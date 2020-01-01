Усадьба матери Природы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:09

Причина: Изменен раздел.

SezaHareo Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:09 by

Луна и лес.Луна представляет из себя круглый, светящийся шар, который располагается где-то вдали, среди дюжину мириад звезд. Даже его крайние, серые лучи света, не могут достать лес, окутанный самым что ни на есть мраком и тьмой. Повсюду торчат из-под земли хвойные деревья. Запах кедровых орех, ярко-сиреневых цветов, свежесть ночного воздуха — наполняют его. Он ничем не отличается от остальных лесов, которые могут располагаться где угодно, со своим миром и порядком. Где обитает одна мошкара, да всякая иная живность. Но единственное, что тревожит и нарушает тишину природы, и весь её ночной оркестр живности, так это пробегающая молодая девушка, наполненная паникой и ужасом. Ей остается бежать лишь туда, куда глаза могут глядеть. Спасаться оттого, от чего по телу начинают идти мурашки, попутно спотыкаясь об корни деревьев. В одном из неудачных разворотов, как по иронии судьбы, незнакомка спотыкается и падает всем телом на землю, где её окутывает мир мрака и сновидений...– Проснись и пой, милая! – сказал Брэд звонким и мелодичным голосом.Медленно открыв глаза и быстро осмотрев всю окружающую себя обстановку, я поняла, что нахожусь в палатке. Все еще находясь в полусонном состояние, мое сердце билось с таким ритмом, что мурашки окутали все мое тело. Тот сон, он был как-будто и не миром моего подсознания – а какой-то реальностью, в которой можно заблудиться и потеряться надолго.– Гхм... Черт, голова у меня раскалывается как с бодуна. Мы что, вчера пили? – сказала я это, не помня вчерашний день, словно это один из тех моментов в жизни, когда твой мозг не воспринимает что-то всерьёз. – И где мы находимся?Я уже хотела встать с этой тесной и не просторной палатки, но мышцы у меня ныли так, словно я бегала по стадиону всю ночь.– Рози, ты вчера выпила столько бухла, что ты меня удивила. Воистину удивила! Ты как, в порядке в целом?– Не знаю, но явно не нормально... Сушняк в ротовой полости такой, словно во рту у меня побывала пустыня Сахара.Брэд осторожно и с ловкостью решил встать с палатки, и в конечном итоге вышел куда-то наружу. По всей видимости, Он захотел принести мне что-нибудь холодное и свежее, что может утолить мое обезвоживание, в такое ранее утро.Единственное, что меня так сильно беспокоило: где я нахожусь и почему у меня такое дерьмовое состояние? Я не могла никак вспомнить вчерашний день, да и в мыслях происходит хаос, словно я все еще нахожусь в каком-то сне, у которой нет логической цепочки последовательности событий. Я нахожусь в палатке, по всей видимости где-то в лесу отдаленно от цивилизации и, со мной вместе находится Брэд.Все эти мысли вызывали новую головную боль, из-за которой так и хотелось взять таблетки аспирина и выпить все за раз. Хотя со мной еще такого не случалось, что после алкоголя у меня трещит все по швам, и целая потеря памяти. Даже после вписки, которую мы устроили с моими лучшими друзьями Меган, Рейчел и... «Черт! Да что это вообще такое происходит!?» – говорило что-то в глубине моего подсознания. – «Я не могу вспомнить её имя и что самое забавное, так это то, где все это проводилось?» – столько вопросов, но она не могла ответить ни на один из них.Вдруг, снаружи палатки появляется рука Брэда, в которой располагался мой любимый напиток детства «Dr Pepper». Еле как, но я все-таки дотянулась до баночки и ощутила, что она была холодной, словно недавно вытащили с сумки-холодильника.Открыв чудный и незабываемый напиток юных лет, я начала ностальгировать по тем дням, когда мой отец был жив и водил по Центральному парку в Нью-Йорке, когда мне было еще шесть лет. Тогда, впервые мне удалось побывать в городе, которое в свое время называли «Большое яблоко»; в тот момент времени, я смогла утолить свой сушняк, после того, как мы с отцом долго ходили по парку, наслаждаясь его красотами. Тогда я и поняла за что многие любят этот парк, располагающийся в районе Манхэттена. К факту, даже не верится что на этом месте была снята одна из сцен х/ф «Один дома 2», от которого я в детстве была в восторге.С личными и приятными воспоминаниями, я пила с полным насыщением и радости этот напиток, который мы с Наоми любили называть «Dr Pepperoni», мечтая покорить Италию и попробовать пиццу с его важнейшим компонентом, которая является моцарелла – в пиццерии «Panattoni Ai Marmi»Но внезапно, в моем сердце случился такой удар, что меня чуть кондратий не хватанул. Я резко подавилась и начала кашлять, как человек, чьи лёгкие могли хранить в себе рак. Меня начало лихорадить и трясти, словно я находилась голая на морозе. Голова стала ватной, и я чуть не потеряла сознание. Я вспомнила все что было вчера, несмотря на нынешнюю головную боль... Как же мне страшно... Я боюсь. Выходить. Наружу.