brndiltamg.jpg

Новость отредактировал Estellan - 25-04-2024, 23:10

Причина: Изменен раздел.

mebauuu Просмотров: 253 Комментарии: 0 0 25-04-2024, 23:10 by

(я случайно выложил статью без истории пхекхех)24 мая 2023 я сидел у своего друга в гостях, мы рубились в osu. Друг сказал мне что отойдет за водой, и вежливо попросил "никуда не лезь, прошу". Я свернул игру, зашел на рабочий стол, нашел папку с названием "фотки с 2019". Хоть меня и просили не открывать, я зашел в папку. Там были фотки с отдыха, скрины из игр, в общем - ничего интересного.Порывшись еще минуты две, я нашел непонятное фото формата jpg с названием brndiltamg. Я открыл его и увидел странное зрелище: синий фон на которм видны 2 белые фигуры разного размера. При первом просмотре меня это не напугало, и я просто закрыл фотку и проводник. Через 2 часа я пошел домой, поскольку нужно было делать домашку по физике, а времени у меня было мало. Я решил послушать музыку пока шел домой, ведь друг жил достаточно далеко. Как только я включил Короля и Шута, я удивился. Слов в песне не было, а песня была с каким-то шумом на фоне. Так было со всеми песнями на моем телефоне. Это меня смутило, но я не придал этому особого значения. Придя домой и сделав домашку, меня позвала мама смотреть телевизор. Я пришел в гостинную, сел на диван и удивился..... Программа которая шла по телевизору была под синим фильтром, а ведущая была одной из фигур с фотки....P.S: фото перевернуто автором фото (mayhem32099), следует повернуть фотографию на 90 градусов.

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