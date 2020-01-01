Ужас подъезда

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:29

Причина: Изменен раздел.

gutis789 Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:29 by

А вы задумывались о том, что на нашей с вами планете, много чего странного, непонятного,загадочного,так вот мой рассказ покажется вам всего лишь выдумкой больного на голову человека,но думайте про меня,то что хотите,но моя задача вам передать,а вы как хотите, принимайте её как должное,или сидите с ухмылкой на лице,попивая горячий чай,и думая:-Ха,бывают же люди,псих наверное какой-нибудь.Зовут меня Семён,живу в небольшом городе,название говорить нет смысла,таких городков в нашей стране очень много.Работаю я поваром в одном достаточно приличном ресторане,стаж накопился у меня уже приличный-9 лет как никак. Ах да,забыл сказать недавно отмечал своё 33-х летие,точнее неделю назад. Мда,что-то заговорился я. Ну да ладно сейчас к делу. График работы у меня почти такой же как и всех людей,кто не знает 5на2 (5 дня работаю,2 дня отдыхаю). Работать мне приходится очень много, в 6 часов утра надо быть уже на месте, и так корячиться до 11 вечера. Так вот иду я как-то с работы был четверг, на часах уже почти двенадцать ночи, в голове только одно: Принять душ, попить чайку, и улечься в тёплую постельку. Когда я уже подходил к своему подъезду,вижу на лавочке сидят 2 бабки,и что-то обсуждают,ну думаю:-Надо же,вот старые дают уже спать всем пора,а они сидят жизнь обсуждают.Готовился я было уже открыть дверь от подъезда как мне одна бабулька говорит:-Парень,ты домой к себе идёшь. Или погостить к кому?-Ну, к себе домой,а с какой целью вас это интересует? Гордо сказал я.-Что-то мы тебя раньше здесь не видели,давно тут живёшь?-Давненько уже,наверное как год.Не понимав, чего она хочет от меня,я её переспросил:-Так зачем вы спрашивали куда я иду?-Присядь парень,присядь скажу кой-чего.Я если честно,с недовольством сел и ожидал,что бабулька будет рассказывать о своих проблемах,но я ошибся.-Ну так, чего вы хотели мне рассказать? Без эмоций буркнул я.-Слушай сынок меня внимательно внимательно и запоминай,понял?Я неуверенно кивнул, мечтая о том,что-бы побыстрее зайти к себе в квартирку.-В общем, сегодня ночью во все двери постучит НЕЧТО и попросит его пустить к себе переночевать, оно маскируется под обычных людей,которые ничем не отличаются от простых но когда ты скажешь, заходи оно сразу же переменит облик и тогда ты уже обречён. Был один выживший который каким-то чудом сбежал от монстра, но давно мы его не виделы,поди тварь забрала. Не знаю,почему,но именно этот подъезд оно облюбовало. Помню лет так десять назад,вообще часто оно приходило,чуть-ли не каждые 2 недели, последний раз нечто наведывалось к нам около 2-ух лет назад. Но сегодня,я уверена,что оно сегодня тоже придёт. Знаю и всё тут!Меня после этого рассказа передёрнуло всего и я вылупившись на эту как мне показалось тогда, чокнутую бабку спросил:-Вы серьёзно сейчас?-Да,вполне серьёзно. Ну ладно мы с Зинкой (её собеседница,с кем они сидели) пойдём спать, ты тоже иди,а то нехватало,чтобы чудище нас тут застало.Я весь в раздумьях поднялся к себе на 4 этаж,и даже не знал верить ли ей,или может уже тронулась бабка.Сидя в ванной меня поразила гениальная мысль, когда будет время надо сходить к любому соседу и спросить про НЕЧТО.Конечно есть риск,что меня примут за сумасшедшего,если бабулька соврала,но проверить информацию надо. Когда я лежал на кровати, пытаясь заснуть меня вытолкнул из коматозного состояния стук в дверь. Чёртовый стук в дверь!Я медленно обрабатывая свои мысли пошёл посмотреть: КТО ТАМ? Но не дойдя до входной двери я сразу же вспомнил рассказ той бабульки, резко меня охватил животный ужас,сразу же холодный пот начал стекать с меня вёдрами.А стук всё не прекращался, я простоял возле двери наверное минут 5, никак не решался,что делать.Вдруг из-за двери раздался голос той бабки,а вещал он следующее:-Открой милок,меня муж из дома выгнал,сказал,что выметайся,вот теперь придётся блуждать по разным домам. Открой пожалуйста,я всего лишь переночую одну ночку.Я перекрутил её слова в своей голове,и понял,что нифига эта не та бабка, потому-что то,что она сказала казалось минимум глупостью.Я начал догадываться кто это пришёл, в тот момент я был так напуган,что не мог даже подойти к глазку глянуть кто это на самом деле там стоит. А стук всё не прекращался. Голос оттуда настойчиво просил меня открыть дверь. Но я даже не думал этого делать.Как вдруг резко голос из-за двери огрубел и прохрипел:-ЭЙ ТВАРИ ЛЮДСКИЕ,ПОЧЕМУ ВЫ ПЕРЕСТАЛИ ОТКРЫВАТЬ МНЕ ДВЕРИ,ДАЖЕ НОВАЯ СЕМЬЯ НЕ ОТКРЫЛА. ДАЖЕ ЗАБЫЛ КАК УЖЕ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МЕНЯ ПУСКАЛИ В ДОМ. ОТКРОЙ ПОЖАЛУЙСТА ТЫ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ ВСЮ ЖИЗНЬ,ПРОШУ! СКАЖИ, ДА!Я осилив страх подошёл к глазку,теперь я жалею об этом всю жизнь. Там стояла жуткая,скрюченная,высокая фигура метра 2, у него были извилистые,острые как тогда казалось рога,оно было волосатое, и с длинными когтями. Его лицо было такое страшное,что даже в фильмах ужасов такого не снимают. Глаза красные и круглые,место носа ноздри,и огромная пасть с острючими как лезвие клыками.Я начал читать молитвы (Благо хорошо их знал),и перекрещиваться, как вдруг я услышал голос по ту сторону двери:-АХ ТЫ ТВАРЬ ЛЮДСКАЯ,ВИДИМО ТА БАБКА ВАС ТУТ ВСЕХ ПРЕДУПРЕДИЛА НУ НИЧЕГО ЕЙ НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ,ЗНАЮ Я КАК ЕЁ ЗАСТАВИТЬ МЕНЯ ПУСТИТЬ,КАК ГОВОРИТЬСЯ ЗМИЙ ВСЕГДА УМЕЛО ОБМАНЫВАЕТ.И тут раздался просто зловещий смех,такой который пронизывал меня до костей. Я от страха потерял сознание,разбудил стук в дверь и просьба открыть,говорили полиция.Я с радостью открыл дверь и сразу же меня начали опрашивать. Говорили,что нашли обглоданное тело той старухи. Я знал кто это сделал,но как? Как он вошёл к ней? Зачем она его пустила? Теперь я никогда этого не узнаю...Меня до сих пор мучают вопросы: -КТО ЭТО БЫЛ? -КАК ОН ОБМАНУЛ БАБУЛЬКУ? и т.дЯ давно съехал с той квартиры,но вот сегодня мне снился сон,что я иду по лесу собираю грибочки (Хотя в жизни этого не делал) и вижуизба стоит,захожу в неё,а там НЕЧТО это стоит и говорит-Открой мне мама,я тут проездом у вас,можно переночевать.Говорило оно с пустотой,но вдруг из ниоткуда раздался второй голос:-Конечно входи,сынок! Это был голос той бабки,которую оно убило,Видимо свыше мне дали понять как оно добралось до невинной бабушки. Теперь я вообще боюсь любого стука в дверь.

Ключевые слова: Подъезд нечто дверь стук авторская история

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