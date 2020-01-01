Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Дурдом

Бабуля, привет!

История творческая!
Утром меня разбудил телефонный звонок.
Звонил врач,который занимался моей мамой.То,что он сказал не вызвало у меня никаких положительных эмоций. А сказал он следующее
-Николай,я хочу вам сообщить,то,ваша мама никак не лечится. И наши усилия в пустую. Сможете ли вы в 10 часов утра её забрать домой?
-Конечно смогу. Буркнул я и повесил трубку.
В голове моей тогда было чёрт пойми что... Я разбудил моего сына Захара,и сказал ему что-бы он шёл умываться.
-А,что бабуля вылечилась? Радостно,сказал Захар
-Ну,вроде того. Неуверенно сказал я и пошёл делать завтрак.
Так вот теперь я хочу рассказать,о странном,я бы сказал даже неожиданном состоянии моей мамы...
Произошло,это так. Примерно,3 недели назад мне позвонила соседка моей мамы,тёть Света. Моя мама жила в небольшом посёлке близ города. Соседка сказал,что моей маме стало внезапно плохо.Теперь с её слов.
Я вышла на улицу,дабы снять бельё,как вдруг из дома Тамары (моей мамы) послышался жуткий,очень пугающий крик.
Я быстро рванула туда. Смотрю,а у Тамары случился приступ. Только не понятно чего. Она лежала на кровати и очень сильно кричала. Сама она дёргалась и выгибалась,глаза у неё были открыты,на мои слова она не отвечала,поэтому я вызвала скорую.
Скорая приехала в течении 15 минут,медики,её что-то вкололи и увезли в городскую больницу.
Я тогда был на работе,и мне пришлось ехать к маме в больницу.
После этого загадочного приступа,мама пришла в себя,но в её поведении,я наблюдал,очень странные детали.
Например,она когда говорила много махала руками,и даже один раз нечаянно ударила моего сынишку Захара.Хотя раньше всегда она держала руки при себе. Также она говорила с каким-то странным акцентом,что-ли.Нет,даже с дефектом да именно с ним-с дефектом.
Через неделю она стала медленно превращаться в овощ,она потеряла интерес к жизни,сама не ходила,даже кушать отказывалась.
На 14 день она меня вовсе не узнала,и я перестал её навещать,только покупал различного рода лекарства. Главный врач пророчил страшный диагноз: -Болезнь Альцгеймера.
Я не хотел в это верить,но на этот диагноз были веские основания.
Так вот теперь переносимся,так сказать в самое начало,когда я готовил яичницу с сальцем на завтрак мне и сыну.
Сына,я решил взять с собой в больницу,чтобы было веселей.Только вот в этом всём было одно "НО" в нашей с сыном съёмной квартире была всего одна комната,и всем троим нам было тут не поместиться.Поэтому,мною было решено,что мы поедем поживём и поухаживаем за мамой,у неё дома,то есть на посёлке.
Я сказал сыну собирай игрушки,планшет и так далее. Он был очень рад,что мы поедем к бабушке жить.
Когда я собирался,я вспомнил странный случай который произошёл в больнице,связанный с мамой.
А дело заключалось в том,что после того как моя мама меня не узнала,она тупо взяла и вырвала кусок кожи с ноги санитара.
Григорий (санитар) хотел поменять простынь на кровати,как вдруг мама взяла его ногу сжала с нечеловеческой силой и вырвала кусок кожи.
После этого случая на меня и на мою маму смотрели с презрением,что-ли.Хотя их можно понять...
Когда мы с сыном уже подъехали к больнице,у меня нарастала странная тревога. Я почему-то боялся свою мать,точнее,то,что от неё осталось,потому-что это уже был не здравомыслящий человек,а овощ. Вдруг,она уже никогда не оправится после этого.
Но Захар меня отвлёк от всех зловещих мыслей и мы пошли в комнату где лежала моя мама.
Сынишка влетел в комнату как ошарашенный выкрикнул:
-Бабуля,привет!
После этого,моя мама посмотрела на сына,так как голодный зверь смотрит на свою добычу...
Она резко улыбнулось,отчего у меня невольно пошли мурашки по коже и сказала:
-Привет,внучёк иди сюда обниму,Коля,а что ты на пороге стоишь иди сюда! Мои хорошие
Тут меня и весь докторский персонал переполнило недоумение...! Как? Как она так быстро вылечилась? Я подумал,что это лекарства помогли,но врачи смотрели на эту картину глазами пятаками,без единой теории происходящего.