Меня окутало каким-то то туманом, в глазах начало темнеть – реальность быстро исчезает и перед мной наступает тьма; тьма такая, словно меня окунули в нефть, с неприятно маслянистой и слегка кислой на вкус.* * *– Доброе утро, малышка Рози! Надеюсь, я не оторвала тебя от сладких сновидений, где ты принцесса на белом коне? – слышался из трубки веселый голос Наоми, благодаря которому, мое настроение стало слаще некуда.– Насчет принца далеко не уверена, но сегодняшний день, по предсказанию, будет отменным!– Так держать, Рози! Сразу видно, что ты уже готова и в предвкушении этого дня. Поэтому одевайся и ешь свои брокколи, мы через полтора часа уже будем. До скорого!– Да-да, до скорого. – я положила трубку.Наоми всегда с самого детства, насколько я помню, была человеком оптимистического масштаба. Даже в самые трудные дни, она могла поднять каждому настроение, в том числе и мне. Проснувшись окончательно, я, как Рози Бейкер, объявляю сегодняшний поход и по совместительству пикник – открытым!Давненько я не встречалась с Меган, Рейчел и Наоми. После окончания школы мы организовали такую в свое время вписку, что при одном упоминании или воспоминании об этом, я начинаю чувствовать себя душой компании и бунтовщиком. Скажу сразу – школьный бал был тем еще отстоем, в связи с тем, что в те времена я встречалась с Брэдом, да заодно танцевала с Ним медленный, но очень душевный танец, что после него я пустила сопли. Как я в свое время поняла, к сожалению, очень поздно, Он меня использовал как какую-то игрушку, для своих садистских наклонностей. Он меня неоднократно избивал и наказывал за то, что я не выполняю свою задачу как следует, но говорил такие лести, что моментально за какой-нибудь косяк Его можно было простить. Встречаясь с Ним не малое время, ощущения были такие, словно я и не жила реальностью, а лишь отдалялась от неё далеко-далеко. Где весь мой разум – подчинялся Ему. Насилие, боль, кровь и шрам от лезвия ножа, располагающийся у моего колена, до сих пор давали мне те воспоминания прожитых с Ним вместе. Почему я от Него не ушла сразу и не заявляла ничего местной полиции? Я не смогу дать явного и однозаначного ответа, на этот трудный вопрос. Возможно потому, что я была наивной дурой, думая что это у Него такая форма любви ко мне. Пока все не зашло слишком далеко.В один из ужасных дней, Он вернулся очень злым и яростным, что я, как Его девушка хотела бы знать, что же сегодня с Ним произошло? Но когда я это спросила у Него, Он повернулся ко мне и вот тогда – я увидела Его настоящую сущность. В Его злых и яростных глазах, наполненные жаждой крови – выражалась пустота. Пустота того, что в Нём нет ничего человеческого, кроме как насилия. Я мало чего помню из того, что произошло в тот день день, но я была госпитализирована с тяжелыми ранениями по всему телу. Единственное чего я ждала, так это собственной смерти. Наоми хотела навестить меня в тот самый день, где происходило тем временем самое страшное, что я испытывала в своей чертовой жизни и смогла выжить. Он был психопатом. Как я поняла в дальнейшем, был самым натуральным маньяком, который убил собственного коллегу из-за того, что Он назвал его «козлом», а потом пошло поехало. Настроения у Него было тогда не то, что самое лучшее, а отнюдь. Теперь понятно, почему Он в тот день так отреагировал на мой вопрос. Хотя, Он всегда был агрессивным и вспыльчивым, на сколько все помню. Я все еще пытаюсь про Него забыть, даже несмотря на тот ужас, который Он на меня наслал. Я пыталась всеми силами и даже по возможности встретить нового парня, но что-то в глубине души не давало мне сделать этого. В моей жизни была самая настоящая «черная полоса», которая чуть не отняло всего, чего я смогла бы добиться в своей жизни. Но все эти ужасающие события, которые отпечатались в моем сознании, порой заставляют испытывать ужасающий страх в округе, из-за чего я не могу нормально и по человеческих заснуть. Хоть жизнь и наградила меня паранойей, но я все еще благодарю Наоми, за все то, что она сделала для меня. Она – мой спаситель от тирании и деспотства Брэда, за что я в долгу перед ней.И вот, мы со старой командой решили отдохнуть от всей городской суматохи. Лес – наш сегодняшний отдых. Идея вроде бы хорошая, но меня всегда пугали кое-какие моменты, связаные с походом. Обычно, когда остаешься где-то в глубине леса, с небольшой группой людей, да еще и с ночлегом – это что-то с чем-то. Неужели ни у кого не возникали мысли о том, что мы можем там встретить что-нибудь опасное, например: волка, бешеную собаку, а то и вовсе какого-нибудь маньяка с раскладным ножом? А лес будет лишь держать тебя внутри, не выпуская, окутав тебя своими голыми ветвями деревьев, от которых могут остаться темно-пурпурные следы на теле.