Ни дня, ни ночи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:03

Причина: Изменен раздел.

восхождение Просмотров: 77 Комментарии: 0 -2 Вчера, 21:03 by

Помоги, истошным, истерическим воплем, кричал мой друг, от куда то из лесной чаще. У меня же, не было сил даже ползти, не то что ходить. Но все же я полз по земле, скрипя зубами, пытаясь спрятаться за одним из деревьев. Ещё не много усилий, и мне удалось, я спрятался за деревом, и начал всматриваться в темноту, что бы быть уверенным, что за мной не кто не идёт. В тот миг все стало так тихо, что я прекрасно слышал, как бьётся моё сердце, а это значит что я ещё был жив. Я отвернул голову, от лесной тропинки, потому что шея начала затекать, и тут же увидел тот самый силуэт, не успев встать на ноги, или хотя бы откатиться, я почувствовал холодную сталь клинка, которая в области живота распорола мою плоть. Самочувствие ухудшилось ежесекундно, а от куда то из недр памяти, начали всплывать фрагменты моей жизни.За пять дней до этого.Коль, Коля, хватит спать, сейчас спалят. Говорил мне мой товарищ по парте, и по совместительству мой лучший друг Сергей. Я не охотно поднял голову, что бы осмотреться, в аудитории было тихо, и душно, кто то записывал лекцию пытаясь успеть за быстро говорящим преподавателем, кто то же, делал вид что ему интересно, а мне только хотелось спать. Лекции по философии всегда меня утомляли и клонили в сон. Но скоро был уже конец сессии, и можно было спокойно отдохнуть, Сергей звал меня с собой, в его родной город Смоленск. Он сам был родом от туда, в предзнаменовании каникул, он мне расписывал, что знает там много интересных мест, что и не удивительно, ведь он там родился и жил до окончания школы. Я же понимал, что в Москве мне особо делать нечего, и поэтому всерьёз подумывал, поехать с ним. Времени посидеть дома, и деградировать у меня предостаточно. Лекция закончилась, мы взяли свои принадлежности, а это листок и одна ручка на двоих, и пошли по длинному коридору, на первый этаж, к выходу из корпуса нашего много обожаемого университета, который за последний год, уже сидел у меня в печёнках. Выйдя за его территорию, мы закурили, пока стояли, я сказал Серёге, что согласен на его предложения, и мы вместе поедем в Смоленск. Он обрадовался, и пообещал что, этот поездку я не когда не забуду, я же был другого мнения зная какие мы любители, выпить горячительных напитков. Ещё он сказал, что познакомит меня со своими старыми друзьями, которые составят нам хорошую компанию. Ещё немного постояв, и поговорив о том какие приключения нас ждут, мы решили уже идти по домам. До конца учёбы оставалось два дня, точнее в один день я не учился, а в последний у меня было пару экзаменов, которые я успешно сдал как и мой друг. Все было прекрасно, на улице стояла чудесная летняя погода, под стать моему настроению. Уже вечером я пришёл к Серёге, взял с собой ещё рюкзак, вещей по минимуму, еды, воды в дорогу, завтра в семь утра мы выезжали. Путь был не долгий, всего часов пять, да и даже немного меньше. На улице уже темнело, и было прохладно, мы же сидели на балконе, пили чай, и болтали о разной фигне, вот так беззаботно, не чувствуя суету большого города, позабыв про тягости учёбы и других проблем. Засиживаться мы не стали, ведь утром надо было рано вставать.В шесть часов зазвенел будильник. Мы собрали сумки с вечера, поэтому не суетились, вызвали такси, быстро умылись, и спустились вниз, к подъезду. Через десять минут, приехало такси, и мы двинулись к вокзалу. Что удивительно, добрались быстро, да и на дорогах было мало машин. Я сидел у окна, и провожал свой город взглядом, не знаю почему, но в тот момент на меня накинулась какая-то тоска, что пыталась удержать меня здесь. Складывая в своей голове, мной же хаотично разбросанные мысли, я не заметил, как мы уже были у вокзала. Попрощавшись, с таксистом, мы забрали вещи из багажника, и отправились искать наш поезд. И вот мы уже наконец-то расположились на своих местах. А дальше была дорога, и за время нашего пути, нечего не случилось. Только вот я себя ощущал как то странно. Вроде все хорошо, и вообще нет не каких проблем, а мне в голову, да что в голову, и в душу лезут какие то дурные мысли.Как мной уже было сказано, доехали мы без происшествий. Время было пол второго, когда мы выбрались на пирон. Но тут настроение немного подпортилось, потому что Смоленск встретил нас, тёмным небом, и было понятно, что скоро начнётся дождь. Хорошо, что с вокзала, нас должен был забрать отец Сергея. Сергей позвонил своему отцу, что бы уточнить, где он нас ждёт, но как оказалось у него поломалось машина, и пару километров придётся пройти пешком, да бы с ним встретиться. А на улице уже начался дождь, очень сильный и свирепый, с леденящем ветром. Ну а мы пошли искать отца Сергея, пока шли мне в лицо несколько раз, прилетали ветки, которые ветер, срывал с деревьев, хорошо что они были маленькими, хотя все равно хлестали сильно.