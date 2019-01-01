Проклятая деревушечка. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:48

Причина: Изменен раздел.

gutis789 Просмотров: 57 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:48 by

КаМаз, пропал,что делать неужели всё я шашлык.Блин. Нет уж,я без боя не сдамся им.Короче пошёл я в сторону деревни,иду я иду и вижу просто заброшки,одни заброшки,Нет живности,и на этом поле стоит кладбище с перевёрнутыми крестами.Я взял нож,а обрез в КаМазе остался,оглянулся назад,и вижу опять деревня и в далеке стоит КаМаз...Рванул,я к нему, и вижу на меня человек так 14-15 побежали, да так быстро блин км 40-50..Как они меня не догнали,спросите вы,просто когда они тронулись я был уже метров 15 от Камаза.Я только захлопнул дверь как вдруг,кто то камнем разбил стекло.Я тронулся и те так свирепо рычали,как львы зараза!Я ехал 70 км в час,а они бежали на равне.Я начал их подрезать и задавил человек 8.Разогнался до 115 и они отстали и смотрю в задние стекло а они бегут и бегут.Проехал я ещё 130 км,остановился заправиться,а когда трогался вижу в далеки 6 человек бежит.Я вообще обомлел,Это чего получается они всё это время летели,чтоли за мной.Еду и вдруг мне спускает колесо.Еду,блин колбасит всего,остановился вижу догнали они меня,и полезли на крышу,и давай ломится иКричать:-А ну открывай,а то есть уже хочется.Я сделал хитро,как я думал тогда.Достал телефон и набрал 02,полиции.Вдруг взял кто то трубку и говорит:-Ты не звони ментам,а то приедут перестреляют нас,и вымрем мы,-Так что вылазей,МЫ ХОТИМ КУШАТЬ,Таким голосом сказали как будто сатана разговаривал со мнойЯ взял обрез и как бахнул в морду твари,и та зарычала и рухнула на дорогу прямо.Я хоть и без одного колеса,но завёл машину,и как телепясь поехал.И знаете,что почему то машин вообще не проезжало,странно!Я сбросил троих и переехал их.Остался один чёртик блин.)Я в него как зарядил из обреза,тот аж на кусочки разлетелся...Доехал домой груз довёз.И уволился с этой поганой работы.Живу один.Короче сижу я за компом и стучаться мне в дверь и говорят.Открой пожалуйста. Кушать надо!Я обомлел.....

Ключевые слова: Деревня заброшка преследователи авторская история

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