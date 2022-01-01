Не знакомиться в интернете

Не знакомиться в интернетеЗаканчивался август. С одной стороны это хорошо. Скоро школа
снова можно будет набить морду врагу, а свою голову ненужными
знаниями. А вот с другой стороны это плохо. Потому что придётся
рано вставать и кроме как пойти в школу вариантов нету. Но то что
произошло со мной я не могу объяснить до сих пор.
Одним вечером я был один дома родители как это часто было
куда то уехали. Такое было часто и поэтому я уже привык. По
сколько мне и так было скучно а без родителей вообще мрак. То я
написал в статусе в вк что очень скучно живу и одиноко. Так я и
сидел себе в вк слушал музыку. И тут ко мне в друзья добавился
новый человек. Я обычно перед тем как добавить кого-то всегда
смотрю профиль. И в этот раз я посмотрел. На фото была
прекрасная девушка. Сама невинность. Сразу видно что следит за
собой. Скачать что богата то нет. Но видно что не глупая. Я с
удовольствием добавил ее к себе. Выяснилось что её зовут Лера.
Младше меня она на год. Мы с ней немного поговорили и потом она
сказала что мой статус это точно не про меня. Я спросил почему.
Она сказала что ты живёшь в нормально мире. И вот такое общение
скоро переросло в спор. Но одно сообщение её меня поразило:
- ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ТАКОЕ ПРОВЕСТИ 7 ЛЕТ ВО ТЬМЕ?! ГДЕ
НЕ С КЕМ ПОГОВОРИТЬ ИЛИ КОГО-ТО УВИДЕТЬ???
ЕДИНСТВЕННОЕ ОКНО ЭТО ИМЕННО ИНТРЕНЕТ. А ТВОИ
ДРУЗЬЯ ЭТО ТЕМНОТА И ОДИНОЧЕСТВО? Я могу тебе
показать как это.
После этого я увидел что её нет в сети. Я не стал ничего
писать а пошёл и сделал себе ужин. Меня не было минут 30
когда я вернулся то увидел сообщение от неё. Она писала:
- Извини что накричала на тебя. Я могу тебе показать то о
чем я говорила. Я пойму если ты не придёшь но все же
если надумаешь то приходи сегодня в 23:00 По
адресу………………….. .
Я быстро нашёл данный адрес. Меня это удивило потому
что адрес это был самый опасный район в городе. А
улица считается самой опасной в том районе. Там днём
лучше не быть. А в ночь и речи быть не может. Но все же
я согласился пойти. Предварительно взяв нож. Для
самозащиты. В 22:50 я уже был на той улице. На
удивление никого на улице не было вообще. Хотя там в
ночь всегда тусуются преступники.
Удивительно что тут было пусто. Но что самое странно
как в таком месте может жить такая прекрасна девушка
как Лера. В 23:00 я увидел ее возле дома как раз там где
мы договорились встретится. Она в реале была ещё
красивые чем на фото раз так в 100. Мы пошли
прогуляться. Она в один момент сказала что ей очень
жарко. Несмотря на то что я сам уже буквально инеем
покрывается. Хоть я был в куртке достаточно тёплой. А
она как я потом заметил была в лёгкой кофте. Мы зашли
в магазин где она сразу стала под кондиционер. Я купил
две колы. И подошёл к ней и сказал что нам пора. Она
сразу предложила пойти к ней. Хоть я даже и не
спрашивал об этом. Я согласился. Мы зашли к ней.
Квартира была достаточно просторной. Я спросил где
холодильник чтобы поставить колу. Она ответила что
холодильника нету. Так что ставь на пол так как стола и
другого ничего нету. Я попытался включить свет. Но Лера
сказала что света нету. Я сначала подумал что его просто
отключили но потом увидел что комп у неё работает. Так
что я спросил как. Она сказала что света тут нету и не
было. Я спросил:
- В смысле?
- Помнишь я тебе хотела показать как это жить 7 лет
во мраке?
- Ну.
- Так вот все что ты сейчас видишь это мир где я
живу уже 7 лет.
- Ты заметил людей когда сюда шёл? Нет? Так вот на
само деле там они были. Но в то время ты был в
моем мире.
- А как же магазин?
- Это был твой мир. Мне было жарко так как в моем
мире мне нормально хотя холод здесь постоянно. А
вот в мире твоём там мне жарко.
- Я ничего не понимаю.
- Объясняю. 7 лет назад я тоже была в состоянии
таком как ты сейчас. Тоже написал негативный
статус. И ко мне добавился некий тип. Фоток у него
не было. Пустая страница. Она написал
что я могу тебе помочь. Ты больше не будешь
одинока. У тебя будет все прекрасно. Я спросила и
как же вы мне можете помочь. Он мне назначил
встречу там же где мы увиделись. Но как оказалось
он просто меня забрал в этот мир. И я в заточении
в этом мире. Этих два мира связаны между собой
но без проводника попасть в другой мир
невозможно.
- В смысле ты меня заманила в свой мир чтобы тебе
не было одиноко?
- Честно говоря хотела. Но не смогла. Ты хороший
человек у тебя хороша жизнь. Прекрасные
родители. И супер друзья. Не спрашивай откуда я
это знаю. Просто знаю и все.
- И? Я что могу вернуться?
- Да ты можешь а я нет.
- Но почему?
- Потому что тебя никто в мой мир не забирал. Ты
сам добровольно пришёл. А я тебе только показала
что по сравнению со мной у тебя жизнь просто
супер. А вот меня сюда закрыли насильно. Но
вообще по сути когда ты уйдёшь я умру. Так как по
правилам я должна была тебя здесь закрыть.
На этом моменте я расплакался как маленький. Я
хоть знаю её мало но я не хотел чтобы такая
красота умирала. В любом мире.
- Но есть один способ хоть он и сложный.
- Какой?
Она меня обняла. И меня обдало таким
жаром. Что я думал что сгорю.
- Запомни меня. Пока ты будешь меня
помнить то со мной ничего не случиться.
Я то навсегда останусь такой какая есть.
Тут время остановилось. Но если ты
будешь помнить меня то я буду тут
существовать пока ты меня будешь
помнить. Жаль но больше мы с тобой
переписываться не сможем.
- Почему?
- Мы встретились. По сути это заменяет
общение в интернете.
- Я буду тебя помнить всегда.
- Я рада. А теперь ты можешь выйти из
квартиры. в свой мир. Хотя нет что бы с
тобой ничего не случилось. Я расширю
для тебя свой мир. В свой мир ты
вернёшься когда переступишь порог
своей квартиры.
Я вернулся домой уже было 6 часов
утра. Я сразу заснул. И мне снилась
Лера её красота её голос. Словом это
была она. Я всегда её помнил. И вот
когда я смотрю в зеркало мне кажется
что я её вижу по ту сторону мира. Статус
я удалил.
От лица Леры: Он смотрит в
зеркало. Это единственное время когда
я могу его видеть. Я рассказал ему все
кроме того что я могу его видеть. Но к
сожалению он не может видеть меня. Но
как раз потому что он меня помнит я
существую в этом мире.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:37
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 16:37 by КромешникПросмотров: 155Комментарии: 0
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