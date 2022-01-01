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Дурдом

Чертовщина

Было мне тогда лет 14, папа повёз меня к своей сестре родной , у неё две дочки одна старшая другая младшая , деревня такая глухая заняться вообще не чем , для прогулок была трасса где остановка , в один прекрасный летний день , я решила прогуляется сново , иду по правой стороне и вижу венок висит и фото парня молодого лет 19 ему было , у сестры спрашиваю это кто , а она говорит «разбила парень на мотоцикле , давно это было «, ну я переворотила информацию и пошла спать , в обед следующего дня я пошла опять прогуляться там , да и решила сфоткать фото этого покойного парня возле трассы , думала может призрака сниму , ну да ладно , вечером. Пошла гулять с друзьями сёстры , я устала и сказала сестре что пойду домой , а она осталась на улице со своим парнем , да ещё и гроза собиралась тучи сгущались , на часах было время где то 22:00, в моей комнате где я жила стояла старая копилка , ее механизм был таким , когда кидаешь монету она играет , ну вообщем пришла я домой с прогулки одна , уже темно , и спать хочется , в комнате я одна , пошла в ванную , умываю лицо и слышу мелодия играет , сама по себе из шкатулки , меня в пот липкий , я стою подождала когда она перестанет играть , я сижу в комнате мне страшно , тут свет вырубается , звоню сестре она смеятся на до мной , потом свет выключился , включился , и тут начался кошмар , я видела как какие то тени по стенам проскальзывали , я убежала в комнату ко второй сестре , ещё и сильная гроза разыгралась , уснула у неё , на утро я вспомнила о фото которое я делала на дороге , и я думаю что это была душа этого парня , был недоволен тем что я сделала фото , даже не знаю что и думать .

Вчера, 11:26 by Qwert1999Просмотров: 148Комментарии: 0
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Ключевые слова: Что то неизведанное и страшное авторская история

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