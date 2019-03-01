Странные звонки по телефону

Странные звонки по телефонуИстория 1.
Лет так 5 назад,со мной произошёл странный случай,связанный с телефоном.
В общем,я шёл домой после колледжа,как у меня в кармане за звонил телефон,я снял трубку и говорю:
-Ало!
Тишина,в ответ ничего,я ещё раз сказал.
-Ало!,кто это?
Как вдруг я услышал голос улицы,пение птиц,и странный голос,который сказал
-Миша,там бомба летит давай по направляющей.
Я тогда ничего не поняв отключился.
Но спустя 3-4 часа опять звонит этот номер,только уже говорит
-Вот ненастье какое! Как мы будем?
И чуть чуть слышалось шипение.
Я вновь повесил трубку и больше с этого номера не звонили.
История 2.
Эта история не столько мистическая,сколько странная.
Дело было этим летом,я пришёл после работы домой.
Сходил в душ,по ужинал,в общем хотел ложиться спать,как вдруг зазвонил телефон,со странного номера 89-646-999-666.
Я взял трубку,но уже будучи умней стал молчать.
Как вдруг кто-то говорит:
-Ало!
Я в ответ тоже ало,как вдруг трубка снялась,я перезванивал на этот номер,но говорили,что номер занят.
В принципе любой мог ошибиться номером,но не нравится мне окончание в нём,хотя когда вспоминаю этот случай даже смех берёт,не мог же Чёрт мне позвонить?
История 3
А вот и самая жуткая история,которая произошла со мной,связанная с телефонными звонками.
Дело было Весна 2018г. Я благополучно устроился на свою первую работу,и радовался жизни.
Жил пока с родителями.работал если что,продавцов в магазине Лента.
Ну да ладно,как вдруг во время работы,мне звонит номер и спрашивает:
-Пётр Иваныч здесь?
Если что это наш начальник.
-Я говорю здесь, с какой целью интересуетесь?
А этот "Аноним",так сказать каким-то женским голос говорит.
-Просто хотел,чтобы ты его позвал.
-Он занят,давайте позже.
На самом деле,он был дома,не помню по каких обстоятельствам.
-Не ври! Я вижу,что он возле тебя.
Я отключил трубку. Подумал,наверное какие-нибудь малолетние школьники разыгрывают.
Так вот когда я пришёл домой,лёг в постель,слышу SMS.
-Завтра позовёшь начальника,перетереть с ним надо,а ты будешь наказан!
Я ответил кто вы?
В ответ получил
-Друг начальника.
После этого случая я рассказал всё Петру Ивановичу,тот сказал,что мол не знает,что за друг та такой.
Благо ничего больше не было.
Я всё таки склоняюсь,что школьники были,но просто для "юных шутников",так сказать сложно так всё придумать.
Но если можно,пожалуйста напишите своё мнение в комментах.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:36
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 02:35 by gutis789Просмотров: 1Комментарии: 0
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