Порча №3 – Свят

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:38

Причина: Изменен раздел.

Kamazok Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:38 by

«Запретный плод сладок»,- гласит библия, и только,-«Страх перед господом»,- и есть та черта, переступая которую, мы обретаем крылья. Тьму лет спустя, для человека, так ничего и не изменилось. Шаг в неизвестность, по-прежнему остаётся недосягаем, в умах многих. И с рождения, эта эстафета, -«стояния в загончике»,-передаётся нам, с молоком матери.Со временем, беря бразды правления в свои руки, мы входим во взрослую жизнь, познавая все её тяготы и лишения. Теперь мы - факелы во тьме, мы сами освещаем себе путь. Но в сердцах своих родителей, мы так и останемся детьми. Страх потерять которых настолько велик, что порой, родители готовы отобрать у нас, то немногое, чем мы владеем, эту желанную свободу.Порча №3 – СвятС падением царской России, бог был объявлен вне закона. А его место заняли главы ЦК КПСС. «Как жить без веры?»,- наивному читателю уже невдомёк. И с началом 1985го, бесы массово бежали на землю русскую, и после развала СССР, мы вновь вкусили все прелести слепой веры.Я жил ещё в те времена, когда в школах детям твердили, что, -«Бога нет!». «Бога нет!»,- повторяли мы хором, свято веря, что учитель никогда не обманет. «А теперь, покажите богу кукишь»,- и мы показывали его тому, кого никогда не было.Принял христианство в достаточно зрелом возрасте, после 18 лет, и то по направлению своего духовного учителя. И знаете, это было правильно, легче переболеть религией в зрелом возрасте, и понять всю бессмысленность веры, чем с детства, будучи глупым ребёнком, без жизненного опыта, идя на поводке всех её канонов.«Что такое религия?»,- это вторая опека родителей, из-под которой нам однажды тоже придётся выйти, если человечество когда-либо захочет повзрослеть.(…)«Вот дёрнул же чёрт, посреди ночи могилу копать»,- устало бухтел я. Здесь-то, хоть земелька и твёрдая, словно камень, но жить охото сильнее. И ближе к утру, почти всё было сделано, и сев возле двух новых могил, я отдышался. Утрамбовав туда личные вещи жертв, заговорил их, и домой, прочь с кладбища.Еду в автобусе, и раз, удар энергет (астральный удар) в спину. Если б не бесы приняли удар на себя, лежал бы уже в земельке сырой. Да братец этот, ещё и родители неугомонные, молитвы в церкви против меня читать начали, как на врага. «Ничего, ничего, мы ещё посмотрим, кто победит»,- думалось мне.«Звонок»,- да, конечно же от матери. «Алло»,- отвечаю я. «Это ты, или дьявол со мной говорит?»,- после этих слов матери, я бросил трубку. «Звонок»,- снова она, ставлю на игнор. Брат, игнор. Отец, игнор. Звонки с левых номеров пошли, осталось только завести новую сим-карту, а эту выбросить. Что я в конечном счёте и сделал.Приехал домой, самочувствие хреновое, ночь не спал, лёг. Через час снова удар,-«Сука! Когда же вы черти успокоитесь?»,- разбудили, тело ноет, пробили таки. Эти христиане хуже дьявола, совсем из ума выжили, собственного сына со свету сжить задумали.(…)Для справки: «Что такое род?»,- это твоя родня: живые и мёртвые, вплоть до 7 колена. Только не думайте, что мёртвые это святые – нет! Если твоя умершая бабка, была стервой при жизни, то и после жизни, в сущности, она останется прежней. Эти 126 человек (7 колен), они не плохие, просто со странностями, но нам выбирать не приходится :)Главой рода (Регину), чаще назначают старейшего (живого) из его представителей, женщину, которая и будет заниматься перераспределением всех имеющихся ресурсов в роду. «Стойте, неужели какая-то бабка будет решать мою судьбу?»,- с иронией в голосе скажешь ты. «Что за бред! Моя судьба – в моих руках»,- нет, это суровая правда реальности, смирись.Род, структура достаточно сложная, и некоторые его члены являются значимее остальные. И тут ничего удивительного, когда при магическом нападении, скажем на главу рода, и или приближённых к ней людей, род отводит или размазывает атаки между всеми его членами. Скажем так, твоя же магическая атака против представителей своего рода, может легко и беспрепятственно прилететь тебе же, по роду, откатом и обратно.Раньше, подобно раскрещиванию, было принято уходить из семьи, когда близкие ополчились на маг, и разрывать все связи. В чёрной же магии, есть способы обрезания отдельных его представителей, от целого. Этим методом, я и воспользовался, и стал ждать, когда хозяином кладбища мои мольбы о помощи будут услышаны.(Неделю спустя)Через пару дней, после начала новой спокойной жизни, ко мне в гости, без приглашения, приходит брат. «Родители в больницу попали! Это твоих рук дело?»,- скорее от безысходности спрашивает он. Я киваю, и получаю удар кулаком в лицо, следом ещё удар. «Сделай что-нибудь, верни всё как было!»,- не отстаёт он от меня.«Пусть свои молитвы против меня читать прекратят, тогда всё вернётся в норму»,- разъяснил я брату. И тот, при мне, позвонил отцу, поговорил с ним, и ушёл. Вскоре, мать умерла, отец поправил и выжил, а брату всё лицо кто-то исцарапал на улице. Потом были похороны, но я не ходил, мать сама вырыла себе могилу.

Ключевые слова: Религия ритуал молитва авторская история

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