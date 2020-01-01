Привидение солдата

Liana787 Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:09 by

Раньше я ездила к родственникам в село, думала они меня любят. А на самом то деле увидела что они жадные, не одели не обули меня. Я тогда была ребёнком, нуждалась хотя бы в тёплых вещах. Природа меня успокаивала, все тревоги улетали с полевым ветерком и не возвращались. Я лежала на ромашковом поле где затесались васильки с колосками. Мне грустно было от того что люди эксплуатируют животных и убивают их. Как жестоко, всё может быть по другому. А что? Одним словом я была впечатлительной да и сейчас людей и животных жалко, добра только всем желаю.В селе все родственники друг другу. Потому что один другому то сват то брат, а после свадеб тем более. И вот вечерело, вышла я к родственникам посмотреть телевизор. Немного засиделась. А домой решила возвращаться по "страшной дороге". Я ету дорогу так называла потому что я чувствовала там себя так, как вроде бы я не одна. И даже мысленно говорила с кем то. С темнотой ето место казалось еще более жутким. Почти всегда там была большая лужа, вроде озеро. Я подумала ну я быстро пойду по дороге, что теперь. Дошла я до половины и вдруг вижу при луне кто то стоит. Перекрёсток освещает луна и стоит там вроде высокий мужчина. Пальто длинное, плечи чёткие, статный, как в погонах. И головной убор, вроде фуражка. Я ступаю пару шагов назад и человек пропадает. Делаю шаги вперёд я его чётко вижу. Постояла. Думаю, что делать?! Опять шаги и он есть и шаг назад и его нет. Я решила идти, иду, смотрю прямо на него, думаю, да ето кто то из молодёжи, может встречают кого. Кавалер - даму. И тут снова эта фигура пропадает, совсем. Так я и дошла до дома. Той дорогой ходила только днём. Странное чувство попрежнему там не покидало меня. По истечению времени приехала в село команда из Германии. Понанимали сельский копателей. Оказалось что именно на том месте где я видела фигуру в шинели - под огородами и лужей, малиной и капустой, на просёлочной дороге - нашли там примерно сто немецких солдат, а точнее их скелеты. Лежали каски, позеленевшие черепа смотрели глазницами. Даже не знала что черепа зеленеют. Сохранились портсигары и в них клочки газет на немецком. Домино. Останки повыставляли, повылаживали, и всё в пакеты собрали для Германии. Немцы педантично записывали, хранили в архивах карты и приехали за своими костями черем много лет. Работали искатели в пластиковых костюмах и масках. В этом селе было поле боя. Мой дед дрался в рукопашную. Был там бронзовый памятник Неизвестному солдату. Имена наших солдат на памятнике были разными и грузинские и словянские, польские, татарские. Возраст советских солдат от 15 лет до 60. Все они дрались с немцами. Бабушка рассказывала что она помнит что где была старая церква лежало еще больше трупов. Ето был ров величиной с огромный стадион или 3 школьных стадиона. Во время войны весь етот ров и талый снег окрасились в бордовый цвет от крови наших солдат, они погибли в бою и их поскидывали с поля в гигантский ров, потом постепенно хоронили. Тела наших советских воинов лежали слоями. Дорожки к етому рову тоже стали бордовые потом их размыло, земля напиталась кровью. Так что война ето самое плохое. Привидение в шинели наверное тоже дождалось своего часа и его кости вернулись на историческую родину в Германию. Возможно ето был немецкий юноша который пришёл на украинскую землю, пришел как оккупант и безславно погиб. Никто не узнает его имя.

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