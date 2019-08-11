Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Странные звонки. Три случая

То, что было не так давно и хорошо запомнил.
Звонки были несколько лет назад и пока больше не было подобного.

Первый звонок (телефон сотовый) и на дисплее "Частный звонок"!

Я лично о таком и не слышал, но трубку снял. Слышу уличный шум, автомобили, голоса и всё. На мои "алё" никто не отвечает. Около минуты я "препирался" с улицей и бросил трубку. Ну, думаю, чей-то телефон случайно "набрал меня - у моей жены телефон порой так же меня "вызванивал". Но через какое-то время прилетела СМС, что с меня списано 700 рублей и я отключен.
Положил деньги на счёт и звоню операторам. Объясняю ситуацию. Они говорят: "Такое невозможно!" Просят дать номер звонящего. Заглядываю во входящие - а там этого звонка нет. Я об этом и сказал. Говорят: "Такое невозможно!" Я говорю: "Деньги-то списали ведь!"
Что-то мямлили об ошибках, но разбирательства ни к чему не привели и деньги не вернули.
Я плюнул на всё и перешел в Мегафон. И да, это был МТС.

Звонок второй.

Умер мой лучший друг. Был просто угар от горя у всех, кто его знал. Где-то через несколько дней после похорон, рано утром, часов в пять, звонит телефон, но какой-то звук надрывный, что я спросонья здорово шуганулся. Взял трубку и слышу какой-то радиошум - треск, шипение и слабо доносящийся голос и такими волнами - то громче, то тише.
Я спрашиваю: "Кто?" В ответ мне голос говорит: "Это я, Барин" (его кличка с детства).
Говорит, что с трудом дали позвонить, трубку не бросай! Я пытаюсь сквозь шум выяснить - где он и откуда звонит... и в тот момент даже не удивился происходящему. Но шум сильно усилился так, как сбивается с волны радио, а потом телефон сам разорвал звонок.
Вместо номера на экране была линейка точек. А потом меня здорово сплющило, когда дошло.
Потом он мне приснился, был довольно весёлый, хорошо одет и сказал, что перезвонит.
Но больше звонков не было от него.

Звонок третий.

Всё тоже самое, только персонаж другой, очень неприятный, но хорошо знакомый.
Такой же звонок, шум. Говорит: "Это я, Гена, слушай внимательно!" Я говорю, что потом сам перезвоню и бросил трубку. Руки тряслись. И тоже приснился. Хорошо одет, злобное выражение лица, стадия разложения, мерзкий запах. Говорит: "За этими следи, поручаю тебе". И показывает на бывших своих коллег, которые стоят белые, как гипс, с ужасом на лице. Я сбежал и проснулся. Всё сказанное чистая правда.

Автор - kkk1234.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 518Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Звонок шум неизвестный номер смерть друга линейка точек сон мерзкий запах

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Фингал
Сегодня, 16:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
(телефон сотовый) и на дисплее "Частный звонок"! //
с меня списано 700 рублей//

Если вам звонят на телефон, а на экране отображается сообщение "Частный номер", то это значит, что абонент пользуется услугой "Антиопределитель номера".
С помощью этой платной услуги можно скрывать свой номер при звонке на другие телефоны. (с)


а мне казалось - чтобы списали деньги , надо самому звонить, при только лишь ответе на звонок такое невозможно
или можно заказать звонок за счет абонента? сколько ж мошенников кругом
Зарегистрирован: 11.08.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.