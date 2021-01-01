Дом. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:02

Причина: Изменен раздел.

Лёша Пестряков Просмотров: 21 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 20:00 by

Дом часть 118 мартаМы переехали в наш дом осенью. Домик не новый старой постройки но жить можно. Место где располагается дом живописном с большим наличием диких животных которые в прочем не досаждают своим приствием. Когда, я со своей женой осматривал дом и прилегающих к нему участок, то заметил наличие не действующего сливного колодца. Хозяйка ответила, что это старый колодец который засыпал её мужинесколь лет назад. Тогда, я не обратил на это внимания, а зря.... Спустя некоторое время примерно недели через две мы окончательно заехали в наш новый дом и начали, в нем обживаться. Несмотря на позитивный настрой меня не оставляло чувство тревоги за этот колодец. Было, в нем, что-то не то. Жена обычно с усмешкой отвечала, что мол такого ну засыпали яму и что теперь. Да и в принцыпе, я сам успокоился, до первой тревожно ночи. На небе светила полная луна на дворе была поздняя осень. Мы уже с супругой крепко спали, когда, я сквозь сон услышал оттчетливые шерохи за окном. Приняв их за какого-то зверька вновь заснул. Но примерно в час ночи, я опять проснулся от шероха. В этот раз внимательно прислушившась к звукам, я понял что звук доносится со стороны старой сливной ямы. Приподнявшесь и оперевшесь на подоконник локтями, я всматривался в окно и то что я увидил в свете луны привло меня в ужас. Деревянная крышка закрывающая яму немного двигалась и издавала те самые звуки. Через некоторое время все прекратилось и я решил отледатся до утра, а утром отодвинуть крышку посмотреть что же там такое. Утром, я как всегда выпев кофе решил все таки взглянуть, что же там ночью двигало крышку. Отодвинув крышку закрывающую яму, я увидил, что она засыпанв почти полностью до самого верха. Но вот что меня привлекло так это рыхлая почва на поверхности самой ямы. Словно кто-то капал её из нутри. Приняв это очередной раз за какого-то зверька закрыл крышку и пошёл заниматься своими делами. Следующей ночью когда мы уже спали, я вновь увидел, что крышка ямы шевелится...

Ключевые слова: Дом покупка яма авторская история

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