Поездка длилась очень долгой. По пути мы включили: «Beyonce - Single lady», с перемешкой композиций культовых музыкантов нашей эстрады. По большей степени мы занимались тем, что дурачились и распрашивали друг друга про всякую всячину.Во время этой езды, когда мы выехали из города и проезжали по шоссе, то мне порой казалось, что в лесистой местности, где-то в тех местах, за нами кто-то следит. Знаете, иногда порой случается, что каким-то непонятным образом ты можешь ощущать необъяснимое чувство, которое неприятно само по себе, словно на тебя пронзительно смотрят. Ну так вот, я и ощутила его в тот момент.Лес вызывал во мне какой-то неподдельный страх.Ну что же это такое со мной происходит? Я уже двадцати двух летняя девушка, которая окончила школу и уже учится в колледже, а начинаю вести себя как маленький напуганный ребенок. Вот что бывает, когда в детстве ты смотришь фильмы ужасов и это в конечном итоге оставляет у тебя глубокий след, уже во взрослой жизни. «Не говоря уже о Нём, – слышался в глубине моего сознания, собственный голос». Нужно отбросить пугающие мысли с головы, я нахожусь с друзьями и все будет окей. Ведь с кем не бывает когда такие места вызывают страх, словно какая-то букашка сидит в твоем мозгу и дёргает по каждой ниточке нервной системы.– Рози, что-то случилось? – Рейчел задала вопрос, с какой-то тревогой.– Да, Рей. Мне как-то не по себе, наверное... Хотя давай забудем, у тебя еще остались сигареты?– Конечно, они ведь всегда при мне, – сказала она с такой улыбкой, что можно позабыть про тот страх, который я испытывала несколько секунд назад.Сама, как человек – я не курящий. Но после таких вот ситуаций, от какой-нибудь сигаретки я бы не отказалась.Открыв форточку на заднем сидении, я взяла у Рейчел сигарету из пачки «Marlboro», и чикнув зажигалкой «Zippo», я погрузилась в процесс курения. Сделав пару затяжек и получив должный эффект, я закрыла глаза и слушала музыку «AC/DC - Highway to Hell», которую передавали по радио.Когда мы ехали по дороге, то Наоми свернула направо так резко, что я открыла глаза, думая, что мы куда-то врезались.– Во имя всего святого! Наоми, пожалуйста, больше так не делай.– Ладно-ладно, успокойтесь и извините, что я чуть не прозевала поворот. Скоро мы подъедем и все будет чики-бам-бау сногшибательно! – вот-вот, кому как, но какая же она порой до милости дурёша.Когда мы проезжали по этому лесу, которому я дала название «Усадьба матери Природы», он был очень, очень очаровательным. Повсюду располагались кустарники, росли великолепные цветы разных цветов: оранжевого, синего, красного и розового. Про зеленый цвет, можно и промолчать, ведь он окружал весь этот лес. Деревья стояли друг от дружки на таком расстоянии, что человеку можно было бы легко передвигаться по этому лесу. Лучи света так изящно падали по листьям деревьев, что если бы я была фотографом, то я бы сделала столько отличных фото, что отправила бы себе в коллекцию: «Знаменитые и потрясающие фотографии Рози Бейкер». Но так как я не увлекаюсь этим, то можно проехать. Еще я заметила то, что куда не погляди, летали бабочки, какие-то птицы пели вдали, которые вызывают расслабляющие тона этому месту.– Ну как вам? – спросила Наоми с приятной улыбкой.– Это... это так красиво, что куда не посмотришь, то увидишь много интересного, – и вправду когда я повернулась к левой форточки автомобиля, я увидела рыжию, светло-рыжию белку, которая с такой легкостью перепрыгивала по веткам деревьям, что при лучиках солнца было все намного эффектно.– Ага, – ответила Меган, которой было скучно наблюдать за этим, потому что она уже ждала алкогольной части нашего сегодняшнего отдыха.Проехав еще несколько сотен метров, мы выехали на поляну, которая выглядела так, словно на ней парковалась летающая тарелка, оставив после себя здоровенное пятно на земле. После чего, мы вышли из машины и начали доставать раскладные палатки, сумку-холодильник с выпивкой, гриль, а также древесного угля с керосином. Также в багаже располагалась сумка со всякой едой, но мы это оставили на потом. Пока все не разгрузим, к никакой еде прикосаться не будем.В конечном итоге, мы разместили палатки вокруг окружности, а костер со столиком и покрывалом разместили в середине, что выглядело – улётно. Меган и Рейчел начали уже размещать свои вещи по кое-каким местам, а мы с Наоми тем временем, готовили гриль для поджарки барбекю и всякой вкусности. Но к моему удивлению, кто-то, да все же решил раньше времени съесть что-нибудь живенькое.День выдался отличным – дело двигалось к закату. Вот тут мне и стало немного жутковато, раз по всему моему телу пробежало столько мурашек, как будто меня тыкали множеством иголок. Медленно, но очень постепенно начинаются сумерки, на небе начали отображаться звезды, которых было так много, что в городе я никогда не замечала такого. В компании друзей я чувствовала себя очень хорошо, так что мой сегодняшний страх перед поездкой не проявлялся. Но должна отметить, что ночная атмосфера «Усадьбы матери Природы», была чересчур зловещей. Внешними факторами, она никак не вызывает подозрений на что-то, но внутри – чувствуется что-то густое, напоминающий болотную тину. Отчего, мне захотелось просто лечь спать и ни о чем не думать.