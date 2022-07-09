Этот Стар﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿

Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:22

Причина: Изменен раздел.

BRAGAONE Просмотров: 396 Комментарии: 0 0 15-04-2024, 21:22 by

Тут что то не такМинут 30 назад мне приснился слишком реалистичный страшный сона сейчас кто кто громко кричит в соседнем доме так что слышно на весь район09.07.2022 время 01:00 +-На лето я уезжаю в глубь города в мини райончик в многоэтажный дом построеный недавно.Так вот в тот момент я лежал на диване в поиске вдохновения для написания сюжета .Всё спокойно я решаю выключить свет, ложусь в кровать .Прошло +- 10 минут и я слышу протяжный вой от окнаЯ (естественно) испугался подойдя к окну я ничего не увидел,закрыл окно и лег опять09.07.2022 время 03:30(теперь точно) разбудил меня крик с улицы.Открыв окно я осмотрел двор никого не увидел . Но все же я собрался и стал подходить к двери я открыл дверь она со скрипом открылась переступив через порог я услышал грохот на кухне что заставило меня ещё быстрее выйти из квартиры я стал спускаться по лестнице между 6 и 7 этажём я услышал крик с верху Ой! эО!я поднял голову и увидел нечто старик похожий на полугниющий труп смотрел на меня с 7 этажа я был в шоке испугавшись я понёсся вниз я чуть ли не выбил дверь из подъезда09.07.2022 04:00 ДверьДверь манит меня я хочу домой но не могу войти из окна на меня смотрит лицо страшное не подающие признаков человеческого разума лицо это..........Существо в старых лохмотьях с показывающим зверскую агрессию лицом казалось что если я зайду в дом это разорвет меня в клочья И09.07.2022 время 04:03 Я остался на улице жду чуда09.07.2022 время 04:18 ВОТ ОНО ЧУДО! оно отошло от окна я тихо открыл дверь и зашелТихо.Я стал подниматься НЕТ! он стоит прямо передомнойон повернулся и простояв минуту резко двинулся на меняя опять выскочил из подъезда он схватил меня за рукумне ничего не оставалсь кроме как пытаться бить его дверьюХРЯСЬ я в шоке рука старика упала на землю без крови без крикаС громким хрипом он уполз в глубь09.07.2022 время 04:50 Хватит с меня экшена опять сев на лавку я стал осматривать подъездОн ...... ОН СМОТРИТ НА МЕНЯ! он смотрит на меня издевательски маша мне отломаной рукой??.??.2022 оно ??????????????????????????????????????????????????????????????????09.07.2022 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????свет?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????кокона????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????заметно????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????я?????????????????????????????Я пытаюсь не дышать но мне кажется что оно меня слышит҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉....҉҉....҉҉....҉҉....҉҉......҉҉.....҉҉ он .....҉҉҉҉҉҉......҉҉҉҉...........҉҉...҉҉҉҉҉҉҉҉

Ключевые слова: Старик нечто дом авторская история

Другие, подобные истории: