Это первое, что думают люди при виде его

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:46

Причина: Стилистика автора сохранена. Грамматика тоже.

Onikava Просмотров: 63 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:46 by

На следуший день произошло то чего ожидала вся деревня время 17:36,я сижу в телефоне смотрю на телефон интернет который не очень сочно конечно ловит но я все таки досмотрев виде в самомдермовом качестве услышал маминой голос она звала на ужин я как будто отключившис от телефона приходя в этот мир почувствовал свежий запах борша который заполняло всю комнату даже вес этажя спустился вниз зашел в кухни помыв руки словив несколько агрессивных слов в свой адрес иза того что я не в туалете мою руки я приступил к трапезе прощло около 20 минут с разговорами матерю о прошлом о безобидных дняхя доел и решил выйти на улицу ожидая сладкого орамата ветра выходя на улицу солнце только только закрывало свои глаза впустив нашу деревушку во мракПрошло 10 минут Мат зовет со словами на улице холодно или по теплее оденся или же марш дамой но мои ушы после её слов услышали стоны со стороны леса я обернулся с дикой скоростью смотрев сторону леса тма тимушая ничего не виднаэтот лес как и всегда живет своей жизню хот глаз выколи ничего отуда не видно но спустя мгновения отуда виделся человеческий силует и вот мой Отец вес в крови один глаз белыйсответствено слепой глаз колено в крови одним словом ЖИВОГО МЕСТО НЕ БЫЛО я закричал со словами МАМ ОТЕЦ РАНЕНЫМ ВЕРНУЛСЯ после этого ближайшие 2 часа я смутно помню как бы сказат я помню но не помню одновременокак в тумане в крадце отца сразу домой переташили об этом узнали жители ворвалис в наш дом с вопросами ВЫ ВИДЕЛИ ЭТОТСемя пострадавших тоже как животные начали скулит спрашиват кричат "ПОЧЕМУ ТЫ ВЫЖЕЛ, ГДЕ НАШИ МУЖЯ" этот день был кашмаром я с Отцом в тот день не смог разговариват так как "Гостей было много" потом мат как всегда по приказу отправила меня спатВремя 03:14 мне не спалос слишком многое случилос за последнее время пропажа смерти скорее всего и много другого хот мне на след месяце быдет 19 но я все это не могу вынести как будто мою душу взяли в плен и в аду пытают я не знаю что мне чувствоватсложно,но терпима в голове просто думаю а зачем я боюс челове живет мало для этого мира много не успевает делат почему я боюс,тревожус,думаю о многом ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ ПЛЧЕМУи вдруг я услышал скрипт доски кто то дома предвигался я уже тот момент выбрал свой пут улыбайся так что бы зубы блистали,многие знают болще чем говорят многие разговаривают секретно не поймеш что очем говорят но мой мозг уже знает ответовв лесу ЧТО ТО ЕСТЬ она могушествено но я не знаю почему отец со своими друзями все время шли туда ради смерти? ГЛУПО тогда почему ?как мне кажется для ответа мне нужно самому спросит того кто вернулся из "САМОГО АДА?" Я встал с кровати пошел по звуку и увидел что отец открыв главной двер вышел на улицу я не медлив в тихую зашел в кухню взял нож так как по словам отца осторожность прежде всеговышел на улицу Отец еле еле себя держал на ногах Мат в тот момент спала крепко аж настолько что не услышала как этот дохляк выходит на улицу ладно я подошол к отцу и услышал из его усть "О о о о ВСЁ НАШЕ ДАРУЙ МНЕ ПОКОЙЙЙ Я ВИДЕЛ ТЕБЯ НАСТОЛЬКО КРАСИВЫЙ ЧТО ЛЕС КЛАНИТСЯ ПЕРЕД ТОБОЙ Я РАДИ ТЕБЯ ОТАМ ВСЮ ДЕРЕВНЮ В ЖЕРТВУ"Услышав из усть Отца это я сразу понял это не он он бы таких слов не сказал бы кто то манипулирует её я произнес "Отец что ты такое сказал" и в миг он посматрев на меня упал в обморок в тот момент его оба глаза были белыми как будто слепой дед не могу понят что этопрошла неделя все что происходило утихло все просто приняли то что произошло наша полицыя не может что то сделат как будто последователи какогото култа ахх все злит просто как будто моему гневу нет конца что за черт.Но в этот самый день я наконец нармолна поговорил с человеком который я называл Отцомя силно сомневался им он как будто не живой ни мертвый он сидел на втором этаже на болконе пил чай и ахх как обычно смотрел на лес я подошел к нему и тихонка спросил "Отец можно я рядом подсяду"она посматрев на меня с жалостю что ли сказал "Да малой садис и давай вместе посмотрим на этот прекрасный ЛЕС хы-хы-хы-хы "все таки он психический болной человек уже мне не нравится все это но кто я что бы все поменят"Отец возможно тебе не понравится то что я у тебя спрошу,но пожалуйств ответ только честно хорошо ?"Он посмотрев на меня как будто всебя пришел что ли,кивнул я спросил "Это вед нечто который ты видел там в лесу ЭТО ВЕД БОГ ?"он с силным испугом посмотрел на меня у него зрачки силно раширилис как будто мои слова отправили его обратно в тот день и что же вы прикажете делат в этот момент он начал смотрет в одну и туже точку уже минуту ничего не говоря я уже утомившис встал и вдруг"Да Этого существа можно было назват ТЕМ КТО БЫЛЬ И ТЕМ КТО БУДЕТЬ " я срузу начал допрашиват "что это было какого формы было расказывай дай болшее информацы" но он ничего не сказал просто смотрел на одну точку и в моменте просто добавил "Он быль в виде оленя я ему голову 3 потрона засадил после этого как ни в чем не бывало он просто рвал моих друзей"я понял что не поверю словам Отца если не буду убеждем собствеными глазами вот с того дня я начал тренроватся и готовится будушей схватке с неизвестным

Ключевые слова: Деревня Бог охотник авторская история

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