Мы сидели у костра, когда уже в чаще леса, все стало темно и траурно. Машина, находящаяся где-то во мраке ночи, продолжала играть музыка. Я ушла в какой-то транс: пламя костра вызвало во мне какие-то приятные чувства, наблюдая, как огоньки колышутся слева-направо, и наоборот. Хотя каждый раз, как только я пыталась немного уйти в забытье, комары окружали меня и пытались выпить из меня кровь. Фу, ну и гадость. Вот теперь, начался момент вечерних баек от Наоми, где будут рассказаны всякие удивительные моменты из жизни, а также жуткие истории. Жуткие истории – это то, чего я меньше всего хочу в этом месте и в данный момент времени. Находясь в такой глуши, я уже представляла, что за моей спиной кто-то стоит и наблюдает, – ехидно улыбаясь, обнажая свои зубы.– Рози, глянь что я с собой прихватила. Помнишь? – Наоми так резко ко мне обратилась, что я чуть не подпрыгнула от испуга.В руке, у неё была красная баночка с надписью «Dr Pepper». У меня была сильная жажда, а значит, самое лучшее что может произойти – выпить от всей души «Dr Pepperoni».– Спасибо Наоми, что прихватила.Вот и начались байки. Наоми с таким энтузиазмом рассказывала историю нашего знакомства с напитком, что слышать все с её слов, было очень интересно и приятно. Но мне не сидится на месте, я все ёрзаю и ёрзаю на раскладном стуле, ощущая пронзительный взгляд кого-то, а возможно чего-то. Мы лишь сидели и распивали напитки из сумки-холодильника, при этом иногда напевая какие-то песни. Внезапно, в июльское ночное время суток, откуда не возьмись, становиться холодно, даже при том, что я и мои друзья находились у костра.Внезапно Наоми решает взять инициативу в компании, как это она любит. Может быть, она заметила что я сильно тревожусь по каждому поводу, раз в таких местах я впервые и мне не комфортно. Добрая всеми нами Наоми, дает каждому по пиву. Мы сидим, а она стоит, словно хочет сказать какой-то тост, раз бутылку она подняла.– Что ж, подруги! Чуточку внимания. Наконец-то, после всех наших тяжелых похождений и изнурительных недель на подработках, – вдруг её перебивает Рей.– Не-а. Протестую, судья! У меня есть родители, а также мой парень, который не прочь давать мне солидные деньжата, да такие, что никакие подработки мне не страшны. Вот, гляньте. – Она достала последнюю версию Iphone, что конечно, некоторых, да удивило. В целом мне понравилось её замечание, что немало важно меня порадовало. Наоми продолжила:– Рада за тебя, Рей. Но сегодня у нас уважительный день, раз мы находимся в данное время и сию секунду здесь, на природе. Слушая музыку, попивая пиво, рассказывая байки и всецело веселиться. Всех поздравляю с сегодняшнем отдыхом, а значит выпьем все за это! – Мы встали и чокнулись бутылками, выпив за столь расслабляющий денёк.Меган, встав со своего стула, отправилась к своей палатке, в связи с тем, что напилась она сегодня в таком масштабе, что её голова завтра будет трещать что есть мочи. Бросив бумагу и немного сухих веток, пламя в костре усилилось и можно дальше продолжать свои посиделки. Но Рейчел захотелось отойди в лес по маленькому, так как насиделись мы, словно как какие-то бабуси под старость лет, да вот только у одной из этой бабуси последняя версия Iphone! Рейчел ушла в темные заросли, а я же, достав бутылку минеральной воды, решила в очередной раз утолить свою жажду. Ведь у Наоми, барбекю получился очень божественным и сочным, что даже неизвестно мне, какие она использовала соусы и переправы к нему, раз во рту такая засуха и приятный привкус мясной прожарки. Надо потом у неё узнать, обязательно.Прошло уже много времени и глаза у меня начинали слипаться от усталости, а комары все же закусали меня, как следует. Рейчел так и не вернулась, меня стало это хорошенько так напрягать.– Наоми Рейчел уже что-то пропала на совсем. Мне становится жутко, – закончила я, уже тряся зубами от холода, а возможно от страха.– Спокойно, Рози. Она могла отойти на большое расстояние и заблудиться где-то там. Стой здесь, пока я попытаюсь поискать её, хорошо?– Хорошо, – но в глубине своего подсознания, я никуда не хотела идти, паранойя давит на меня, уж лучше продолжать сидеть у костра, чем идти в ту темень.