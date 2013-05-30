Заботливая бабушка

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Cover Просмотров: 174 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 05:11 by

Случилось это давно, но память до сих пор хранит тот мистический и вместе с тем чудесный случай.Жили мы в деревне Березовка Восточно-Казахстанской области. Родители работали, поэтому я и моя сестра Настя часто проводили время у бабушки. Лишь вечером родители забирали нас домой.Очень любили мы бабулечку, а она нас. Добрая и мудрая была женщина, знала травы и умела ими лечить, помогала всем в округе бескорыстно. Не раз ее травы и нас выручали. Любые болячки отступали перед бабушкиными отварами.Но однажды бабушки не стало…Мне было 5 лет, Насте – 14. Будучи маленькой девочкой, я не осознавала до конца, что больше не увижу ее. Сестра же все понимала и плакала долгими ночами в подушку.Вскоре возникли определенные обстоятельства, свою квартиру родителям пришлось продать. Состоялся переезд в бабушкин дом. Нас с сестрой поселили в одной комнате, кровати стояли напротив.Все в доме напоминало о милой бабушке. Порой у меня было чувство, что она рядом и по-прежнему оберегает нас…Была зима. Настя сильно заболела. Поход к врачу ограничился освобождением от школы и лечением на дому. Но лучше не становилось.Как-то вечером я пришла от подружки-соседки, у ворот стояла машина неотложки. Я увидела, что в комнате находятся люди в белых халатах. Настя была в постели, она «горела» - пот крупными каплями выступал на лбу. Ей поставили укол, чтоб сбить температуру; сказали, подозревают пневмонию и нужно ехать в город в стационар, но т. к. дорогу замело, придется ждать до утра, пока техника расчистит путь. С этими словами скорая помощь уехала восвояси. Сестренка моя осталась мучиться.Вскоре мы легли спать. Среди ночи я проснулась от того, что сестра говорила с кем-то. Голоса собеседника я не слышала, лишь скрип стула, который остался возле ее кровати после визита врачей и чье-то тяжелое дыхание. Мне казалось, что Настя бредит во сне и ей снова плохо. Хотела крикнуть на помощь маму, но почему-то я не смогла произнести ни слова. Было ясно одно: сестра говорила с человеком, которого хорошо знает, и в конце концов она успокоилась и уснула.Послышались тяжелые шаги – кто-то от ее кровати направился ко мне. Но кто? Сестра ведь уснула! Я испугалась, спряталась под одеяло и сама не заметила, как провалилась в сон.Утром мама пришла будить сестру для сборов в стационар, но Настя бодро встала с постели, попросила кушать и сказала, что ехать уже никуда не надо. Родители от удивления открыли рот: щеки розовые, температуры нет, хотя еще вчера она мучилась сильным жаром.– Ты боишься? Не бойся, я поеду вместе с тобой, – проговорила мама.– Нет, я не боюсь, – твердо ответила Настя. – Сегодня ночью приходила наша бабушка и приносила мне отвар из трав и какие-то порошки, которые я приняла. Она молилась возле моей кровати и говорила, что я проснусь здоровой, а еще, что никогда не забывает о нас и любит. Потом она пошла к Катюше и молилась возле ее кровати.Конечно, родители решили, что Насте приснился сон. А я поняла, что к нам действительно приходил дух нашей покойной бабушки. Именно ее я так испугалась. Видимо, поняв, что тянуть с помощью нельзя, наша родненькая бабулечка взяла все в свои руки и подоспела как раз во время.Поездка в стационар все равно состоялась, но не была долгой. После тщательного осмотра доктор сказал, что Настя полностью здорова. Врачи нашей больницы не верили в случившееся и посчитали это чудом. И только мы с сестрой знали, кто это чудо совершил.Автор: Екатерина.

Ключевые слова: Сестра болезнь помощь бабушка

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