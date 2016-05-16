Крестовая ворона

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:20

Cover Просмотров: 470 Комментарии: 2 +14 Вчера, 23:20 by

Об этом случае мне рассказывала одна старушка-соседка. При этом она частенько крестилась резкими движениями и даже разок оглянулась по сторонам.После войны, в некоторых районах Черноземья была голодовка. Засуха уничтожила почти весь урожай, а то, что осталось, кормило сельчан лишь до следующего года. Потом началась беда.Военных действий в селе, о котором хочу рассказать, не было, немцы не дошли сюда, однако почти все взрослые мужчины были призваны на фронт. Лишь немногим удалось вернуться, да и они были слабы и искалечены, а тут еще обрушился неурожай.В каждом доме было по 5-6 детей, а то и больше. Все они хотели кушать, требуя от раньше времени согнувшихся матерей еды! Женщины собирали последние вещи: красивые девичьи платки и теплые полушубки и носили их менять в город. Чаще всего обратно приносили кормовую свеклу или мешочек зерна. Свеклу варили, а зерно тщательно перетирали и варили кисель. Так и жили.Однако ни свекла, ни кисель многим были недоступны. И начался разбой. Мужики и ребята покрепче отлавливали возвращавшихся с базара и отбирали все. Тут уж семья была практически обречена на смерть, так как дотянуть до нового урожая шансов уже не оставалось.Марфуша собралась в город, запасы кончались, а в доме четверо малышей. Сложила в узелок черный цигейковый полушубок и цветастый платок с кистями. Ушла одна, не хотела, чтобы знали. В городе удачно обменяла вещи на горох и довольная возвращалась по низине вдоль болотца, стараясь никого не встретить на пути. Дома-то ждали голодные детки.Не повезло. Два бородача, увидев бабу с котомкой, кинулись к ней. Марфуша бросилась к болоту, хотела спрятаться за кочками, да оступилась и провалилась. Пока мужики подбежали, на кочке остался только ситцевый узелок. Подхватив его, они ушли.С тех пор о Марфе никто не слышал. Да и не до нее было людям. Дети тоже не выжили, снесли их на погост, похоронив на краю бедного кладбища в одной могилке и под одним крестом.Только стали сельчане замечать, что повадилось на том кресте сидеть ворона. Как будто ждала чего-то. Сидит целый день, каркает. По праздникам ходили люди навещать своих покойников, а за ними внимательно наблюдала серая птица, провожая взглядом до самой дороги.Однажды привезли хоронить мужика, были там сын его да несколько соседей. Что тут стало! Взвилась ворона, каркнула, кинулась на покойника и ну клевать ему лицо. Сын стал отгонять, так и ему досталось. Попала клювом ему в глаз. Насилу птицу разогнали. Похоронили, да и разошлись. И что интересно, так сын через месяц помер, потому что гнить у него все стало. Как его похоронили, исчезла куда-то крестовая ворона и больше никогда не возвращалась.

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