Наоми встала и пошла куда-то в глубь, куда пошла Рейчел по направлению. «Рейчел! – слышался лишь где-то крик Наоми». Не знаю как быть дальше, ведь я осталась совсем одна, на меня начал подкрадываться дикий ужас. Я совершенно одна: Меган спит – как убитая; А Рейчел с Наоми где-то в лесу и я не знаю что мне делать в данной ситуации. В автомобили играла музыка, комары издавали писк, параллельно со стрекотанием кузнечиков. А на самом небе, на меня смотрела круглая, светлая луна, выглядывающая из-под деревьев. С полным ужасом, я сидела и боялась двигаться, не говоря уже о том, чтобы развернуться и узнать, что за странное чувство я испытываю со стороны спины. Ох уж этот страх, мне нужно игнорировать его, пока моя фантазия не на придумала чего-нибудь из ряда вон выходящего. Поэтому я выпила еще одну бутылку пива. Костер начал тухнуть. «Ну уж нет, – начала я думать. – Лучше отправиться в палатку и попытаться заснуть, главное в этой обстановке не накручивать себе». Медленно встав, я направилась коротким шагом в сторону палатки.Открыв её, я уже развалилась на ней, чувствуя себя получше, не ощущая на себе пронзительного взгляда.Закрыв глаза, я слышала музыку из машины и мне было приятно слышать хоть что-то, чем просто тишину, со своими причудами. Словно колыбель для такой, как я. С закрытыми глазами, я уже думала, о чем же мне будет сниться сон, как вдруг, я напряглась и прислушалась. Музыка больше не играла. Сперва я подумала, что Рейчел с Наоми вернулись, но я не слышала, чтобы там хоть кто-нибудь разговаривал или подавал признаки жизни. Из-за сонного состояние, я не чувствовала сильного напряжения, и я решила выглянуть с палатки, что там произошло. Но я ничего не заметила снаружи, подумав, что в машине сел аккумулятор или еще чего. Закрыв в очередной раз глаза, я услышала какой-то грубый смешок. Вот тут, конечно, сон как рукой сняло. Сказать что я чуть того самого – так это ничего не сказать.Я быстро выбежала с палатки, как полоумная. Мне не хотелось оборачиваться, потому что то, что я там увижу, может снести мой рассудок к чертовой матери! Но что за бес меня потянул посмотреть назад? Костер был погашен, поэтому из-за лунного отблеска, я увидела кого-то. Я даже не могу объяснить то, что я увидела. Моя психика явно не выдержала всего этого. Рядом с моей палаткой стоял какой-то человек. По телосложению – мужчина. Одет был во что-то черное, в какой-то свитер. А вот его лицо...Его лицо выражало сумасшедшую улыбку, если это вообще можно было назвать улыбкой. Кожа прямо таки светилась бледным оттенком с кровавыми пятнами на лице, при лунном освещении. А глаза... Глаза выражали ярость и бешенство. Я сразу узнала Его. Но это все, что я успела разглядеть, пока Он не поднял свою правую руку, в котором был окровавленный топор, и не пошел на меня.Я уже открыла рот для того, чтобы кричать, но в горле словно образовался какой-то ком. Мой крик превратился во что-то хрипкое и жалкое. Я больше не смогла кричать, мне лишь оставалось... «Беги!» – кричало все внутри меня. Ноги были ватным и я не могла даже шевельнуться.– Давно не виделись, Рози. – голос был наполнен хладнокровным оттенком, где можно было уловить частички ненависти.Я подорвалась с места и побежала туда, на что первое попалось мне на глаза. «Беги, беги, беги» –внутренний шепот переливался в крик.* * *Сколько же времени прошло? Этим вопросом задавалась я, укрывшись около дерева, в гуще всякой растительности. Пусть это будет сон, просто кошмар, где Он занимает второстепенную роль. Ну это же просто нереально, как Он мог здесь оказаться, ведь Он должен сидеть в психушке, раз Его признали на суде сумасшедшим. Не мог же Он от туда сбежать и вернуться ко мне? Как же Он нашел меня? Он ли это вообще? Его лицо и голос я узнаю из тысячи, все же – это был сам Брэд Норрингтон.Сейчас я в лесу, где очень большая и просторная площадь, вероятность же найти меня – очень мала. Если Он следит за мной, а я этого не подозреваю, мне будет хуже некуда. Бежала я не оборачиваясь, лишь слышен был хруст веток позади меня, пока он вовсе не утих, а мои легкие не стали гореть внутри от такой пробежки. Сама того не замечая, я начала плакать. В одних мыслях был страх. После того, как я с Ним познакомилась, моя жизнь состоит из постоянного страха и мании преследования. Каждый мой шаг становится затруднительным. Когда Он рядом, чувство самосохранения превыше всего. За годы жизни, проживая рядом с монстром, главное правило: не сопротивляться, иначе Он разозлится и убьет меня. Нужно сдаться, тогда, может быть Брэд простит меня, не навредив мне ни сколько, как он сделал с моимим друзьями.«Всю жизнь жить в страхе и не давать отпор – является твоей слабостью, Рози-и-и. – Что-то в глубине моей души, начало говорить мне, холодным и мрачным голосом».Сперва мне показалось, что кто-то сказал мне это на ухо, ведь услышанное мною сейчас, было отчётливым.«Кто ты? - спросила я, в надежде понять, не схожу ли я с ума».Никто не ответил.По какому-то странному стечению обстоятельств, не дожидаясь рассвета, тихо и незаметно, мне хочется выбраться отсюда. Откуда-то во мне взялась решительность и спокойствие, хоть и слабая, но горящая внутри. Как-будто, в этом лесу помимо меня и Брэда было еще что-то, необъяснимое и мистическое. Мне нужно вернуться обратно к палатками, то место имеет в себе спасение. Имеется машина, телефоны и дорога, выходящая на главную трассу.