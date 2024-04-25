Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Дурдом

brndiltamg.jpg

(я случайно выложил статью без истории пхекхех)
24 мая 2023 я сидел у своего друга в гостях, мы рубились в osu. Друг сказал мне что отойдет за водой, и вежливо попросил "никуда не лезь, прошу". Я свернул игру, зашел на рабочий стол, нашел папку с названием "фотки с 2019". Хоть меня и просили не открывать, я зашел в папку. Там были фотки с отдыха, скрины из игр, в общем - ничего интересного.
Порывшись еще минуты две, я нашел непонятное фото формата jpg с названием brndiltamg. Я открыл его и увидел странное зрелище: синий фон на которм видны 2 белые фигуры разного размера. При первом просмотре меня это не напугало, и я просто закрыл фотку и проводник. Через 2 часа я пошел домой, поскольку нужно было делать домашку по физике, а времени у меня было мало. Я решил послушать музыку пока шел домой, ведь друг жил достаточно далеко. Как только я включил Короля и Шута, я удивился. Слов в песне не было, а песня была с каким-то шумом на фоне. Так было со всеми песнями на моем телефоне. Это меня смутило, но я не придал этому особого значения. Придя домой и сделав домашку, меня позвала мама смотреть телевизор. Я пришел в гостинную, сел на диван и удивился..... Программа которая шла по телевизору была под синим фильтром, а ведущая была одной из фигур с фотки....
P.S: фото перевернуто автором фото (mayhem32099), следует повернуть фотографию на 90 градусов.
нахкаа


Новость отредактировал Estellan - 25-04-2024, 23:10
Причина: Изменен раздел.
25-04-2024, 23:10 by mebauuuПросмотров: 253Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Смертельные файлы файл картинка звук

Другие, подобные истории:

Комментарии