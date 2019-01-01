Бабушка?! Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:32

kaycay28 Просмотров: 11 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 10:32 by

Привет, меня зовут Дима. И я хочу рассказать свою то-ли жуткую, то-ли мистическую историю, которая со мной прошла 3 года назад.Расскажу чуть чуть о ситуаций, как вы поняли меня зовут Дима, и у меня 5 лет назад умерла бабушка! Это было сильно для нас с Мамой, но оно понятно потому что бабушке было уже 81 год!! По этому мы не так сильно были расстроены, а что бы её дом не пропадал мы решили ухаживать за ним, пока не случилась одна вещь...Как то одним вечером 2017 года, мы заехали как всегда навестить домик бабушки, он как всегда был такой же как и всегда! И мы с мамой начали убираться как всегда, было скучно и я решил включить телик, что бы не было так тихо в доме (ну не считая пару слов с мамой) я как всегда включили всё вроде было как всегда...Пока мы там убирались стало как то темно, и уже пришлось включить свет как вдруг...Свет выключается. Он просто тухнет! Хотя телевизор включен, но звука там не было почему то. Хотя до этого он там был, мама не дала этому примечание сказав...(Мама)-Это лампочка просто сгорела, сколько она уже работает.Ну тут я не смог не согласиться, ведь лампочки столько уже работали, чего тут такого? Но телевизор, спросил я маму.(Мама)-Хм, не знаю! Может просто тоже телевизор поломался, но это крайне странно! Потому что всеза раз не может быть, странно это как то.После чего мама начала как то странно смотреть на комнату, и тут как и во всех ужастиках понятное дело улетает стакан, тут можно уже было сказать БЕЕЕГИ!!! Но нет, это я случайно толкнул стакан, понятное дело мама испугалась, и она подумала что призраки, но потом я сказал...(Я)- Упс(Мама)- Дима!!! Ты меня испугал!!! Мало того что света нет, телевизор так тут ещё...На улице загорелся свет, хотя никого больше не было на улице. Знайте на дачах есть свет на улице, вот там тоже был свет, понятное дело мы с мамой очень сильно испугались! Все это как то странно, потому что свет выключился, у телевизора звук пропал сразу и тут ещё ЭТО! Я решил стать какого то фига мужиком, после чего я об этом пожалею, выхожу я на улицу и вроде никого нет, решил я выключить свет крикнув...(Я)-Видишь! Меня ещё никто не убил и не забрал в призрачный мир!(Мама)-А-ага...После чего я уже хочу заходить в дом, как я почему то посмотрел на огород, и...Я увидел там какой то силуэт, я почему то не испугался, хотя внутри я чувствовал страх, который говорил мне не смотри на силуэт и просто свалите с дома как можно быстрее, но я почему то крикнул...(Я)-Эй кто там?!понятное дело ответа не было, но было что то другое! Это другое было самым жутким в моей жизни, я увидел бабушку которая смотрела на цветы. Как я это узнал? Она на меня посмотрела, это было очень жутко психологический осознать что твоей бабушки нет, и ты её видишь в таких странных обстоятельств в сраном огороде!.Я крикнул...(Я)-Ба-бабуль?Она посмотрела опять на меня и свет полностью включился и я посмотрел в другую сторону и не увидел мамы, и она по всем законам хоррор фильмам или рассказам ИСЧЕЗЛА! а насчёт мамы я очень испугался вот она была у двери а сейчас её нет! Но я потом конечно же нашел по стонам из комнаты под пледом на кровати, я спросил что случилось? Она не хотела мне рассказывать что с ней случилось, только потом когда приехали домой, она уже успокоилась и сделала чай себе, начала рассказывать историю что именно с ней произошло...Ждите вторую часть

Ключевые слова: Бабушка свет призрак авторская история

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