Только загвостка в том, что я заблудилась и не знаю, в каком направлении дальше идти. К счастью для меня, сегодня было полнолуние, что давало мне хоть малую возможность, да все же видеть что-либо. Эти ветки, они меня сильно выдают, начинают трескаться, лишь бы их не было здесь по пути. Бродить в темном лесу, в полном одиночестве, понимая что за тобой гонится маньяк, который к тому же недавно убил тех, кого я могла называть сестрами, не давало покоя, благодаря которому я продолжала идти. Где-то в далеке я слышу всякие звуки, возможно это все же животные и обитатели лесного царства. Не знаю почему, но идти вперед мне хочется непоколебимо. Куда же в конечном итоге это меня выведет – неизвестно. Но знаю я точно, что чем дальше я ухожу, тем больше вероятность не встретить Брэда. Если же я в конечном заблужусь, то какие-нибудь люди, найдут наши вещи. Меня будут искать спасатели, полиция, хоть какой-нибудь отряд, главное продержаться.Продолжая поддерживать себя морально, как я делала это раньше при Брэде, мне удалось увидеть поле, почему-то очень отдаленно напоминавший наше место пикника с компанией друзей, но это был не он. Там не было всего того, что должно было быть на том месте, зато был очень большим по площади. Лишь пустое поле, которое озаряла светящаяся луна, напоминавший знак призыва Бэтмена, только без летучей мыши.Внезапно на поле начало происходить какое-то движение, даже начинало казаться, что я вижу силуэты, при свете полнолуния. Там происходило что-то, чего я не понимала. Голос, который был до глубины ужаса властным и хладнокровным, вновь вернулся, нашептывая в моем подсознании: «Рози-и-и. Рози, подойди сюда и не бойся меня. Я единственное создание, которое может помочь тебе выбраться, вселяя надежду и веру на это. Примкни к полю и узри истинную сущность моей большой, лесной усадьбы» – голос словно очаровывал и гипнотизировал меня, не давая моим действиям чего-то рационального.Я уже вступила ногой на поле, ощутив прилив энергии счастья и гармонии эйфории, словно я попала в сказку. Почему-то мне даже начало думаться, что луна светит как театральная лампа. Обычно так луна не может светиться. Над головой, было столько звезд, которых я еще никогда не видела в своей жизни. Где-то в далека, словно кричали цикады, словно где-то порхали бабочки, своими разноцветными крыльями. Поле окружал запах свежескошенной травы, спелой вишней и каким-то очаровательным цветком, которого никогда и впрямь не ощущала. В этом месте, к тому же, кузнечики начали свой оркестр, а комары и всякая мошкара исчезла насовсем. Как же мне хотелось упасть и поспать на этой поляне, ведь она вселяла поток энергии, которую так просто не сможешь ощутить. Силуэты вдали казались уже явственными. Сколько там их было, неизвестно сосчитать. Зато в середине поля, под лучами ночного солнца, была какая-то дева, в красном то ли платье, то ли в хитоне. Она кружила и веселилась здесь, словно пританцовывая и выполняя движения, как балерина. Не знаю что со мной происходило, но это было очень странно, девушка в лесу, какие-то силуэты, а ночная обстановка была как в каких-то снах. Это дело пахнет жарким, здесь явно что-то нечистое, чем быстрее я отсюда уйду, тем лучше будет мне. Я находилась на поле, что уже являлось ошибкой, пришлось повернуться и идти обратно в лес, пытаясь найти выход.«Снова ты за свое, Рози-и-и. Я предлагаю тебе помощь, пытаюсь помочь выбраться. Верни-и-и-сь поскорей сюда, не волнуйся, – этот голос, как же ему тяжело противостоять, но он при этом не имеет столь могущественную силу, чем до этого».Силой воли, мне удавалось отбивать атаки этой ведьмы или же некой богини, в которую уже никто не верил, и из-за этого Она не так сильна и могуча, как в свои времена. Никто не приносил Ей жертвы. Пролитую кровь Она желала больше всего. Сама не пойму, откуда такие мысли стали возникать. Мне жутко поворачиваться. Следующей атаки с Её стороны — я не выдержу, сил больше никакой. Высасывает всеми доступными способами жизненную энергию, поганая ведьма! Но я так просто не дамся. Может у меня предсмертные галлюцинации, а Брэд уже давным-давно все решил за меня, но двигаться дальше не переставала.Наконец-то мне удалось уйти подальше от всей этой дьявольской покатушки, а я осталась цела и невредима. За исключением того факта, что сил у меня никаких не было. Куда идти дальше, уже без понятия. Заблудилась в лесу и никакого малейшего шанса на спасения. Всякой нечисти доверять, уж не мой конёк. Неизвестно чем бы все закончилось, ведь быть в долгу перед человеком итак ноша такая себе, а перед чем-то неизведанным тем более. Такими темпами, скоро я набреду на какого-нибудь голодного волка, тогда такова будет моя судьба. Разбиралась бы я в астрологии, может быть поняла где север, а где запад. Раз эта непутевая, светящаяся в небе дрянь, застыла по середине. Так что теперь ничего не разобрать.