Да и вот ещё одна странность, я понимаю что на улице не было людей, из за этого урагана, но и машин не было, вообще не одной. Город казался мне пустым. Но тут в занавесе из дождя, показались очертания машины. Подойдя поближе, Сергей сказал что мы пришли. Я встал чуть позади него, а он подошёл и тепло поздоровался с отцом. Потом подошёл я, и представился, отец Сергея пожал мне руку и тоже представился, его звали Владимир. Обычный мужчина, одетый в брюки и рубашку. Он стоял и пытался что то разглядеть в движке. Мы тем временем положили сумки в багажник, и вернулись к отцу Сергея, чтобы узнать можем ли мы чем то помочь. Выдохнув, и явно мысленно оскорбляя отечественный автопром, он сказал что разрядился аккумулятор, и нужно подтолкнуть. Через пару минут, и не сколько не цензурных слов, машина завелась. Мы быстро сели в салон, и поехали домой. По пути я старался рассмотреть город, но из за сильного дождя, который укрывал собой, все вокруг, так я толком нечего и не увидел. Как оказалось, Сергей живёт, в частном доме, на окраинах города. Дорогу к дому, уже разъел дождь, и барахтаясь по лужам, мы подъехали к воротам. Быстро выбежав из машины, мы взяли сумки которые ранее поместили в багажник, и забежали во двор, и наконец, то попали в сам дом. В доме было тепло. Мы положили сумки, некоторые вещи, Серёга достал и положил сразу, туда куда ему было нужно. Я же не много погревшись, начал осматриваться. Нечего особенного в доме не было, уютный ремонт, а что ещё надо то. Только вот стало интересно, а где же мама Сергея, я посмотрел все комнаты, а их всего было две, не считая кухни, и не увидел её. Хотя я точно помнил что у Сергея живы оба родителя, может просто они в разводе, или она вышла куда то. В любом случае я решил, пока что не спрашивать, мало ли что, не хотелось напоминать о чём то плохом. И да отец Сергея тоже не спешил в дом, сначала я подумал что он чинит машину, но там же дождь, и вряд ли бы, он сейчас начал это делать. Тогда я обратился к Сереге:-Серёг а чё твой батя не заходит?-а не знаю, с машиной он вряд ли бы что то, сейчас стал делать.-может стоит пойти посмотреть, вдруг помощь нужна?-да ты побудь здесь, я сам схожу.Сказал Серёга, и вышел на улицу.И не прошло минуты, как он снова залетел домой, вид у него был мягко говоря встревоженным, и напуганным. Он начал кричать чтобы я скорее позвонил в скорую. Я же схватил телефон, и набрал ноль три, одновременно спрашивая что случилось. Но он вместо ответа, просто выбежал на улице, даже не закрыв дверь. Я накинул куртку, и вышел под холодный дождь. От того что я увидел, меня сковал шок. Прям у ворот лежал отец Сергея, из последних сил он пытался вздохнуть, но было видно что ему это не удаётся. Но поразило меня не это, а то что все его тело, было покрыто чёрными пятнами, а лимфоузлы набухали, и их было отчётливо видно. Но был он ещё жив, и пытался что то сказать Сергею. Я решил подойти ближе, не переставая пытаться дозвониться до скорой помощи. Отец Сергея, начал размахивать руками, видимо пытаясь дать понять, что бы мы не подходили близко.-Серёг что это за ужас? спросил я его, с леденящим страхом в голосе.-да не знаю, я вышел а он уже лежал так, что делать? Ты дозвонился?Почти истеричным голос кричал Сергей.-нет, они не берут телефон.-и не возьмут. Сказал отец Сергея, точнее почти ели прошептал.-что значит не возьмут, что здесь происходит? Спросил я.-ребята, бегите от сюда скорее, и ко мне близко не подходите, я не знаю что здесь случилось, но за несколько последних дней, тут происходили не объяснимые вещи. Сначала наша соседка умерла, покрывшись такими же нарывами, а потом и твоя мать...Не успел договорить, он опустил голову на землю, и глубоко вздохнув в последний раз, закрыл глаза.Сергей хотел сесть к нему, но я подбежал, схватил за руку, и отвёл в сторону. Он пытался вырваться, а я же объяснял что нельзя прикасаться к телу. Мы не знали что это за болезнь. Сергей закурил, мы просто стояли и молчали, не силах что то сказать . Докуривая сигарету, он медленно повернул ко мне голову и просил:-Когда приедет скорая?-да я не смог дозвониться, они не берут трубку, может к соседям сходить?-а смысл? с твоего не берут, думаешь они дозвонятся?-не знаю, ну а что делать, в полицию я тоже пытался набрать, но ситуация та же.-ладно пойдём, тут через два живёт мужик один, друг моего отца, может он чем поможет.