Этот Стар﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿Тут что то не так
Минут 30 назад мне приснился слишком реалистичный страшный сон
а сейчас кто кто громко кричит в соседнем доме так что слышно на весь район
09.07.2022 время 01:00 +-
На лето я уезжаю в глубь города в мини райончик в многоэтажный дом построеный недавно.
Так вот в тот момент я лежал на диване в поиске вдохновения для написания сюжета .
Всё спокойно я решаю выключить свет, ложусь в кровать .
Прошло +- 10 минут и я слышу протяжный вой от окна
Я (естественно) испугался подойдя к окну я ничего не увидел,закрыл окно и лег опять
09.07.2022 время 03:30
(теперь точно) разбудил меня крик с улицы.Открыв окно я осмотрел двор никого не увидел . Но все же я собрался и стал подходить к двери я открыл дверь она со скрипом открылась переступив через порог я услышал грохот на кухне что заставило меня ещё быстрее выйти из квартиры я стал спускаться по лестнице между 6 и 7 этажём я услышал крик с верху Ой! эО!
я поднял голову и увидел нечто старик похожий на полугниющий труп смотрел на меня с 7 этажа я был в шоке испугавшись я понёсся вниз я чуть ли не выбил дверь из подъезда
09.07.2022 04:00 Дверь
Дверь манит меня я хочу домой но не могу войти из окна на меня смотрит лицо страшное не подающие признаков человеческого разума лицо это..........Существо в старых лохмотьях с показывающим зверскую агрессию лицом казалось что если я зайду в дом это разорвет меня в клочья И
09.07.2022 время 04:03 Я остался на улице жду чуда
09.07.2022 время 04:18 ВОТ ОНО ЧУДО! оно отошло от окна я тихо открыл дверь и зашел
Тихо.Я стал подниматься НЕТ! он стоит прямо передомной
он повернулся и простояв минуту резко двинулся на меня
я опять выскочил из подъезда он схватил меня за руку
мне ничего не оставалсь кроме как пытаться бить его дверью
ХРЯСЬ я в шоке рука старика упала на землю без крови без крика
С громким хрипом он уполз в глубь
09.07.2022 время 04:50 Хватит с меня экшена опять сев на лавку я стал осматривать подъезд
Он ...... ОН СМОТРИТ НА МЕНЯ! он смотрит на меня издевательски маша мне отломаной рукой
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Я пытаюсь не дышать но мне кажется что оно меня слышит
҉҉҉҉҉҉҉҉҉҉....҉҉....҉҉....҉҉....҉҉......҉҉.....҉҉ он .....҉҉҉҉҉҉......҉҉҉҉...........҉҉...҉҉҉҉҉҉҉҉
Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:22
Причина: Изменен раздел.
15-04-2024, 21:22 by BRAGAONEПросмотров: 396Комментарии: 0
Ключевые слова: Старик нечто дом авторская история