Бабуля, привет!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:47

Причина: Изменен раздел.

gutis789 Просмотров: 14 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 13:47 by

История творческая!Утром меня разбудил телефонный звонок.Звонил врач,который занимался моей мамой.То,что он сказал не вызвало у меня никаких положительных эмоций. А сказал он следующее-Николай,я хочу вам сообщить,то,ваша мама никак не лечится. И наши усилия в пустую. Сможете ли вы в 10 часов утра её забрать домой?-Конечно смогу. Буркнул я и повесил трубку.В голове моей тогда было чёрт пойми что... Я разбудил моего сына Захара,и сказал ему что-бы он шёл умываться.-А,что бабуля вылечилась? Радостно,сказал Захар-Ну,вроде того. Неуверенно сказал я и пошёл делать завтрак.Так вот теперь я хочу рассказать,о странном,я бы сказал даже неожиданном состоянии моей мамы...Произошло,это так. Примерно,3 недели назад мне позвонила соседка моей мамы,тёть Света. Моя мама жила в небольшом посёлке близ города. Соседка сказал,что моей маме стало внезапно плохо.Теперь с её слов.Я вышла на улицу,дабы снять бельё,как вдруг из дома Тамары (моей мамы) послышался жуткий,очень пугающий крик.Я быстро рванула туда. Смотрю,а у Тамары случился приступ. Только не понятно чего. Она лежала на кровати и очень сильно кричала. Сама она дёргалась и выгибалась,глаза у неё были открыты,на мои слова она не отвечала,поэтому я вызвала скорую.Скорая приехала в течении 15 минут,медики,её что-то вкололи и увезли в городскую больницу.Я тогда был на работе,и мне пришлось ехать к маме в больницу.После этого загадочного приступа,мама пришла в себя,но в её поведении,я наблюдал,очень странные детали.Например,она когда говорила много махала руками,и даже один раз нечаянно ударила моего сынишку Захара.Хотя раньше всегда она держала руки при себе. Также она говорила с каким-то странным акцентом,что-ли.Нет,даже с дефектом да именно с ним-с дефектом.Через неделю она стала медленно превращаться в овощ,она потеряла интерес к жизни,сама не ходила,даже кушать отказывалась.На 14 день она меня вовсе не узнала,и я перестал её навещать,только покупал различного рода лекарства. Главный врач пророчил страшный диагноз: -Болезнь Альцгеймера.Я не хотел в это верить,но на этот диагноз были веские основания.Так вот теперь переносимся,так сказать в самое начало,когда я готовил яичницу с сальцем на завтрак мне и сыну.Сына,я решил взять с собой в больницу,чтобы было веселей.Только вот в этом всём было одно "НО" в нашей с сыном съёмной квартире была всего одна комната,и всем троим нам было тут не поместиться.Поэтому,мною было решено,что мы поедем поживём и поухаживаем за мамой,у неё дома,то есть на посёлке.Я сказал сыну собирай игрушки,планшет и так далее. Он был очень рад,что мы поедем к бабушке жить.Когда я собирался,я вспомнил странный случай который произошёл в больнице,связанный с мамой.А дело заключалось в том,что после того как моя мама меня не узнала,она тупо взяла и вырвала кусок кожи с ноги санитара.Григорий (санитар) хотел поменять простынь на кровати,как вдруг мама взяла его ногу сжала с нечеловеческой силой и вырвала кусок кожи.После этого случая на меня и на мою маму смотрели с презрением,что-ли.Хотя их можно понять...Когда мы с сыном уже подъехали к больнице,у меня нарастала странная тревога. Я почему-то боялся свою мать,точнее,то,что от неё осталось,потому-что это уже был не здравомыслящий человек,а овощ. Вдруг,она уже никогда не оправится после этого.Но Захар меня отвлёк от всех зловещих мыслей и мы пошли в комнату где лежала моя мама.Сынишка влетел в комнату как ошарашенный выкрикнул:-Бабуля,привет!После этого,моя мама посмотрела на сына,так как голодный зверь смотрит на свою добычу...Она резко улыбнулось,отчего у меня невольно пошли мурашки по коже и сказала:-Привет,внучёк иди сюда обниму,Коля,а что ты на пороге стоишь иди сюда! Мои хорошиеТут меня и весь докторский персонал переполнило недоумение...! Как? Как она так быстро вылечилась? Я подумал,что это лекарства помогли,но врачи смотрели на эту картину глазами пятаками,без единой теории происходящего.