«Опасность близко, Рози-и-и. Опасность все ближе и ближе. Я та, кто может оказать тебе услугу, – появился Её голос, словно Она говорит в моей голове. Я нахожусь на Её земле, а значит нужно уходить отсюда как можно скорее и подальше отсюда. – Ты осталась наедине со своим монстром, Рози-и-и. Никто не выжил, кроме Тебя и Него. Но Он уже ближе, чем тебе может показаться, все ближе и ближе-е-е-е».– ВЫМЕТАЙСЯ С МОЕЙ ГОЛОВЫ! – мне пришлось закричать, этот голос растягивал слова и одурманивал меня. Ни за что, никогда не соглашусь на все это.Внезапно сзади меня, раздался треск от ветки. Обернувшись и увидев за спиной отблеск топора, благодаря лунному освещению, от неожиданности я хотела закричать, но горло сузилось до размера игольного ушка, а сердце колотилось как сумасшедшее.Треск... еще один треск... Он знает что я здесь.Я бежала как подстреленный заяц, другого выхода не было, но изнеможение убивало меня. Сама того не осознавая, нога зацепилась за корень при неудачном повороте и, я ударилась со всей силы головой об камень...* * *Беспамятство... подушка в моей палатке была в крови... в моей крови. Рядом лежала банка с пролитым напитком «Dr Pepper». Я разговаривала с Ним, как в ничем не бывало, как в старые добрые времена. Мне было больно... очень больно. Изначально мне почудилось, что мне приснился кошмар, с какой-то Богиней и убийствами моих друзей, но так оно было наяву.Рядом со мной не было Брэда, он как вышел отсюда, так и не вернулся. Сколько я была в отключке, я без понятия. Вещей рядом не было, телефона тоже. Обычная, ничем не примечательная палатка. Пока Он отсутствует, нужно попытаться сбежать. И плевать я хотела на бессилие, нужно выбраться любой ценной.Открыв медленно и бесшумно молнию палатки, снаружи был туман. Какой еще туман здесь может быть, с чего это вдруг? Вчера и сегодня ночью не было же никаких признаков возникновения тумана, особенно такого густого. Какой же хороший и чудный шанс на спасения, он может потерять меня из виду. Я выползла с палатки на четвереньках.– Давненько я не наблюдал такого тумана, явно знак на счастливый день. Как твоя голова? – Брэд сидел около вчерашнего костра на бревне, покуривая сигареты из пачки Рейчел.Что же мне стоит ожидать? Нападения и убийства с его стороны? Нельзя злить Его, слишком вспыльчив.– Брэд... я рада тебя видеть, – с держащим голосом, проговорила я.– Конечно ты рада меня видеть, Рози. Лежала и спала со мной рядом, как в старые добрые. Зачем ты сегодня ночью бегала от меня? Напугалась что ли? – с злорадной улыбкой, говорил мне Брэд.Что же стоит придумать?– Вчера у нас был отды... – голос мой дрогнул. – У нас был отдых, немного травки не помешало нам, чтобы как следует обдолбаться, – думаю Он купится на это.– Ха-ха-ха-а-а, – истерически рассмеялся Брэд, пришлось мне тоже улыбнуться. – Малышка Рози, ну как так-то? Взять, да и начать употреблять всякое дерьмо. Пока я отсутствовал, моя прежняя Рози стала обдалбываться марихуаной! Придется заняться терапией, иначе никак, – с этими словами, Он взял палку и направился в мою сторону.– Нет, пожалуйста! – ноги меня не держали, пришлось быстро карабкаться на четвереньках. Но Он достиг меня и ударил ногой по туловищу, а потом стал бить палкой, как какую-то псину дворовую.Продолжать бы Он мог так долго, что умирал бы от счастья, садист из него был страшный. Брэд бы успокоился лишь тогда, когда бы избил до посинения. Со стороны палатки Мег, был слышен какой-то звук:– Вы чем там занимаетесь?! Голова трещит по швам, а вы там решили... – с палатки выглянула голова Меган.Она жива?! О Господи Иисусе, она жива. Мне хотелось крикнуть ей, чтобы она бежала и позвала на помощь, но из-за полученных увечий, сил ни на что не было.– Меган Лэнгтон! Как это я мог тебя не заметить, – завизжал Он, как свинья. Явно не ожидал такого, всю ночь был занят мною.Ослабив хватку, Меган решила выбежать с палатки, но она упала на землю. По всей вероятности, она еще не до конца проснулась. Брэд уже опередил её и начал избивать по зверски. Времени было в обрез, а топор лежал около пенька. Пока я ползла к оружию, хруст сломанной шеи, раздался в округе. Он убил Меган.Топор у меня, теперь моя очередь быть убитой. Этот сукин сын, увидев меня с оружием, двинулся в мою сторону, намереваясь нанести удар. Нет уж, Брэд, не в этот раз. Немного сконцентрировавшись, чтобы нанести удар, я была готова ко всему. Его правая рука уже сжалась в кулак, занеся его в воздух. Вовремя увернувшись, ударила его топором по плечу. Ранила я его, наверное хорошо, но когда ярость одолевает им, никакие увечия не останавливают этого урода. Раньше я боялась его, приобрела комплексы неполноценности, боялась всего вокруг, а он был главной опасностью. С этого момента он – никто. Монстр с большой буквы, превратился отныне в животное, которое нужно нейтрализовать. Я его жертва? Не сегодня, чертов мудак!