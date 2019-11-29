Случай в деревне

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:29

Причина: Изменен раздел.

gutis789 Просмотров: 166 Комментарии: 0 +3 29-11-2019, 21:29 by

История произошла эта около 7 лет назад.Мне было 15 лет..В общем поехал я с родителями в деревню к бабушке и деду.Бабушку зовут Люба,дедушку Николай.Так вот поехали мы в деревню на недельку.Я если честно так сильно хотел туда,что даже просился остаться ещё,но родители не разрешили.На дворе стоял Август,последние 3 недели.Так вот 3 дня прошли обычно,скучно даже не знаю как сказать.Дом был у нас большой, трёх комнатный+чердак.Деревня была не такая глухая,хотя-бы с газом и электричеством,воду с колодца не набирали...Все эти 3 дня я провёл на улице.А вот 4 день начался плохо:Мама сказала,что деду плохо стало,короче все уехали.Я остался один. Пошёл умываться и слышу как кто-то песенки старые распевает на кухне.Я выключил воду и тихо.Подумал послышалось наверное.После водных процедур,пошёл в комнату телевизор смотреть.Хоть и показывал 2 канала,но мне тогда хватало.Я сразу вспомнил город: Всё таки там было больше каналов и компьютер.Как вдруг слышу голос бабушки из кухни-Ярослав,когда будем вставать,а то завтрак остынет!Я тогда обомлел просто. Сижу и думаю,приехали что-ли?Да нет же,слышно было бы разговоры и скрип пола, так как он старый.Я перекрестился и по своей глупости сказал- Кто это?Как вдруг услышал топот в свою комнату,я прижался к дивану до шеи накрылся одеялом.Лежу значит думаю.-Ну всё конец!.Как из дверного проёма вижу тень бабушки, и слышу голос её.-Чего лежишь та,молись лучше.И вдруг к моему счастью родители приехали.Я побежал к ним.И всё рассказал,мама посмеялась дед тоже ухмыльнулся,а бабушка сказала,что у нас дома странности происходят...То резко упадёт что-нибудь,то звук разговора из комнат и т.д.Мама уже чуть испугалась (Было видно по лицу).Я спросил как там дед.Мама ответила-С дедом всё нормально,но нам придётся завтра уехать в город.Я сначала начал возмущаться,но потом вспомним этот случай даже захотел в город.Ночь прошла спокойно,за исключением странного сна как будто я сижу в кухне ем бабушкин,фирменный вкусный омлет,и она поворачивается улыбаясь,и приговаривает-Всё таки ты ещё приедешь! ДА?!Я не предал этому сну особого значение,ну просто приснилось,а вот про то случай вспоминаю до сих пор.И вот вопрос?Кто это был? Можете пожалуйста написать предположения, а то интересно всё таки.P.S бабушка с дедом и по сей день там живут. Вроде всё хорошо

Ключевые слова: Дом бабушка жуть авторская история

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