Сергей договорил, и выбросив бычок, мы вышли за ворота. На улице все ещё лил дождь, очень холодный дождь. Всюду была грязь, делая шаг нога почти по щиколотку, утопала в ней. Мы шли медленно, пытаясь обойти большие лужи, я посмотрел на дома, которые стояли на другой части улицы, в них не было света, и не где не было людей, будто бы все спали. Но такого просто не могло быть, ещё с самого автовокзала, я не увидел не кого, кроме отца Сергея, это начинало беспокоить. Пришли! Командирским голосом сказал он. Я окинул быстрым взглядом дом, он не выделялся особо нечем, только если у дома Сергея были большие ворота, то тут не большой, забор. Сергей открыл калитку, дальше от неё к крыльцу вела вымощенная камнем дорога. Мы зашли в дом, и тишина. Только от дождя слышался слабый шум. В доме было холодно, но не просто холодно как зимой в тайге, нет, этот холод проникал в глубь тела, и морозил даже душу. Мы осмотрелись, было пусто, возникла мысль, что сосед просто ушёл по своим делам, и забыл запереть дверь. Паника была у нас обоих, это прекрасно было видно, ну а что делать не знал не кто. Не долго думая, мы решили, вернуться обратно в дом Сергея. На обратном пути нечего не случилось, и это меня пугало. Казалось что мы одни здесь, и в округе нет не кого кроме нас.Единственную странность, которую я заметил, хотя может просто показалось, что мертвое тело, отца Сергея, передвинулось немного. Но я не предал особо значения этому.Спустя часГолова болела, от стука дождя. Мысли грузили душу, будто небосвод медленно спускался и придавливал её. По приходу домой, мы одели перчатки, и занесли тело покойного отца в гараж. После зашли в дом, Серёга налил по сто грамм, опрокинув пару стаканов, он ушёл в свою комнату, ссылаясь на усталость, и что хочет спать. Я же остался один, не понимая что происходит. Где все люди, от какой страшной болезни умер отец Сергея?Серёгу жалко было конечно, хотя он и пытался не подавать виду, но я прекрасно знал, как ему сейчас ужасно.-Чёрт. Проговорил я, почти шёпотом.Ведь его отец перед смертью, сказал что его мать, тоже мертва. Я точно это помню, только вопрос был в том, понял ли этой Сергей, в тот страшный момент.Продолжая сидеть, в тёмном мраке кухни, я достал сигарету, и закурив, просто уставился в одну точку, ползая под завалом, мыслей и теорий в моей голове. Пока сидел, как то случайно бросил взгляд на свои часы, от чего резко протёр глаза, и обомлел, обе стрелки ходили в обратную сторону, с огромной скоростью. Тут же, я достал телефон, там цифры тоже отсчитывались, так было и с настенными часами. Я встал в центре кухни как вкопанный, думая о двух вещах, либо я схожу с ума, либо переборщил с алкоголем. Стрелки на настенных часах, двигались так быстро, что если пристально на них смотреть, могла закружиться голова.Но в один момент все прекратилось. Из оцепенения, меня вернул, сильный раскат грома. Но по мимо этого, я услышал чей то голос на улице, подбежав к окну на кухне я не кого не увидел, тогда выбежал в зал, и всматриваясь в завесу дождя, пытался понять есть, ещё кто то там, или нет. Как оказалось есть, по размытой, грязной дороге, двигались двое людей, с фонариком, лица были прикрыты капюшонами, но вот они не пытались обходить лужи, а наоборот наступали в каждую из них. Каждое движение этих особ, было каким то механическим. Я выбежал в прихожую, даже не взяв куртку, и рванул за ворота. Пытаясь не упасть, но и шагая так быстро, как это было возможно, я с криком нагонял незнакомцев. И им явно было все равно на меня, как бы громко я не кричал, в один момент я случайно оступился, и упал, спиной в лужу. Пару раз обматерившись, я встал, а тех двух уже и не было, окинув взглядом улицу, мне стало не по себе, не в одном доме не было света, не где не было голосов. Да и ко всему подул очень холодный ветер. Я осмотрел свою одежду, которую теперь легче было сжечь, чем постирать, и пошёл обратно, осторожно ступая по размытой дороге.Закрыв за собой ворота, я увидел как ветер стучал дверями горожа, хотя мне помнилось что мы его хорошо закрыли, не обращая больше на него внимания, я просто пошёл в дом. Переодевшись, я лёг на диван, и взял телефон, связи не было, я попытался сделать экстренный вызов, но тоже не получилось. В тот момент меня охватила апатия, и мне уже было плевать на все, нечего не хотелось, только спать. Со сном проблем не было, усталость дала о себе знать, и пролежав ещё минут семь, я уснул.Проснулся утром, или нет, время на часах остановилось ещё вчера. А на улице было; хмуро, пасмурно, дождь изредка моросил, и сумерки были почти как вечером. Хотя я ощущал, не плохой прилив сил, а значит проспал, какминимум часов шесть или семь.