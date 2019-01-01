Проклятая деревушечка. Часть 3

Проклятая деревушечка. Часть 3КаМаз, пропал,что делать неужели всё я шашлык.
Блин. Нет уж,я без боя не сдамся им.
Короче пошёл я в сторону деревни,иду я иду и вижу просто заброшки,одни заброшки,
Нет живности,и на этом поле стоит кладбище с перевёрнутыми крестами.
Я взял нож,а обрез в КаМазе остался,оглянулся назад,и вижу опять деревня и в далеке стоит КаМаз...
Рванул,я к нему, и вижу на меня человек так 14-15 побежали, да так быстро блин км 40-50..
Как они меня не догнали,спросите вы,просто когда они тронулись я был уже метров 15 от Камаза.
Я только захлопнул дверь как вдруг,кто то камнем разбил стекло.
Я тронулся и те так свирепо рычали,как львы зараза!
Я ехал 70 км в час,а они бежали на равне.
Я начал их подрезать и задавил человек 8.
Разогнался до 115 и они отстали и смотрю в задние стекло а они бегут и бегут.
Проехал я ещё 130 км,остановился заправиться,а когда трогался вижу в далеки 6 человек бежит.
Я вообще обомлел,
Это чего получается они всё это время летели,чтоли за мной.
Еду и вдруг мне спускает колесо.
Еду,блин колбасит всего,остановился вижу догнали они меня,и полезли на крышу,и давай ломится и
Кричать:
-А ну открывай,а то есть уже хочется.
Я сделал хитро,как я думал тогда.
Достал телефон и набрал 02,полиции.
Вдруг взял кто то трубку и говорит:
-Ты не звони ментам,а то приедут перестреляют нас,и вымрем мы,
-Так что вылазей,МЫ ХОТИМ КУШАТЬ,
Таким голосом сказали как будто сатана разговаривал со мной
Я взял обрез и как бахнул в морду твари,и та зарычала и рухнула на дорогу прямо.
Я хоть и без одного колеса,но завёл машину,и как телепясь поехал.
И знаете,что почему то машин вообще не проезжало,странно!
Я сбросил троих и переехал их.
Остался один чёртик блин.)
Я в него как зарядил из обреза,тот аж на кусочки разлетелся...
Доехал домой груз довёз.
И уволился с этой поганой работы.
Живу один.
Короче сижу я за компом и стучаться мне в дверь и говорят.
Открой пожалуйста. Кушать надо!
Я обомлел.....
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:48
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 05:48 by gutis789Просмотров: 57Комментарии: 0
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