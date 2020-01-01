Улыбка в 3:27

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:24

Причина: Изменен раздел.

prostayaskeptika Просмотров: 68 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 04:24 by

Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я была скептиком до одного момента, который до сих пор не могу объяснить.Так вот, гуляли мы прошлым летом по своему району с моими подругами Наташей и Сивиль( имена изменены по просьбе девушек). Заворатили мы в переулок,который был тихим местом, там и лавочка одна на весь район была. В общем любимое место нашей уличной молодёжи. Заворотили мы туда( как раз на лавочку собирались) и видим возле чьёго-то забора в огород, на траве, сидит бабушка. Вот верьте или нет, а одета она была во всё ,что попало. Сидела она на траве и водичку с бутылки пила. А мы остановились спросить, может помощь нужна. Бабушка допила, сколько ей нужно было, и закручивает крышечку, а мы стоим и во внимании смотрим на бутылку. Сколько мы не покупали напитков, а такой бутылки не видели ни раз. Так и запомнилась она нам жёлтым ободочком у горлышка с синей крышечкой. Она убрала её в свой пакетик, что стоял рядом с ней. Помню чётко, и не только я, но и Наташа, и Сивиль, что она положила её в пакет. Пакет был полным и сверху полотенцами закрыт. Она поинтересовалась, не знаем ли мы, где Топольская улица. Улица эта была соседней с нашей, фактически с неё наша улица и начиналась. Мы согласились провести её. Бабушка сидела прям на земле и очень бодро вскачила( бабушке на вид было лет 70, ростом маленькая, и для любой женщины пожилого возраста встать без "крягтения" просто нереально). Мы слегка удивились и между собой пошутили, а не спортсменка ли она.Перед тем, как пойти. она ещё и спросила время, поэтому мы хорошо запомнили, что было 19:36(тогда уже смеркалось). Схватила она свой пакет и букет завявших роз. Мы не поняли сначала, зачем ей завявшие розы, но мало ли засушить бабушке на чай захотелось. Начали идти,идём в ряд: Наташка, та бабушка, Сивиль и я. Наташа спросила, может ей помочь пакет донести, может тяжёлый, на что та бабушка отскачила и с испугом покачала отрицательно головой. Это тоже было странно, так как такой реации не ожидали, обычно бабушки отшучиваются, что мол молодые, донесут. По дороге пытались хоть как-то завести разговор, но бабушка молчала, хотя для них это странно. Обычно они идут и ругаю молодёж и говорят, как раньше было хорошо.Когда мы почти дошли до той улицы. она сказала, что дальше сама, мы предложили провести, может номер дома помочь найти, но она отмахнулась. Мы пошли, но бабушка так и не уходила, стояла на месте, пока мы не свернули за угол и не потеряли её из виду. После мы ещё раз прошлись по кругу, и, на том месте, где она сидела, лежала та самая бутылка с четвертью воды на дне. Мы встали в ступор, потому что всё три отчётливо помнили как она клала бутылку в пакет. Бутылка даже видна была. Начали думать, и рассуждать всё, что увидели... Куда она шла? В гости? Но почему так поздно? Почему с завявшим букетом? Почему не вызвала такси?...Домой? Шла от подруги и заблудилась? Но почему от подруги не вызвала такси? Почему потом стояла и ждала, пока мы уйдём?...Но мы потом отшутились, и даже подумали. что она оборотень, потому что тогда была полная луна. Прошло где-то дня три, как мне звонит Наташа, и дрожащим голосом зовёт меня к себе. Я бегом выхожу, она жила в доме напротив. Я вбежала. Наташа сидела с трясущимися руками вместе с Сивиль. Мы перекинулись взглядом с Сивиль, но она тоже не понимала, что происходит. Тут Наташа молча показала на свой ноутбук, где была приостановлена запись с камеры видеонаблюдения , что висит на столбе возле моего дома( там ещё и фонарь есть, это уточнение на дальнейшие дейстия)( камеру установил отец Наташи, потому что пытался поймать человнка, что протыкал колёса в его машине) . Она тыкнула пальцем в нижний отсчётчик даты и времени, где высвечивалось "2019-07-23 19:43". Она начала воспроизведение. Через несколько секунд видно, как мы заворачиваем из поворота(наши дома угловые) и на том месте, где шла та самая "бабушка" никого не было. хотя видно как мы с "ней" разговариваем и переглядываемся сами с собой. А на записи между нами никого...Мы были в таком же шоке. Спустя минут так 15 молчания и страха, Сивиль сказала:"Давайте посмотрим дальше, если она шла в гости, то должна была и возвращаться...". Мы запаслись чаем с ромашкой и уставились в монитор. Счётчик показывал 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, но никого... Было уже 03:22, и Наташа уже хотела выключать, но я остановила её и сказала, что давайе досмотрим до 4 утра, а потом выключим( как раз в 4 начинает светать). Шла 25 минута 3-х часов утра... Из темноты вышаркивает та самая бабушка, с поникшей головой. Дойдя по середины света фонаря, она подняла голову с ужасной улыбкой, которая бросила в дрожь. Наташа поставила на паузу. Счётчик показывал 03:27. Мы переглянулись и продолжили смотреть. Как заметила Сивиль, в камеру она смотрела 3 минуты. В 03:30, она снова опустила голову и прошаркала в темноту. У нас был шок. Мы отматали на тот момент вечера, когда шли с "бабушкой".Тут пришла сестра Наташи Алина со своим женихом, и мы решили рассказать им, вроде люди то взрослые.Алина не поверила. Мы показали ту часть вечера, когда мы с ней шли, но Алина отозвалась, что это хорошая актёрская игра. Вторую часть решили не показывать, так как решили, что сбросит на совпадение. Мы не знали как доказать Алине и Вадику правду. И тут Вадик сказал, что в том переулке есть камера(оказывается. что они собирались там целоваться, но Вадик увидел там камеру, а с неё хорошо было видно весь переулок). Алина и жених отправились к тем хозяевам дома с камерой, благодаря бутылочке коньячка, смогли выудить запись с 23 июля. Придя домой, мы нашли в записи тот момент. Бабушка вышла из поворота и уселась на траву. Спустя некоторое время пришли мы.Потом она встала и мы пошли, но в тот момент как Наташа предложила помощь, бабушка пошатнулась и ,помехами записи, исчезла. Тут Алина и вадик поверили. И мы показали им тот момент в 3 часа ночи. Теперь они точно поверили нам.Предложили попить успокоительное и забыть про этот случай.Вот так всё и было. Мы с мурашками вспоминаем это. Только позже девочки поняли, что этой бабушки в жизни не знали, если бы она здесь жила. Значит была в гостях....Но была жуткой... Как нам кажется, она что-то паранормальное.

Ключевые слова: Бабушка встреча наблюдение авторская история

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