Цитата: Вареньевна
Что за бред?

Дурдом. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#3 написал: акжана
Сегодня, 13:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (646|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 760
Всякое читала из мира мистики, но такой сюжет, где в ночном поезде шастают призраки впервые. Еще и старая дева (Отчего же? Может она замужняя? ), которая глубокой ночью перевоплощается в старую каргу.
Рассказ школьницы, которая год назад училась в шестом классе произвел неизгладимое впечатление.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 14:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (248|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 222
Про кресла в вагоне с кроватями совсем не поняла. На моем веку если два лежачих места в вагоне - это бизнес класс и люкс. Четыре лежачих места - купе. Есть общие вагоны - в них лежачих мест нет. Ну и плацкарт - там разве боковые можно креслами назвать... В призраки еще вагонные поверить могу - но вот что бы его с ног спихнуть не могли и он чай распивал - не верю как-то. Больше похоже на вагон без кондея - где женщина с верхней полки спустилась, разделась в жаркую ночь,чтобы никто особо не видил - и пила чаек или водичку изнывая от жажды. И потом не вижу завершения - т.е после видения призрака девушки сразу легли спать, оставив призрака пить чай?
Зарегистрирован: 14.10.2016
#5 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 14:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 39
По моему вам с историей сестры-шестиклассницы в другой раздел.
Пугать сверстников:)
Зарегистрирован: 11.02.2016
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 15:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 628
один коммент: чушь полнейшая
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#7 написал: Елена Соловова
Сегодня, 15:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Такое впечатление, будто автор решил что тут одни параноики, которые будут "глатать" всякую чушь и верить. Минус
Зарегистрирован: 10.02.2017
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:49
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1858|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 286
Бабуля так и не поняла, кто старой девой то в этой истории оказался? И как рассказчики это определили?
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#9 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:05
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1294|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 811
Надо было дать истории другое название - "Чёрная проводница"
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#10 написал: Ингеборга
Сегодня, 17:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 481
А что, страшилка для пятиклассников, думаю, хорошая!
Плюс!
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#11 написал: Долгопят
Сегодня, 19:40
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 123
Цитата: az.ecmb
Надо было дать истории другое название - "Чёрная проводница"

или "Тряска рук и кипяток на голые ноги"
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.