Я в очередной раз ударяю его топором, но на этот раз попала в ладонь. Зачем то он решился ухватить мое единственное оружие, но получил серьезное ранение. Но все же он отбил у меня то, что было в руках. Теперь очередь Брэда. Хоть я и пыталась из-за всех сил противостоять ему, но это конец. Он набросился на меня как хищник и начал душить. Такое ощущение, что он не чувствует боли в своей ладони, раз с такой силой он перекрывает мой кислород. Я бью его... бью руками по лицу, но сил никаких. Чувство смерти ощущалось совсем близко. Многие говорили, что жизнь проносится перед глазами, что ты вспоминаешь все самое хорошее и плохое из всего, что окружало тебя. Но такого со мной не было. Меня окружала лишь одна картина – лицо моего убийцы, моей смерти. В глазах возникало блеклость, размытая картинка, пульсирующая кровь в моих жилах, а потом темнота.«Рози-и-и. Взглянь только на себя, ты вот-вот умрёшь. Мое последнее предложение, последнее лишь потому, что ты на грани смерти. Прими его, и ты снова будешь испытывать эмоции и чувства, начнешь жизнь сначала. Ты смогла победить и разрушить тот барьер, который наложил на тебя чудовище. Послушай меня и сделай свой выбор. Возможно, он твой последний, – какой все же голос был властным, без эмоциональным. Но как же это приятно, ощущать те чувства и эмоции, в данный момент времени. Словно я нахожусь на том поле, где царит спокойствие, гармония царства природы. Запахи переливаются, то ощущается цитрус, фиалки и апельсины. Я испытываю блаженство, как-будто я в раю, но это не рай. Это Усадьба матери Природы и я её гость. С моего позволения, она хочет оказать мне услугу, спасти от рук злого, яростного и голодного хищника, что уже ликует над моей смертью. Может я допускаю ошибку, но противостоять не имеет смысла. Она победила, одержала надо мной вверх, и я не против. – Так каков же будет твой ответ, Рози-и-и? Да или Нет?»«Мой ответ: да»В ту же секунда, тьма пропала с моих глаз, а воздух... я снова ощущала и глотала кислород, который заполнил мои легкие. Кашель. Я видела, как ветки деревьев, схватили и обмотали его, как колючая проволока. Они держали Брэда в воздухе, в его глазах был страх и паника. Неужели я впервые в жизни увидела эти чувства в нём? Рано или поздно, бумеранг вернулся бы к нему по полной программе. Это тот самый момент. Секунду назад я уже была готова к смерти, а он ликовать, но ситуация переменилась. Как же было приятно наблюдать за этим, как монстр во плоти, чуть ли не плакал от страха. На сей раз, он уже испытывал чувства смерти. Ветки сжимали его, а он кричал от боли. Затем начали растягивать его. Брэд Норрингтон, суд решил отправить тебя в психушку, но ты выбрался. Больше никакой несправедливости не будет, так как справедливость сегодня восторжествует. Вы приговариваетесь к смертной казни. За того погибшего рабочего, за Меган, за Рейчел, за Наоми, и за все те пытки и страдания, из-за которых я готова была совершить самоубийство. За меня!Они растянулись его так, что его разорвало. Кровь брызнула во все стороны, образовывая кровавый дождь. Я ощущала это тепло... тепло его крови. А также тепло от солнца. Туман рассеялся, солнце только что начало выглядывать с горизонта. Рассвет. Я осталась одна, никого не было здесь, даже Её. Лучики солнца били мне в глаза, и на этот раз я начала рыдать как маленький младенец. Они и вправду умерли, а ведь этому я верить не хотела, пока он не убил Меган, которая лежала около моих глаз. Не знаю, что произойдёт дальше, но так, как Она оказала мне услугу, то в дальнейшем мне нужно расплатиться, только вот чем? Неизвестно. Но всему свое время. Единственное, что было важным и главным – так это то, что я жива и могу испытывать все. Моя жизнь, должна начаться с чистого листа. Матерь здешней среды, позаботиться о том, чтобы полиция не устроила мне то, отчего я могла оказаться за решеткой.Этот странный, до глубины души лес, начал подавать свои признаки жизни. Сегодня ночью и утром, здесь было страшно и ужасно, находясь прямиком здесь. Зато, когда наступает солнце на горизонте, все приобретает краски. Туман вовсе пропал. И, знаете, как же это приятно видеть и испытывать. Внутри тот еще секрет, в котором творится нечто не подающее логики, но снаружи – это самое очаровательное место, которое я встречала. Центральный парк Нью-Йорка, отходит на второй план.Я встала на ноги и отправилась по тропинке, откуда можно услышать звук машин, проезжающих по шоссе. Дуновенья ветерка раздувает мои грязные волосы, а луч рассвета ослепляет мои очи. Вокруг моего пути, появлялись и распускались цветы. Даже была та самая вчерашняя белка, перепргивающая через ветки деревьев. Бабочки порхали, пахло здесь прекрасно. Мой отдых кончился. Прощай, Усадьба матери Природы...

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