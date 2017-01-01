В каждой избушке свои погремушки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:09

Cover Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:09 by

Мне подруга рассказывала, как после окончания пединститута по распределению попала в деревню. Там ходили слухи о нехорошем доме. И решили они там переночевать с подругой и другом. Весь вечер ржали, заснули. И тут началось. Проснулась от щекотки, а шевельнуться не может. Всплыли наставления местных, что надо матом выругаться. В горле ком, еле выдавила ругательство. Потом с комода упала икона, перелетев через половину комнаты, ещё что-то свалилось.Утром выяснилось, что с подругой тоже самое было. Посмотрели, а у обеих все бока в красных пятнах, потом долго синяки не сходили. А парень спал в другой комнате, сказал, что ничего не видел, не слышал. А сам трясётся, белый с красными глазами и огромная пепельница окурков.А в «плохих» домах кто-нибудь был? У меня здесь в Америке была знакомая, они с семьёй снимали дом. Однажды она позвaла меня к себе домой. Обычный такой американский одноэтажный дом, на обычной улице, не очень старый (в 1960-х годах построенный). Но туда заходишь — и тебя тут же охватывает чувство ужасной депрессии и какой-то безнадёги. Хотя внутри всё очень обыкновенно, большие комнаты, солнечно, ничего особенного. Но очень хочется оттуда поскорее убежать, выходишь потом на улицу, как из тюрьмы какой-то вырвалась. Хотя если там долго сидеть, то как-то привыкаешь и не особо обращаешь внимание.Как вежливый человек я ей, конечно, не стала же при первой встрече говорить: «А что это у тебя в доме так нехорошо?», да и потом не говорила, а зачем? Я там потом была много раз, и это «нехорошее» чувство всегда присутствовало. Семья у этой девушки была обыкновенная, никаких тяжелобольных или несчастий в семье не было. Потом, кстати, они оттуда съехали, в другом доме ничего такого не было, так что это точно не от них. А потом мы как-то разговорились с ней на эту тему, и я ей об этом сказала. А она говорит: «Знаю, мне все об этом говорили!». Более того, когда к ней приезжала мама погостить из России, то мама не могла в этом доме спать — её мучили кошмары, кто-то душил и дергал за ноги.У меня самой между тем происходит какая-то ерунда. Ничего особенного, конечно, просто странно. Купила я неделю назад цветок — эухарис грандифлору, принесли мне его домой. Я увидела и чуть не рухнула. Сказать, что он большой, — это ничего не сказать, он огромный! Разнос листьев в окружности метра полтора, наверно, сами листья огроменные, цветочные стрелки по метру, натуральные джунгли.Поставила я его на журнальный столик. А когда я стала заходить в комнату, где он стоит, то боковым зрением на месте эухариса я вижу мужика. Это длится одно мгновение, перевожу взгляд и всё — цветок цветком. В общем, продолжается это уже неделю.А недавно сын пришёл, и что-то мы про цветок этот разговорились, какой он большой и т.д. и т.п.И мне сын говорит:— Я когда в комнату вхожу, то на месте цветка мужика вижу!Я так удивилась. Главное, ну ладно мне мерещится, но двоим и именно мужик! Странно так. Я даже одежду вижу на нём — брюки, что-то типа куртки и свитера и иногда даже очки. А сын видит брюки и куртку. И ещё такой момент: не в каждый заход в комнату я его вижу, а раза 3-4 в день, особенно поздно вечером.В общем, приблудился какой-то мужик, а нам-то он совсем и не нужен. Что делать с ним — ума не приложу.

Ключевые слова: Икона странности дом цветок ребенок

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