Я вышел на кухню, и закурил, собирая воспоминания,и все больше осознавая в какую ситуацию попал. Находясь в чужом доме, в чужом городе, без связи, а ещё больше боялся, того что полиция будет трепать нам нервы, из за трупа. Я понимал, конечно что Серёга может подтвердить нашу невиновность, но зная блюстителей порядка, неприятностей даже при таком раскладе может быть много. Вдруг я услышал шум из спальни, и инстинктивно вздрогнул, -Нервы мать их. Проговорил я, кидая окурок в пепельницу. Открылась дверь из спальни, и от туда вывалился Серёга, бледный как покойник- Привет. - сказал я сухим, грубоватым голосом.- Доброе утро, если так можно выразиться.- Ты как? Я смотрю ты весь бледный..- Ты так не до кого и не дозвонился?- Я пытался, но теперь у меня даже связь не ловит, и посмотри что с часами, они вчера просто остановились...- Да плевать на эти часы, это хрень какая то, я сегодня во сне, отца своего с матерью видел, а ощущение было, будто наяву.- Ну слушай, само собой, вчерашнее происшествие оставило след, да и ты переутомился, такой стресс, чего только мозг не выдумает- Выдумка! - вскочив со стула, крикнул Серёга, с явным ожесточением.- Хватит орать, я то что тебе сделал, думаешь я знаю что за ужас твориться, почему нет связи, почему здесь людей нет, точнее видел вчера двоих, так они даже не остановились...- Что, ты вчера видел кого то?- Да, когда ты ушёл спать, тут такое начало происходить, сначала все часы просто сломались, стрелки крутились в обратную сторону, а потом остановились, и больше не работают, а после я увидел двоих людей, выбежал к ним, но они даже не обратили внимания, я упал, всю одежду испачкал, ну а потом после того как переоделся, сам лёг спать.-Рассказывал я, с какой то злобой в голосе.- Интересно конечно, но что с часами? То есть они просто, пошли обратным ходом, ты это хочешь сказать?- Да, и не хочу сказать, а уже сказал- Ясно, все понятно, и сколько ты вчера ещё выпил?- Я не пил вчера, а часы перед тобой, сам посмотри.Сергей подошёл к часам, снял их и пристально осмотрел с задумчивым видом, после подошёл к кухоннуму гарнитуру, открыл один из ящиков, и достал от туда батарейки. Он заменил старые на новые, повесил часы на стену, и завёл, они заработали. Чему я сильно удивился, он повернулся ко мне, и смотря как на идиота спросил:-Какой сейчас час?- Сейчас посмотрю. - сказал я доставая телефон. Но тут я вспомнил что с телефоном вчера случилось тоже что и с часами, и именно на нём время так и остановилось на полуночи. Об этом я сказал Серёге, на что тот ответил, что бы я перезагрузил его. Но даже когда телефон включился снова, время осталось прежним. Тогда Серёга достал свой телефон, и явно удивился, тем же цифрам на экране.- Вот так блин, и как теперь узнать время?- Не знаю, слушай а у вас тут почты не какой нет? Или магазина?- Есть конечно, идти только далеко- Ну знаешь, будто выбор есть.После этих слов, мы решили не медлить, одевшись мы вышли во двор. Я уже подошёл к воротам, как меня остановил Сергей, и подозвал к себе.- Ты тоже это видишь или со мной что то не так. - дрожащий голосом, от неудомевания сказал он. А было от чего недоумевать. Дверь в гараж была приоткрыта, но этому я не удивился, так как ещё вчера видел, как её швырял ветер, удивление было в другом. Из гаража по грязи тянулся след, который уходил в сторону огорода.-Коль это ты вчера заходил в гараж?-Нет, я выходил вчера, но только к тем что шли по дороге, и видел как ветер бил дверью, но следов не было.-Коль это вообще не смешно, может ты по пьяни, просто не помнишь?-Я не пил, когда ты ушёл спать, честно.-На счёт часов ты тоже говорил что они не работают.-Я ещё раз тебе говорю, не был я вчера пьян, и в гараж этот чёртов не заходил, слушай я понимаю тебе плохо, но я ещё не сошёл с ума, а вот ты говоришь ересь.-Ладно успокойся, просто если не ты то кто а?Мы переглянулись, и решили зайти посмотреть, и в тот момент я наверное поверил в бога, отца Серёги здесь не было, мы в панике, осмотрели гараж, но было пусто.-Коль, скажи что это просто, странный сон, но что это за чертовщина, у меня только два варианта, либо он ожил, либо кому то понадобился покойник, а ты что думаешь?- Я не знаю что сказать тебе, может и вправду у нас крыша поехала?Поход на почту мы решили отложить, и пойти по следам, которые вели от гаража. Но наше следование по ним было не долгим, мы вышли на огород, где они просто обрывались.Минут пять, мы стояли, и молчали, потому что, не могли выдавить из себя не слова. Я подошёл к Серёге, и хлопнув по плечу сказал:-Слушай, нам надо дойти до почты, сами мы тут нечего сделать не можем, я не знаю конечно как все это мы будем объяснять полиции, но мы должны это сделать.-Хорошо, пойдём, дождь снова начинается, и мне что то, так плохо, сердце болит.-Может тебе не стоит идти, объясни, а я сам.- Нет пойдём, ещё бы ты не потерялся.