Странные звонки по телефону

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:36

Причина: Изменен раздел.

gutis789 Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:35 by

История 1.Лет так 5 назад,со мной произошёл странный случай,связанный с телефоном.В общем,я шёл домой после колледжа,как у меня в кармане за звонил телефон,я снял трубку и говорю:-Ало!Тишина,в ответ ничего,я ещё раз сказал.-Ало!,кто это?Как вдруг я услышал голос улицы,пение птиц,и странный голос,который сказал-Миша,там бомба летит давай по направляющей.Я тогда ничего не поняв отключился.Но спустя 3-4 часа опять звонит этот номер,только уже говорит-Вот ненастье какое! Как мы будем?И чуть чуть слышалось шипение.Я вновь повесил трубку и больше с этого номера не звонили.История 2.Эта история не столько мистическая,сколько странная.Дело было этим летом,я пришёл после работы домой.Сходил в душ,по ужинал,в общем хотел ложиться спать,как вдруг зазвонил телефон,со странного номера 89-646-999-666.Я взял трубку,но уже будучи умней стал молчать.Как вдруг кто-то говорит:-Ало!Я в ответ тоже ало,как вдруг трубка снялась,я перезванивал на этот номер,но говорили,что номер занят.В принципе любой мог ошибиться номером,но не нравится мне окончание в нём,хотя когда вспоминаю этот случай даже смех берёт,не мог же Чёрт мне позвонить?История 3А вот и самая жуткая история,которая произошла со мной,связанная с телефонными звонками.Дело было Весна 2018г. Я благополучно устроился на свою первую работу,и радовался жизни.Жил пока с родителями.работал если что,продавцов в магазине Лента.Ну да ладно,как вдруг во время работы,мне звонит номер и спрашивает:-Пётр Иваныч здесь?Если что это наш начальник.-Я говорю здесь, с какой целью интересуетесь?А этот "Аноним",так сказать каким-то женским голос говорит.-Просто хотел,чтобы ты его позвал.-Он занят,давайте позже.На самом деле,он был дома,не помню по каких обстоятельствам.-Не ври! Я вижу,что он возле тебя.Я отключил трубку. Подумал,наверное какие-нибудь малолетние школьники разыгрывают.Так вот когда я пришёл домой,лёг в постель,слышу SMS.-Завтра позовёшь начальника,перетереть с ним надо,а ты будешь наказан!Я ответил кто вы?В ответ получил-Друг начальника.После этого случая я рассказал всё Петру Ивановичу,тот сказал,что мол не знает,что за друг та такой.Благо ничего больше не было.Я всё таки склоняюсь,что школьники были,но просто для "юных шутников",так сказать сложно так всё придумать.Но если можно,пожалуйста напишите своё мнение в комментах.

Ключевые слова: Звонок сосед телефон авторская история

Другие, подобные истории: