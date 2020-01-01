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Дурдом

Каблучки

Всем читателям, здравствуйте! Не надо недооценивать то, что вы чувствуете или видите... На своем опыте... Мне с детства начали снится сны о том, что какая то сущность гонится за мной.. Разница была только в попытке противодействия ей! Возможность справится, как в лучших традициях русских сказок в борьбе со злом всегда была, не спорю, но! Вот, например, вбегаю в подъезд свой родной, чувствуя, что за спиной - что то невыносимо жуткое, ужасное и мерзкое, увидеть, значит погибнуть, ощущаю всем существом, бегу и о, чудо - лифт на первом этаже - отзывается сразу - влетаю, и путь на лестничный проем, естественно отрезан - ЭТО вошло в подъезд - и уже поднимается... ............ а лифт - о да - это лифт - и все его стены испещрены кнопками, то есть на каждом миллиметре кнопка, я четко знаю, откуда, не спрашивайте, просто знаю и все тут - что только одна сработает и навсегда закроет меня от этого монстра!!! ПОНИМАЕТЕ - НАВСЕГДА ( но при этом не верно нажатые кнопки просто проваливались - не закрывая дверь лифта)!!! О сколько было этих лифтов, или еще - я понимая, что ждет в лифту - взлетаю на свой 6 этаж - будто на крыльях - и квартира открывается в лет, вот только, замок у нас был тогда захлопывающийся и проскальзывал редко - но было, а тут - просто подряд - я захлопываю - ноль, снова и ноль... НЕ СРАБАТЫВАЕТ ЗАМОК - хоть ты тресни и вот вот ЭТО ЧУДОВИЩЕ ВЫВЕРНЕТ ИЗ ЗА УГЛА, уже чувствую его дыхание, так же было и в лифту... НО - все время просыпалась в последний момент, при чем при просыпании, даже глубокой ночью, не ощущала совсем никаких раздражителей, то есть. тишина, свет в норме, мух и комаров нет, воздух свежий... спи себе и спи, но.... И всегда остатки какой то сильной воли воли, то ли энергии, не злой, но незнакомой..... А вот теперь, собственно самый смак и самый страх для меня из всей истории... Было так - я спала в зале нашей трехкомнатной квартиры, и так весьма странной, по поведению, но тут - просыпаюсь четко в час ночи - мать и сестра сопят во все дырочки, не добудится, а я вдруг начинаю сперва ощущать тишину во дворе, вот просто переключаюсь и чувствую, как же ночью тихо, а затем ... Сперва надо сказать, что живем мы на 6-м этаже пятиподъездного дома выстроенного почти в линию. Так вот - я начинаю слышать в полной тишине улицы отцокивающие каблучки быстрой легкой походки от пятого подъезда к нам. И тут они замирают, но не в смысле тишины - а начинается марш на месте - и я - о как же я хочу подойти, нет, даже выйти, то есть точно - надо выйти на болкон и глянуть - что же это - такое манящее - цокает там! И я иду.... Мой кот выл при этом и царапал даже, иногда помогало и я, зажав уши сидела, раскачиваясь минут 15, потом каблучки отцокивали назад к пятому подъезду.... На следующую ночь все повторялось вновь... Сколько раз это было, даже сейчас не скажуц - 7 или 9, но однажды, я выкинула в коридор кота, жажда подойти сильней стала, это было как жажда в пустыне наверное, хотя не испытывала ее, но... все что, мешало сделать это - раздражало жутко... готова была уже выть. так звало меня это что-то снизу, я пошла! Кот устранен, больше он помешать не может, хотя вчера он кидался, мой нежный и добрый Мурзя просто подрал меня до костей, не давал подойти к балкону и я иду... И тут я чувствую будто удар, даже, как щелчок в лоб, а потом легкое головокружение, совсем легкое, остановило на секунду - но каблучки и я двигаюсь дальше и.... бьюсь лбом в СТЕНУ, ее не видно, еще раз шаг и снова СТЕНА, бешусь, так надо дотянуться до ручки и выйти на балкон, но эта СТЕНА... ЕЕ Ж НЕ ВИДНО!!! Я еще в исступлении билась об эту стену может пять минут, может больше ( утром была боль во лбу, но без шишки) ... Потом, помню жутко, до слез и истерики расстроившись сползла вдоль стенки на пол и заревела от огорчения, так безумно мне хотелось на балкон... СТена меня бережно поддерживала и фонила все той же знакомой энергией. Я наревелась и услышала - как КАБЛУЧКИ ВПЕРВЫЕ УШЛИ ДАЛЬШЕ НАШЕГО ПОДЪЕЗДА, то есть ушли совсем... Больше они меня не беспокоили.
Дело в том, что в 18 лет мне удалось узнать тайну энергии, что спасала меня все детство... Наш с сестрой отец бросил нас, когда мне было 9, а сестре 5. еще пару раз приезжал, Но в 18 после окончания школы забрал меня к себе, приехав к нему, зайдя в квартиру - я сразу почувствовала ЕЕ - и в пошла в комнату... дальше в стенке - стоит фото - моей бабушки, матери отца, той, на которую я похожа, по мнению всех родственников, той, которой приписывали способности и возможности, как и мне, но пока что на мне мне только вампирят, все, кому не лень.... Так вот - моя бабушка НАДЯ умерла до моего рождения и просила ( по словам отца назвать первую дочку ее именем - типа легче ей будет) - не послушали, я Лена, но тем не менее моя бабуля была рядом... Новая жена отца тоже чувствовала от портрета энергию - но только изучающую и осуждающую, я же пока жила у отца иной отдушины, кроме портрета бабушки не знала, так меня еще не грела даже мать и не поддерживала, я рассказывала ( пока не было отца и мачехи) ей все и словно по голове погладят ... тепло так...
Вот как то так - но я до сих пор не знаю - кто же меня звал и во сне и на яву... и сейчас пытается пробиться и продолжает запускать щупальца страха в мою жизнь, а бабушка видимо уже не может защищать - видимо я выросла слишком...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:44
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 14:44 by AfinaPalladaПросмотров: 33Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ангел-хранитель демон ночь без сна авторская история

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