Мы вышли снова на дорогу, которую полностью поглотила грязь. Потихоньку начали пробираться вперёд по улице, попутно, пытаясь увидеть в домах людей, но это было без успешно.-Серёг, здесь вообще что ль не кого нет?- Я не знаю как так, тут всегда жили, там вон дальше школа, магазин, деревня не когда не была пустой.- Ага, а сейчас как будто, геноцид случился.- Не смешно, учитывая происходящие.- А я и не смеюсь, ощущение просто такое.Через минут десять мы дошли до поворота, и свернули на лево. Тут начиналась другая улица, но ситуация была такая же, людей не было.-Мы уже близко. - сказал Сергей.-Я бы и один мог дойти.-Просто не хотел там оставаться, приехал блин на каникулы, но отец не когда не болел, а мать...- Слушай ты ведь помнишь что вчера, тебе сказал отец?- Нет, нет, ну как так...Он схватился за голову, не в силах, сдерживать слезы, было видно что у него, будто ком застрял в горле. Подойдя к одной из стенок, непонятного, полу разрушенного здания, он просто упал, пытаясь глубже вздохнуть. Я подбежал к нему, стараясь привести его в сознание, так как лицо его стало бледным, а попытки дышать, превращались в предсмертный хрип.В итоге, через пару минут, этих истязаний, он смог потихоньку успокоиться, правда жаловался на боль в сердце. Но мне тоже стало не по себе, ещё больше. Я многое мог думать, на счёт отсутствия людей, в этой деревне, но я не мог представить что их вообще нет. Как так, что крики, не кто не услышал, не кто не вышел посмотреть.-Серёга слушай, я понимаю твоё состояние, и то что ты чувствуешь, но здесь нет людей, вообще, нам валить от сюда надо, давай возьмём машину твоего отца.- Мне плевать уже на всё, только вот у нас прав нет, и аккумулятор разряжен.-Да и чёрт с ним, у нас тут покойники пропадают, в месте где людей нет, хочешь честно? мне страшно, очень страшно, так что пусть нас лучше поймает полиция, чем сходить с ума здесь.-Так ладно, давай сначала на почту, как же я сразу не вспомнил, не услышал что он сказал. - Серёга снова схватился за голову, и тихонько поскуливал, как больная собака. Я поднял его, и просил где почта, на что он, осмотрелся вокруг, и сказал:-Вон то здание было почтой. - указал он на деревянную постройку, на которой была вывеска, но разглядеть надпись я не смог. Наше внимание привлёк к себе, колокольный звон, исходящий от церкви, которая находилась на возвышенности, почти где заканчивалась деревня.-Слушай может сегодня служение какое-то, и все люди там? - спросил я Сергея.-Может конечно, но в любом случае надо зайти на почту.-Ты сам идти сможешь?-Да смогу, не на столько уж мне плохо, больше в душе мерзко от всего.Мы медленно, но верно, подошли к зданию, на которое указал Сергей, только на вывески, почтой она не значилась, а имела странное название "Корчма".-Это что ещё за херня, а Серёг?-Я то от куда знаю, не было раньше такого, слушай и здание не то, почта больше была, я давно конечно здесь не был, может уж снесли.-Ну давай сюда зайдём, может люди есть.Мы поднялись по крыльцу, я одной рукой медленно открывал дверь, одновременно заглядывая в темноту помещения.-Что стоите, заходи. - донёсся голос, из глубины. Я открыл дверь, и вошёл внутрь, оказалось, что свет тут был но очень слабый, исходил он от каких то старых ламп, и ели освещал холодный мрак комнаты. Само же это место, было каким то кабаком, или типа того, стояли стулья, столы. А за импровизированной кассой стоял, какой то мужичёк, лет сорока, с длиной бородой, и густыми бровями.Он поднял глаза, и тяжёлым взглядом осмотрел меня.- Ась что стоишь как агрип?- Извините, мы ищем почту, вы не могли бы помочь?-грамотку послать аже надо, так гонец вчера ще отбыл.-Ага, хорошо... - сказал я кланяясь и выходя, из этого места, не понимая что сейчас вообще было.-Ну что там? - спросил Сергей.-Там? - засмеялся я.-Ты че смеёшься как дурак?-О нет я не дурак, это у тебя в деревне, народ сумасшедший какой то, там мужик один, и сейчас он говорил на древнерусском, ну или мне пора в психушку, или все такие у тебя деревня ещё в веке десятом так застряла, а может даже позже.- Ты сейчас это серьёзно?- Нет, мне просто резко стало смешно, что я решил нести ахинею, мне же заняться нечем.-Это что ненормальное, слушай давай реально сваливать, мне что то все хуже, думаю в больницу надо.-Что такое, всё сердце болит?-Да сердце что то, и...-Ииии? Что ещё? Серёг говори давай.-Нет показалось, ладно пошли скорее.-Что тебе показалось?