-Вы,же ко мне,сейчас? Сказала моя мама.-Да,к тебе сказал,я растерянным голосом.-Ну и славно,поехали уже быстрее,а то я очень сильно хочу есть.Мы вызвали такси и благополучно доехали до дома моей мамы.Мама приготовила отменный ужин,мы все вместе плотно поели и завалились спать,каждый спал в отдельной комнате.Я как всегда перед сном листал ленту Инстаграма,как вдруг меня привлекла одна новость...На шоссе произошло страшное ДТП,грузовик влетел в легковушку,и оба водителя погибли.Но,когда я сверил номера легковушки и водителя который вёз нас на такси.Я обомлел,это разбился таксист который нас подвозил до посёлка.Это же надо такому случиться,только недавно разговаривали с ним,а уже бедняги нет в живых.После недолгих раздумий я уснул,но проспал я недолго,а проснулся я оттого,что кто то на кухне открывал дверцу шкафа.Я подошёл к дверному проёму,ведущий в кухню и наблюдал следующую картину моя мама открыла дверцу шкафа там где посуда и уронила тарелку,она видимо как то меня заметила и со скоростью подростка забежала в комната Захара. Моя мама так не бегала наверное лет 20.Когда я забежал в комнату сына,я просто обомлел,я чуть ли не потерял дар речи,эту картину я запомню на всю жизнь.А происходило следующие: В комнате,где ночевал сын,было очень много разных насекомых. Они чуть ли не летели мне в рот.Эти насекомые облепили всю комнату. А возле кровати сына моя мама,точнее это уже не являлось её поглощало моего Захара.Сейчас её опишу... Глаза у мамы были чёрные,даже без зрачков,чисто чёрные,уши стали огромные как у эльфа чёрт подери...А про рот я вообще молчу... Рот у неё растянулся до таких размеров,что в него влез полностью мой сын Этот рот,был полностью покрытострыми как лезвие клыками.Я щёлкнул кнопку,и зажёгся свет,я со всей силы заорал-ЧТО ТЫ ТАКОЕ ТВАРЬ!?Моя,так сказать мама,как будто из рыгнула моего сына,и начала говорить на неизвестном мне языке. Говорила она несколькими голосами,мужскими и женскими,детскими и взрослыми.Я без раздумий взял сына и побежал в кухню,дверь я припёр небольшим комодом,и полочкой.У моего сына не было пульса,это тварь его убила,как вдруг я слышу,что она ломится мне прямо в дверь.Я понимал,что дверь старая,и долго не протянет,я взял стул и разбил окно,взял трупик сына,и побежал.Бежал так,как никогда не бегал,выплёвывая лёгкие я споткнулся и упал,оказалось что "МАМА" гналась за мной и не отставала,бежала она не четвереньках,я быстро встал и побежал к дороге. Я никогда себя не прощу,за то,что я оставил там трупик сына.Я поймал попутку доехал до дома,и сразу же вызвал наряд на дом моей мамы.Время было 2:30 ночи. Я с полицейскими поехали на этот адрес,я им всё рассказал,но они покрутили пальцем вокруг виска,подумал,что я обкуренный и не более.Но когда мы с нарядом зашли в дом,то они сразу поменялись в лице и как мне показалось сразу мне поверили.Так как ОНО,несло моего сына за плечом и уже видно готовилось его полностью сожрать,как вновь увидела преграду. В ту ночь было полнолуние и видимость было хорошей,даже ночью.Двух полицейских это тварь моментально же пришила,что те даже не успели достать табельное оружие из кобуры,но двое других "Страж порядка" успели взять ПМы и по обойме всадили в эту тварину. Существо свалилось на землю,замертво...Суд и все правоохранительные органы хотели свесить на меня 3 трупа и дать ПЖ (пожизненное наказание) но у меня было двое свидетелей,то есть оба полицейских. Я был на похоронах сотрудников органов,и также похоронил Захара.Квартиру я продал свою,чтобы забыть про этот жуткий случай.Но во сне я каждый раз вижу как это существо убивает моего сынишку Захара...

Ключевые слова: Бабуля приступ существо страх жуть сын смерть полиция наряд ночь авторская история

Другие, подобные истории: