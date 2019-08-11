Странные звонки. Три случая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 518 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:54 by

То, что было не так давно и хорошо запомнил.Звонки были несколько лет назад и пока больше не было подобного.Первый звонок (телефон сотовый) и на дисплее "Частный звонок"!Я лично о таком и не слышал, но трубку снял. Слышу уличный шум, автомобили, голоса и всё. На мои "алё" никто не отвечает. Около минуты я "препирался" с улицей и бросил трубку. Ну, думаю, чей-то телефон случайно "набрал меня - у моей жены телефон порой так же меня "вызванивал". Но через какое-то время прилетела СМС, что с меня списано 700 рублей и я отключен.Положил деньги на счёт и звоню операторам. Объясняю ситуацию. Они говорят: "Такое невозможно!" Просят дать номер звонящего. Заглядываю во входящие - а там этого звонка нет. Я об этом и сказал. Говорят: "Такое невозможно!" Я говорю: "Деньги-то списали ведь!"Что-то мямлили об ошибках, но разбирательства ни к чему не привели и деньги не вернули.Я плюнул на всё и перешел в Мегафон. И да, это был МТС.Звонок второй.Умер мой лучший друг. Был просто угар от горя у всех, кто его знал. Где-то через несколько дней после похорон, рано утром, часов в пять, звонит телефон, но какой-то звук надрывный, что я спросонья здорово шуганулся. Взял трубку и слышу какой-то радиошум - треск, шипение и слабо доносящийся голос и такими волнами - то громче, то тише.Я спрашиваю: "Кто?" В ответ мне голос говорит: "Это я, Барин" (его кличка с детства).Говорит, что с трудом дали позвонить, трубку не бросай! Я пытаюсь сквозь шум выяснить - где он и откуда звонит... и в тот момент даже не удивился происходящему. Но шум сильно усилился так, как сбивается с волны радио, а потом телефон сам разорвал звонок.Вместо номера на экране была линейка точек. А потом меня здорово сплющило, когда дошло.Потом он мне приснился, был довольно весёлый, хорошо одет и сказал, что перезвонит.Но больше звонков не было от него.Звонок третий.Всё тоже самое, только персонаж другой, очень неприятный, но хорошо знакомый.Такой же звонок, шум. Говорит: "Это я, Гена, слушай внимательно!" Я говорю, что потом сам перезвоню и бросил трубку. Руки тряслись. И тоже приснился. Хорошо одет, злобное выражение лица, стадия разложения, мерзкий запах. Говорит: "За этими следи, поручаю тебе". И показывает на бывших своих коллег, которые стоят белые, как гипс, с ужасом на лице. Я сбежал и проснулся. Всё сказанное чистая правда.Автор - kkk1234.

Ключевые слова: Звонок шум неизвестный номер смерть друга линейка точек сон мерзкий запах

Другие, подобные истории: