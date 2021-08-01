trphln

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:48

Причина: Изменен раздел.

Parallych Просмотров: 77 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 05:48 by

Я как обычно листал всякие форумы и постил свою историю о 322.avi. Наткнулся на сайт trphln.ru. Дизайн у сайта был мягко говоря такой себе. При входе на сайт вас приветствовала начальная страница на которой не было ничего примечательного, надпись "добро пожаловать" и пару постов созданные администрацией для новых пользователей. Там были обычные правила, особо я в них не вникал ибо я зашёл на этот сайт чтобы выложить и свою историю и свалить побыстрее. Так же там были гайды о том как публиковать публикации, опять же я в это не вникал, помню только что нужно соблюдать калиграфию и не материться. Вообщем, я зарегистрировался, странно что на сайте нет подтверждения регистрации через email. Но да ладно. Я нажал кнопку опубликовать, заполнил все поля и опубликовал историю. Была глубокая ночь поэтому я пошёл спать оставив компьютер включённым.На следующий день я сразу же сел за компьютер, открыл свой пост и увидел странный комментарий от неизвестного пользователя со странным содержанием.Я решил сделать скриншот этого комментария на всякий случай и пойти умыться да бы взбодриться. Когда я пришёл то решил зайти на его профиль. Но при попытке зайти на его страницу вылезала ошибка. "Наверное его забанили" — подумал я и снова решил зайти на страницу с моей историей и удивился, комментарий этого пользователя все ещё не был удалён. Я задумался: — "Может быть это баг?". Я забил на этот сайт и длительное время не заходил на него. Но вчера я решил проверить что с ним случилось.Сайт кардинально изменился. Белый цвет сменился крассным, играла ужасная мелодия, при попытке открыть какую-то либо другую страницу на сайте ничего не происходило.. Я пытался записать это на бандикам или хотя бы сделать скриншот но память была переполнена. Я попытался закрыть браузер и выключить компьютер но мои попытки не увинчались успехом, все зависло и выскочил синий экран смерти.Сегодня я перестановил виндоус, решил открыть найти этот сайт, но сайт было невозможно открыть, вылезала ошибка. Я пытался использовать впн который встроенный в оперу, но мои попытки не увинчались успехом.Похоже что я никогда не узнаю что это было...

Ключевые слова: Сайт комментарий компьютер авторская история

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