-Вы,же ко мне,сейчас? Сказала моя мама.
-Да,к тебе сказал,я растерянным голосом.
-Ну и славно,поехали уже быстрее,а то я очень сильно хочу есть.
Мы вызвали такси и благополучно доехали до дома моей мамы.
Мама приготовила отменный ужин,мы все вместе плотно поели и завалились спать,каждый спал в отдельной комнате.
Я как всегда перед сном листал ленту Инстаграма,как вдруг меня привлекла одна новость...
На шоссе произошло страшное ДТП,грузовик влетел в легковушку,и оба водителя погибли.
Но,когда я сверил номера легковушки и водителя который вёз нас на такси.
Я обомлел,это разбился таксист который нас подвозил до посёлка.
Это же надо такому случиться,только недавно разговаривали с ним,а уже бедняги нет в живых.
После недолгих раздумий я уснул,но проспал я недолго,а проснулся я оттого,что кто то на кухне открывал дверцу шкафа.
Я подошёл к дверному проёму,ведущий в кухню и наблюдал следующую картину моя мама открыла дверцу шкафа там где посуда и уронила тарелку,она видимо как то меня заметила и со скоростью подростка забежала в комната Захара. Моя мама так не бегала наверное лет 20.
Когда я забежал в комнату сына,я просто обомлел,я чуть ли не потерял дар речи,эту картину я запомню на всю жизнь.
А происходило следующие: В комнате,где ночевал сын,было очень много разных насекомых. Они чуть ли не летели мне в рот.
Эти насекомые облепили всю комнату. А возле кровати сына моя мама,точнее это уже не являлось её поглощало моего Захара.
Сейчас её опишу... Глаза у мамы были чёрные,даже без зрачков,чисто чёрные,уши стали огромные как у эльфа чёрт подери...
А про рот я вообще молчу... Рот у неё растянулся до таких размеров,что в него влез полностью мой сын Этот рот,был полностью покрыт
острыми как лезвие клыками.Я щёлкнул кнопку,и зажёгся свет,я со всей силы заорал
-ЧТО ТЫ ТАКОЕ ТВАРЬ!?
Моя,так сказать мама,как будто из рыгнула моего сына,и начала говорить на неизвестном мне языке. Говорила она несколькими голосами,мужскими и женскими,детскими и взрослыми.
Я без раздумий взял сына и побежал в кухню,дверь я припёр небольшим комодом,и полочкой.
У моего сына не было пульса,это тварь его убила,как вдруг я слышу,что она ломится мне прямо в дверь.Я понимал,что дверь старая,и долго не протянет,я взял стул и разбил окно,взял трупик сына,и побежал.
Бежал так,как никогда не бегал,выплёвывая лёгкие я споткнулся и упал,оказалось что "МАМА" гналась за мной и не отставала,бежала она не четвереньках,я быстро встал и побежал к дороге. Я никогда себя не прощу,за то,что я оставил там трупик сына.Я поймал попутку доехал до дома,и сразу же вызвал наряд на дом моей мамы.
Время было 2:30 ночи. Я с полицейскими поехали на этот адрес,я им всё рассказал,но они покрутили пальцем вокруг виска,подумал,что я обкуренный и не более.
Но когда мы с нарядом зашли в дом,то они сразу поменялись в лице и как мне показалось сразу мне поверили.
Так как ОНО,несло моего сына за плечом и уже видно готовилось его полностью сожрать,как вновь увидела преграду. В ту ночь было полнолуние и видимость было хорошей,даже ночью.
Двух полицейских это тварь моментально же пришила,что те даже не успели достать табельное оружие из кобуры,но двое других "Страж порядка" успели взять ПМы и по обойме всадили в эту тварину. Существо свалилось на землю,замертво...
Суд и все правоохранительные органы хотели свесить на меня 3 трупа и дать ПЖ (пожизненное наказание) но у меня было двое свидетелей,то есть оба полицейских. Я был на похоронах сотрудников органов,и также похоронил Захара.
Квартиру я продал свою,чтобы забыть про этот жуткий случай.
Но во сне я каждый раз вижу как это существо убивает моего сынишку Захара...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:47
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 13:47 by gutis789Просмотров: 14Комментарии: 0
-1

Ключевые слова: Бабуля приступ существо страх жуть сын смерть полиция наряд ночь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии