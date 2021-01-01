Печкин и Уродливое нечто

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:11

Причина: Изменен раздел.

Prochor Alexeev Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:11 by

После событий предыдущей истории почтальон Печкин всегда дважды, а то и трижды, в зависимости от ситуации, и трижды. Теперь он всегда ходил только по длинной дороге, но на этот раз мистика и монстры догнали его и на этой, на первый взгляд безобидной дороге.Вот Печкин идёт по этой улице, Галчонок сверху летает. Печкин ехал на велосипеде. Ему было сегодня как-то не по себе, хоть он и ехал по ровной выложенной плиткой дороге которую у тому же освещали фонари. Ему так сказать мерещились какие-то силуэты в кустах, шаги за ним. Но Печкин пытался изо всех сил не обращать на это внимание. Он просто ехал на велосипеде и разговаривал с Галчонком. Тот тоже пытался не обращать внимание на какие-то шаги. Правда он в отличии от Печкина мог взять и улететь.Но резко велосипед сломался. Цепочка лопнула, колесо взорвалось, а остатки велосипеда какие-то руки утащили под куст.Печкин ужасно испугался. Он стал бежать сломя голову, а Галчонок на случай атаки Гуля, или Буки поднялся в пару раз выше, чем он был. А шаги стали всё сильнее напоминать о себе. А потом Печкин обернулся и увидел чудовище: Огромная пасть которая была прицеплена к существу, которое передвигалась на 9000 лапках, которые неси его уродливую тушу. Печкин был так напуган, что от страха свернул на тёмную улицу, которая на все 100 вокруг славилась своими пьяными выходцами, наркоманами, и эту улицу также называли "притон Дьявола".Печкин долго бежал, а когда он ещё раз обернулся, то увидел что уродливое нечто бежало уже совсем рядом. А ещё он увидел, что эта улица не кончается. В две стороны безмолвие. Хотя Печкин пробежал всего метров двестиНа следующем повороте, за которым был пустырь, Печкин оглянувшись увидел что за ним бежит на очень близком расстоянии, два уродливых нечта... так он смотрел, и так в конце за ним бежал уже отряд порождений Преисподни, а когда Печкин обернулся, то увидел что спереди бежит ещё отряд уродливых нечт. Он решил свернуть на пустырь, в центре которого росло дерево. Уродливые нечта были со всех сторон, и поверженный почтальон уже вскарабкался на дерево надеясь дождаться утра.- Печкин, я тебя покидаю! - сказал Галчонок и улетел по указателю "Дом Дяди Федора - 10 км".- Предатель!Но вот уродливые нечта решили, что они съедят дерево. И так скоро Печкин в безысходности закрыл глаза, и отдал себя смерти.Первое существо съело глаза, потом второе откусило нос и уши, вырвав их с корнями, следующее съело рот и откусило кусок щеки. Под утро нашли только обглоданные кости.

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