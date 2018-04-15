Фото на надгробной плите

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

neststalin Просмотров: 65 Комментарии: 1 0 Сегодня, 18:57 by

Эту историю рассказал один приятель детства, с которым я познакомился в детском оздоровительном лагере, дальше пишу от его имени.Когда мне было лет 9, я со своим дедушкой пошел на кладбище - помянуть его родителей. Была как раз поминальная неделя, кладбище находилось за поселком, рядом с железной дорогой.Пришли.Дедушка сначала прибрался, потом разложил поминальную еду на столике рядом с памятниками, и начал поминать, но нужно добавить, что взял с собой бутылку водки, которую благополучно выпил и уснул за столом.Я же, тем временем, решил посмотреть другие памятники, просто из любопытства, да и был я там в первый раз. Прошел немного дальше по шпалам, начало уже вечереть, не темно еще, но начинались сумерки. И тут смотрю, один памятник как подсвечен, каким-то зеленеватым светом, мне стало интересно. Так как я к нему находился с задней стороны, то я его обошел и приблизился, на нем находилось довольно большое овальное фото. На нем был изображен мужчина средних лет, с усами и каким-то хитрым прищуром. И тут я увидел, что он с фото мне подмигнул. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, а потом он повернул голову в профиль, как будто кто-то рядом с ним находился, только не видно было, и что-то кому-то начал говорить, типа: "Он меня видит, я же говорил". Для меня это уже было слишком, я развернулся и дал деру обратно к деду. Примчался, растолкал его, все рассказал, он не поверил, и мы пошли домой.На ту могилу он идти отказался, а для меня это навсегда осталось загадкой. Кто это был, с кем он общался и чего хотел?

Ключевые слова: Кладбище поминки могила мертвец голос история из жизни

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