Случай в деревне

Случай в деревнеИстория произошла эта около 7 лет назад.
Мне было 15 лет..
В общем поехал я с родителями в деревню к бабушке и деду.
Бабушку зовут Люба,дедушку Николай.
Так вот поехали мы в деревню на недельку.
Я если честно так сильно хотел туда,что даже просился остаться ещё,но родители не разрешили.
На дворе стоял Август,последние 3 недели.
Так вот 3 дня прошли обычно,скучно даже не знаю как сказать.
Дом был у нас большой, трёх комнатный+чердак.
Деревня была не такая глухая,хотя-бы с газом и электричеством,воду с колодца не набирали...
Все эти 3 дня я провёл на улице.
А вот 4 день начался плохо:
Мама сказала,что деду плохо стало,короче все уехали.
Я остался один. Пошёл умываться и слышу как кто-то песенки старые распевает на кухне.
Я выключил воду и тихо.
Подумал послышалось наверное.
После водных процедур,пошёл в комнату телевизор смотреть.
Хоть и показывал 2 канала,но мне тогда хватало.
Я сразу вспомнил город: Всё таки там было больше каналов и компьютер.
Как вдруг слышу голос бабушки из кухни
-Ярослав,когда будем вставать,а то завтрак остынет!
Я тогда обомлел просто. Сижу и думаю,приехали что-ли?
Да нет же,слышно было бы разговоры и скрип пола, так как он старый.
Я перекрестился и по своей глупости сказал
- Кто это?
Как вдруг услышал топот в свою комнату,я прижался к дивану до шеи накрылся одеялом.
Лежу значит думаю.
-Ну всё конец!.
Как из дверного проёма вижу тень бабушки, и слышу голос её.
-Чего лежишь та,молись лучше.
И вдруг к моему счастью родители приехали.
Я побежал к ним.
И всё рассказал,мама посмеялась дед тоже ухмыльнулся,а бабушка сказала,что у нас дома странности происходят...
То резко упадёт что-нибудь,то звук разговора из комнат и т.д.
Мама уже чуть испугалась (Было видно по лицу).
Я спросил как там дед.
Мама ответила
-С дедом всё нормально,но нам придётся завтра уехать в город.
Я сначала начал возмущаться,но потом вспомним этот случай даже захотел в город.
Ночь прошла спокойно,за исключением странного сна как будто я сижу в кухне ем бабушкин,фирменный вкусный омлет,и она поворачивается улыбаясь,и приговаривает
-Всё таки ты ещё приедешь! ДА?!
Я не предал этому сну особого значение,ну просто приснилось,а вот про то случай вспоминаю до сих пор.
И вот вопрос?
Кто это был? Можете пожалуйста написать предположения, а то интересно всё таки.
P.S бабушка с дедом и по сей день там живут. Вроде всё хорошо
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:29
Причина: Изменен раздел.
29-11-2019, 21:29 by gutis789Просмотров: 166Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом бабушка жуть авторская история