2020: Конец наших дней

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:39

Причина: Изменен раздел.

Артем Ворон Просмотров: 52 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 18:39 by

2020: Конец наших дней.- Если вы слушаете меня скорее всего я уже мертв, меня зовут Роман я журналист любитель которые ищет грандиозные подробности для того чтобы опубликовать их в любительском блоге,такие новости приносили мне неплохую прибыль,до того момента как в мире настал конец цивилизации. Все началось в Мадагаскаре,13 апреля 2019 года, весь мир думал что вирус VKR 2019 это новое подобие ГРИППА, которое можно вылечить антибиотиками и разными жаропонижающими средствами, по началу вирус никак себя не проявлял до того момента пока не появился первый случай смерти в Великобритании. За считаное количество месяцов жертв вируса перевалило практически за 1000 человек,зараза перешла в Британию через порт,позже выяснилось что вирус имеет свойства передаваться как и по суше и воздуху так и по воде. В момент вспышки эпидемии на европейском континенте я усвоил правило 6 рукопожатий,за 6 месяцев эпидемия быстро расспространялась по всему миру в том числе вирус смог добратся и до России. Помню первые дни эпидемии когда люди в панике скупали все что можно с прилавок супермаркета,из за эпидемии цены на нефть повысились а долар поднялся до 25 рублей. Пока власти России контролировали вспышки вируса по всей стране,кое как организовывали санитарные зоны, и гуманитарные помощи в отдаленные уголки нашей страны. Один конспиролог любитель из интернета скинул мне интересное видео,как полицейский в штате Феникс выстрелил в преступника по нескольку раз после чего преступник видимо медленно пытался подняться но полицейский явно испугался и высадил в него всю обойму. Видео быстро завирусилось в сети, многие обсуждали его но аудитория всегда делилась на два лагеря это скептики и те люди которые охотно верят в это видео,странность в том что это видео было удалено с официальных рессурсов и считается фейком. Во время когда еще не объявили комендатский час в стране я закупился всем необходимым, еда питьевая вода, лекарства и средства первой необходимости. Я запер все окна и двери настолько плотно и крепко насколько это возможно, все что я делал во время эпидемии так это мониторил интернет и следил за новостями. Ученые из Китая сказали что если употреблять в пищу насекомых то тогда можно избежать заражения и дальнейшее распространение инфекции в организме человека,тут же торговые сети и компании решили наварится на людском несчастье. Поступили первые новости из за рубежа, что совместная военная операция США и Канады по локализации вируса провалилась. 16 марта 2020 года по новостям начали поступать сообщения о том что появились первые признаки канибализма в Китае, и о возвращении мертвецов к жизни в Мадагаскаре. Вирус мутировал а насекомые больше не помогали, Военные и медецинские корпорации объединились вместе для того чтобы во всех уголках мира поддерживать порядок и дальнейшие утечки вируса. Надежда была только на них, в Москве зафиксировали первые случаи канибализма, правительсвто ушло в бегство,от армии не было никакого толку,появились новости что в районах Городов и частных секторов орудует банда мародеров, а месяц спустя начался гребаный ад на земле, то что мы видели в фильмах читали в книгах и думали что это все плоть фантастики стало кошмарной реальностью наяву, живые трупы пожирали людей на улице,слышались вои сирен и выстрелы на улицах,творился какой то кошмар, армия в попытке здержать живых мертвецов пала под огромным количеством этих тварей, заперевшись у себя в квартире я надеялся на то что этот ад когда нибудь кончится что это просто сон и в один момент я просто проснусь и подумаю что это очередной кошмар,мой пистолет Макарова всегда со мной,от страха и нервов я буду стрелять во все что движется,эти твари ворвались в квартиру к моему соседу и обгладывали его заживо,он вопил и кричал как прокаженный,после пол часа мучений он умер, я начинаю сходить с ума от недостатка сна и еды,моя дверь наврятле так долго продержится но мой дом моя крепость. По первому каналу ведущий гнил и сочился кровью заживо,различные гнойники и гематомы покрывали его тело,кашлял кровью дрожащим голосом оповестил о том что это последние новости на сегодня и первый канал прекращает свое вещание навсегда,после в студии раздались крики и на ведущего кидается мертвец, по телевизору пошла система оповещения безопасности страны, в ней говорилось что мы должны оставаться дома до прибытия группы Биологической безопасности.У меня совсем не осталось еды и воды, я сутками напролет не могу уснуть, я слышу запах гари на улице, люди падали напол как опавшая листва на деревье, люди сжигали труппы на улицах, стоял ужасный запах который просто сводил меня с ума. Мертвецы взбушевались они слышать человеческий запах и ломятся ко мне в квартиру,дверь не выдерживает, а память на телефоне кончается, если кто найдет запись диктофона на телефоне знайте, от отчайваня я просто выпущу пулю в висок, я слышу их они уже рядом…. Позже на записи последовал шум выбитой двери и выстрел.Запись была найден групой Биологической безопасности, в квартире были явные следы погромы и бойни, в коридоре был найден труп некого Романа Семина, а также аудиозапись которая позже была изъята и запечатана под грифом секретно.

Ключевые слова: Апокалипсис конец света зомби эпидемия авторская история

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