-Пошли, быстрее. - сказал Сергей, и ускорил шаг, хотя несколько минут назад, ели на ногах стоял. Мы вышли обратно на улицу, по которой шли сюда, и мне приглянулось в одном из дворов, который был открыт, будто бы кто-то ходил. Я сказал об этом Сергею, и мы остановились, подойдя поближе, увидели женщину, с грудным ребёнком, она ходила с ним по двору, и видимо пела колыбельную, сам же малыш, не подавал признаков жизни, скорее всего спал. Точнее мы так думали, до того момента, пока она не повернулась в нашу сторону, и мы увидели что в руках она просто держит свёрток, но ребёнка там нет. Когда она увидела нас, то приостановилась, и въелась взглядом, в мои глаза. А мы стояли, и не шевелись, как вдруг я увидел у неё на руке, фурункул, но очень больших размеров, из которого маленькими струйками, сочилась густая, чёрная жидкость.-Серёг видишь, у неё та же фигня что и у твоего отца.-Я вижу, давай пойдём, что то у меня плохое предчувствие.Мы стали медленно отходить, не отрывая взгляда, от женщины. Но не успели мы отойти, на пару метров, как она с истерическим криком, бросила свёрток на землю, и начала его топтать, а чёрные волдыри проявлялись на всём её теле. Тут мы уже бегом рванули, к дому Сергея, благо до него, оставалось не долго. Но дорога, не позволяла быстро бежать, да что там, даже шагом было сложно передвигаться, но в тот момент адреналин все сделал за нас.Забежав во двор, мы закрыли ворота,-Ну что Серёг, давай ключи, может заведется, а если нет, то с толкача будем пробовать.-Вот чёрт, ключи...они же были у отца.Вот тут то, нам обоим стало не по себе, снова осознав происходящие, в нас, с неимоверной силой, вселилась паника, и страх. Мы зашли в дом, и усевшись за стол, молчали, пока не услышали стук в дверь. Глазка у двери не было, и посмотреть кто пришёл мы не могли, но у обоих возник вопрос, как вообще кто то зашёл сюда, если мы закрыли ворота. Мы стояли у двери как два меленьких ребёнка, не имея храбрости, спросить, -кто там?Но стук не утихал, а у нас было только два выбора, либо ждать чего то неизвестного, либо все таки, подать признаки жизни. В итоге мы осмелились, но не успели задать вопрос, как тот кто был, с другой стороны, сделал это сам.-Сынок, ты дома? Серёжа открывай, я замёрзла - проговорил жалобный женский голос.-Серёг кто это?-Моя мама, как так? Отец же сказал что она... Слушай я открою-Стой, а где же она была все это время? Почему мы даже её не видели?-Да какая мне разница, это моя мать, вдруг ей нужна помощь. - вспыхнув как спичка, закричал Сергей. После чего быстрым шагом, подошёл к двери, но моментально застыл, не дотронувшись до ручки. Я смотрел на него в тот момент, и с ним происходило что то странное, будто само его, естество выворачивалось и не позволяло открыть дверь. Так продолжалось минуты две. Я медленно подошёл к нему, его глаза будто стали пустыми, и смотрели в одну точку. Похлопав по плечу , он снова ожил, и направил взгляд в мою сторону, видимо ища ответ на происходящие.-Коль, что это сейчас было? Я как будто окаменел, когда к двери подошёл, знаешь будто что то изнутри говорило этого не делать.-Не знаю, что случилось, но стуки стихли, а вот дождь снова разгулялся...-Пошли быстрей.-Куда пошли? Ты чего? Там дождь хлещет, а ключей от машины нет, пешком пойдём в город?-Да уж лучше так.Мы взяли свои рюкзаки, и вышли на улицу, дождь был ещё сильнее чем вчера, хотя что вчера, что сегодня, все одно и тоже. Будто дни вообще не поменялись, был полумрак, хотя нам даже не было известно какой сейчас час. Когда я вышел из дома, я не обратил внимание на огород, да и не ожидал нечего там увидеть, пока собственно говоря и не увидел, а потом и увидел Сергей. В центре огорода, стояли два креста, но хуже того что на одном из них был отец Серёги, а на втором видимо была мать. Они оба были распяты, но помимо рук, гвозди были вбиты в область живота, а отец Сергея все ещё, истекал чёрной слизью, от нарывов на теле. Сложно описать кошмар который мы испытали в тот момент, ещё страшнее мне представить, что испытывал Сергей. Мы едва перебирая ногами, пошли в направление крестов, подойдя ближе пред нами предстал ужас, ещё более отчетливее. Зрение нас не обмануло, это были родители Сергея, распятые на крестах, из ран лилась кровь, и гной, сами же они были без одежды. От увиденного, или от запаха гнили, меня стошнило, а Сергей продолжал смотреть,с отвисшей челюстью, не понимая кто и как это мог сделать. Вдруг резко взлетела стая птиц, одного из деревьев что располагались позади огорода, и в него тут же ударила молния, и оно повалилось на землю, медленно падая и скрипя. Помимо этого вдалеке снова раздался звон колоколов из церкви, а за нашими спинами, завыли собаки. Под все эти ужасные звуки, мы лицезрели такую вот картину. Но я забыл во всем этом балагане про Серёгу, который без сил упал, на землю, хватаясь рукой за сердце, я подбежал к нему, пытаясь поднять, и в этот момент родители Сергея, одновременно посмотрели на нас, при этом открывая рты, пытаясь что то сказать, но безмолвно. Потом попытки переросли в шёпот, и после я уже смог отчётливо разобрать слова -, все повторяли они, сливая голоса в один, женщина и мужчина, будто луна и солнце. Я в итоге смог поднять, Серёгу на ноги, но ему было очень, плохо, сам удержаться стоя, он просто не мог. А взгляд двух распятых родителей, сверлил мою душу, вдруг его мать закричала истошным голосом,- Он воздаёт ему воздаяние, он воздаст вам воздаяние, бегите.