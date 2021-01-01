Череда "веселья"

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:07

Причина: Изменен раздел

Влад 96 Просмотров: 117 Комментарии: 0 0 Вчера, 08:07 by

Много фигни с нами случалось, но гаже этого снами не было ничего.Начну по порядку, с самаго начала. Зовут меня Влад, и в те дни я работал в магазине "... ёрочка", а после работы сразу шёл на прогулку с девушкой. Был конец апреля, на улице было тепло и мы немного задержались на прогулке. Домой я возвращался ближе к двинадцати ночи, проходя мимо перекрёстка я увидел бабушку, а она к сожалению увидела меня. То что произошло дальше я никогда не забуду. Она стояла на другой стороне дороги и увидев меня рванул в мою сторону на скорости достойной олемпийца. Я продолжал идти прямо, неотводя от неё глаз. Между дорогой и тротуаром был яма в ширину более двух метров, бабуля одним шагом перемахнула её, и чуть замедлившись начала двигаться в моем направлении. После этого она резко остановилась и пошла в противоположном направлении. Я решил что на этом всё закончилось, ох как я ошибался, это было только начало увлекательнейшего года.Прошло немного времени и мы стали жить вместе с девушкой с которой тогда гуляли. Стали снимать комнату в общежитии. И вот однажды ночью я проснулся от того что кран открылся и шумела вода, а потом ОН ЗАКРЫЛСЯ. В комнате были только мы вдвоём. Я сам себе доказывал что это был сон... Прошло ещё немного времени. Мы ложились спать, я почувствовал острую боль в колене, проведя рукой по матрасу я нащупал и достал иглу. У нас таких игл никогда не было, эта была гнутая и ржавая, а наши все новенькие. И тут началось, я не буду описывать все, просто в крации, за пару недель мы видели: проходящии мимо наших окон НОГИ, нас мучали ужаснейшие кошмары. Начались проблемы на работе, постоянные ссоры дома. Прошло недели две, было часа два ночи, мы ложились спать и снова я достаю иглу, и как только я это сделал в дверь постучались, причём шагов по коридору не было. Мы переглянулимь и я пошёл открывать дверь, на пороге стояла девушка, соседка. Она была немного странной и стояла так что я не видел её ног, она была вусмерть пьяная и ели стояла. И тут я почувствовал полное спокойствие. Она попросила у меня сигарету, я ей её дал. Она внезапно стала извиняться за то что побеспокоила нас, дала мне дорогую бутылку вина, которая у неё была с собой и я закрыв дверь начал пить это вино так, словно меня неделю мучала жажда. Иголки мы помыли в святой воде и выкинули. Где-то через месяц мне позвонил друг. Он был в ужасе и рассказывал мне что уже несколько часов выпивает со мною пока не заметил что рожа у меня какая-то странная. В тот момент когда он мне звонил он бежал домой (ему 34 годика) и по телефону рассказывал что сзади никого нет, но судя по звуку шагов за ним бежит целая рота. Домой он всё же попал. Когда и чем все это закончится мы не знаем. К статье живём мы в святом месте, посёлок Коренная пустынь(Свобода).

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