Старая дева

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Эта история реальна, она произошла с моей сестрой около года назад. Пишу от ее лица.Училась я тогда в шестом классе. Когда закончился учебный год, мы с классом планировали поехать в Санкт-Петербург.Стояла жара, когда я с подружками садилась в поезд. Ехать туда долго на поезде, где-то один день. Все, как обычно: заняли койки, положили багаж на полку… Мы находились в вагоне №12. Тут в наш вагон вошли две женщины в возрасте, им было где-то по 50, и одна помоложе, блондинка.В вагоне было два кресла, а теток-то три. Распивать чаи и болтать им было некомфортно, однако рядом была кровать подруги. На нее та блондинка и села и вставать с нее крайне не желала. Просить ее встать нам было неудобно, но и на намеки она закрывала глаза.Вечером эта блондинка все еще сидела на ее кровати. Только когда подруга легла спать, она соизволила встать. Все заснули. Где-то в час ночи я проснулась от толчков подруги. Открыв глаза и отойдя ото сна, я ясно увидела силуэт этой блондинки. Ее волосы обычного песчаного цвета казались в лунном свете серебристыми, нет, седыми. И казалась она как-то крупнее. Второй и первый ярусы кровати находились близко друг к другу, поэтому трудно было сесть на кровать, не упершись во второй ярус головой, поэтому женщина, сгорбившись, сидела на кровати подруги. Своим телом она прижимала ногу подруги. Мы попытались попросить ее встать, однако женщина молча продолжала сидеть на кровати. Мы всячески пинали ее неподвижное тело, но и столкнуть с кровати ее не получилось. Тогда, набравшись смелости, я решила встать и высказать ей все в лицо. Подойдя ближе, я с ужасом поняла, что это вовсе не та блондинка, что сидела на кровати подруги весь день. Передо мной сидела старая карга. Лицо ее было почти полностью закрыто спутанными волосами, она была голой, а в руках ее была чашка чая. Ее руки тряслись, и кипяток лился ей прямо на ноги. Она что-то бормотала про себя.Наутро мы проснулись в своих постелях, на креслах по-прежнему сидели две пожилые дамы, но блондинки не видать. Когда мы спросили их о пропавшей подруге, они хором отвечали, мол, только вдвоем ехали, не было в их вагоне никого другого. Одна из них рассказывала про какую-то умершую десять лет назад сумасшедшую женщину в этом поезде.Автор: Gekala.

Ключевые слова: Старуха девушка поезд

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