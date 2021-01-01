Человек в компьютере

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:04

Причина: Изменен раздел.

Арсений_Дубровченко Просмотров: 39 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 10:01 by

Это было 29 Марта я тогда сидел в компьютере и смотрел всякие видео на ютуб тогда в поисковике я ничайно ввёл вместо Брайн Мапс "Вайн Марс" и вышла надпись "Посмотри меня" в поисковике. Я как любопытный школьник решил нажать сюда и экран ютуба стал кроваво красного цвета и было только 1 видео я тогда очень испугался и мой курсор сам по себе задвигался. он нажал на воспроизведение этого видео и я увидел как какойто человек танцует очень неестевственным танцом его колени и руки выгибались как только могли и потом видео зависло но сам он посмотрел на меня. Я очень сильно испугался и он подошёл поближе и сказал "Вижу ты сделал ошибку в запросе (смех)" я тогда испугался не на шутку и закрыл свои глаза потом я их открыл через минуту. посмотрел на экран но его там не было потом я услышал дыхание позади и кто-то сказал "Давай потанцуем?" я обернулся но никого не увидел я посмотрел на экран и увидел что я танцую как он! Я испугался и вырубил компьютер и не спал целую ночь.Прошло 2 недели как это случилось и я забыл про это но когда я включил компьютер мой свет вырубился и у соседей тоже но компьютер горел потом тот кто был 2 недели назад в том видео стоял возле моей родни и они вместе танцевали этот танец и я услышал грохот в соседней комнате и увидел его... я ухватился за то что стояло рядом со мной и ударил его по голове и он исчези тогда всё вернулось на свои места я попробовал опять ввести этот запрос но мне выдало только видео под названием "Злость,Молчание,Страдание" но я не решился его включать вдруг чего случится и спустя ещё 2 недели ничего странного не происходило...

Ключевые слова: Запрос компьютер танец авторская история

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