После этих слов, подул сильный ветер, и кресты начало, вырывать из земли, но наблюдать за этим, сил у меня не было. Я потащил Серёгу к воротам, но дождь, и ураган просто сбивал с ног. Схватив сумки, я открыл ворота, и мы вышли на дорогу, в темноте я не увидел сразу, но том присмотревшись понял, что около каждого дома, стоят люди, точнее они были на коленях, будто бы молились, и либо они не издавали не каких звуков, либо ветер заглушал, все слова. Не долго думая, я развернулся в сторону города, и ступая на ощупь, побрёл, по лужам и грязи. Кое-как мы смогли покинуть деревню, но города я так и не видел, а сил идти не осталось. Серёга мало-помалу пришёл в себя, мы остановились под деревом, на обочине, немного отойдя в лес, на поляну. Я сбросил вещи, и грохнулся сам, а Серёга сидел, судорожно перебирая пальцами, и что то бубня под нос про родителей, что то типа:-я знал, вы мне тогда ещё сказали, а я ведь знал, я верил вам, я знал...И это бормотание не стихало, а на меня и мои слова он просто не реагировал. Я подошёл к нему, взяв за руки, хорошо видя, в каком тяжком состояние он находиться.-Серёга слушай, мне нужно отдохнуть, я просто не в силах идти, ты слышишь меня? - спрашивал его, и терял все надежду на ответ, видя что он не может выдавить даже кивка головой, и вообще не в состоянии меня понять. После ещё нескольких попыток, которые были безуспешными, я просто лёг под деревом, на свой рюкзак, мне было страшно засыпать, учитывая в каком состоянии мой друг, и от всего увиденного, но усталость была такой, что я не мог сопротивляться, и в итоге уснул, не смотря и на сильный ветер и дождь. Когда проснулся была все та-же погода, на улице так же были сумерки, а Серёга всё таки спал.Голова жутко болела, и все суставы в ногах тоже. Я не хотел вставать, хоть было жутко холодно. Я и поспал, а вот сил не прибавилось. Вдруг услышал, как Сергей снова начал бормотать, что то во сне, прислушавшись, я понял что, говорит он те-же слова, я знал, я знал...Вот так начинался третий день моих каникул, разные мысли лезли в голову, конечно мысль о том что я сумасшедший, была первой в списке. Сергей закашлялся, и открыл глаза, подойдя к нему я увидел, всё тоже бледное лицо,-Ну что, ты как Серёг?-Плохо, рука болит, и сердце. - проговорил он тяжёлым голосом.-А с рукой что?После этого вопроса, он замер, и медленно выдохнув стал говорить.-Помнишь вчера утром, я сказал что родителей своих во сне видел?-Ну помню, ты ещё накричал на меня.-Вообщем, видел я их как раз, на тех крестах, только прибиты эти кресты были, к воротам, будто какой то крепости, с белыми стенами, они что то говорили мне, но я не слышал, но потом услышал, самое плохое, они сказали что я тоже заражён этой болезнью, а после ворота медленно открылись, а за ними был только морок, и ветер, который сбивал с ног, ну а после я проснулся. Встав я увидел на левой руке, маленькую черную точку, она ужасно болела, и болит до сих пор.Я не мог найти слов, я был очень слаб перед ситуаций в которую попал, а ещё больше меня добивало осознание, что я не могу не чем помочь лучшему другу, и просто смотрю как он страдает.-Коль, я все равно не могу идти, да и как я понял, осталось мне не долго, я не знаю конечно сможешь ли ты выбраться от сюда, но видимо тебе придётся идти одному.-Нет, нет я не брошу тебя...-Коль не начинай эту фигню, я тебя не брошу, а смысл, даже если ты меня потащишь, сколько я проживу прежде, чем покроюсь язвами?-Должен быть выход, я смогу что нибудь придумать, - ели сдерживая слёзы и гнев, сказал я.-Ах, да коль, тут такая проблемка, вообщем, идти не куда.-Как это не куда, хотя бы до города добраться, а там в полицию, а тебя в больницу, нам есть куда идти.Только я договорил, как услышал, чуть ли не хор голосов, доносившийся с дороги, я взглянул в сторону деревни, и увидел человек двадцать, идущих в нашу сторону.Не дойдя метров сто, они остановились, из толпы вышел, высокий мужчина, одетый во все чёрное, и только из за дождя, или по какой то другой причине, я не мог, разглядеть его лицо, как будто его вовсе не было. Он стоял и смотрел, в нашу сторону, а после начал медленными шагами приближаться к нам. Я же, не знал в какую сторону нам бежать, на дорогу пути уже не было, а тащить Серёгу через лес, овраги и ветки, было сложно. Повернувшись к Сергею,у меня подкосились ноги, нарывы и язвы уже покрыл его всего, только на лице они ещё были маленькими.-Серёг, надо уходить срочно...-Нет, я не могу, все Коль, от смерти не убежишь, а только тебе же тоже бежать не куда, не спастись нашим душам. - закашлявшись сказал он, отхаркивая, сгустки крови с желчью.-Друг, ты бредишь, мы выберемся, сможем. - говорил я, уже не веря своим словам.То существо, уже было около нас, это как будто человек, но очень высокий, хотя лица не было во все.-Коль, беги, другого шанса не будет. сказал Сергей, вставая из последних сил, после чего он бросился на это существо, но нож остановил его. Сергей упал на землю, а тварь нависла над ним, присела, и начала втыкать и выдергивать нож, кромсая его тело. Сергей громко кричал от боли, а я же понимал, что другого выхода как бежать в лес, не было. Я побежал, что было сил, спотыкаясь и падая, царапая ветками лицо. Бежал я долго, а потом просто упал, и услышал как истерическим голосом кричал Сергей, прося о помощи, я не мог поверить, что он ещё был жив. Не мог и не поверил, я спрятался под деревом, поглядывая в чащу леса, чтобы удостовериться, что за мной не кто не идёт. Но тут, когда я повернул свою голову, надо мной стояла та тварь, с ножом, не успел я и моргнуть, как холодная сталь, на которой ещё была кровь Сергея, вонзилась в меня. И я отпускал руки, ведь уже не мог бороться. А потом просто чернота.-Так значит, чернота, то есть не ты убил своего друга?-Нет, говорю же я к этому не причастен, его убило то существо.-Ну да за пару часов, я от тебя, и про существ, и про мистику наслушался, скажи ты нарик или псих?-Говорю же вам, я не убивал, я не принимаю наркотики, и я не псих.-То есть ты не помнишь, как зарезал отца Сергея, а после и мать, и прикопал их тела в огороде, а после Пытаясь избавиться от Сергея, бежала за ним до леса, где между вами завязалась драка, и в попытке спасти свою жизнь, Сергей тебя и порезал, в ты в свою очередь искромсал его тело, на верёвочки, этого всего тоже не было? - с ухмылкой спросил меня, следователь, потягивая чай.-Значит так, сейчас тебя заберут на медицинское обследование, в психушку, там уж и будет ясно. А пока посидишь у нас. За три часа пока я сидел в кабинете у следователя, наручники натёрли до боли руки, я все не понимал, как мог произойти весь этот ужас, ведь я не убивал не кого, боже как же больно, все руки ломит. Меня завели в камеру, там я был один, после чего сняли наручники, наконец-то, подумал я про себя. А ведь прав был Серёга, не куда мне было бежать, подумав захохотал, я как сумасшедший. Ведь на моей руке, медленно но отчётливо, начинали проступать, чёрные пятнашки, получается это штука заразная. Через пару часов я уже был полностью покрыт язвами. Но почему то в отделении не кто не обращал на меня внимание, кроме одного полицейского который стоял и смотрел на меня, очень пристально. Потом он открыл дверь, и улыбаясь сказал что я свободен. Не осознавая своих же действий, я встал и вышел из камеры, и пошёл к выходу. И вот подойдя к двери, и открывая её, я ощутил сильный ветер, я выбежал из здания закрыв за собой дверь. Отойдя подальше, я увидел следующею картину, участок в котором я сейчас находился, был уже разрушен, обваленные стены, упавшие потолки, и полное отсутствие окон. Простояв так пару минут, и не найдя объяснение, я осмотрелся, вокруг был лес, и небольшой пригорок, а трава мокрая, видимо был дождь, но слабый. Вдруг я увидел, на пригорке человека, и медленно пошёл в его сторону. Подойдя ближе, у меня помутнело в глазах, это был Сергей, он сидел и смотрел куда-то в даль не обращая на меня внимание.-Серёг привет, это я-Да я знаю, что делать будем?-Ты о чём? И где мы вообще?-А я о том мой друг, что ты меня убил, и убил мою семью, а на счёт того где мы, я не знаю, знаю только что мы оба мертвы, ты истёк кровью, и умер там в лесу.-Я бы сказал прости, но разве это имеет смысл?-Здесь все имеет смысл.-Но как я мог это сделать? Да и сам честно нечего не помню.-Как –как ,вот так, снесло у тебя крышу, начал про божью кару кричать, судный день, а потом и за нож взялся.-Я не помню этого нечего, правда не помню.- захлёбываясь слезами, повторял я Сергею.-Ладно что уж сделаешь, мы же мертвы уже.-И куда нам надо идти? Или здесь сидеть будем?-Да не знаю, я тут лесника какого-то встретил, сказал что может отвести меня, а куда не сказал.-А ты согласился?-Нет, странный он был слишком, я от него и свалил.-И что же вот и всё? Вот и вся смерть, что даже не помним нечего, а как же та болезнь? Язвы все эти.-Хватит что ль, это наверное ты сам выдумал.-А может и этого всего нет а Серёг?-Может быть. - сказал он всматриваясь в небо, где пролетала стая птиц, и начинался тихонько дождь.

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