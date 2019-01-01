Проклятая Деревушечка. Часть 2

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:01

Причина: Изменен раздел.

gutis789 Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:00 by

Я очень испугался,расстроился,из за этого рейса.Опять сквозь деревушку проезжать...Блин,как так...Я приготовился взял мой обрез. Нож. И канистру саляры,на всякий...Короче говоря снарядился.Время рейса было 4 дня.Ужас,как и тогда...,получается я буду проезжать мимо тоже в 4 утра...Плохие новости однако,ну... Я не сдрейфил,сжал кулаки и сказал-Ну деревушечка,я еду... С улыбкой почему-то. Наверное адреналин.Загрузился,и поехал.Путь до 3.30 утра не было ничего интересного,хотя стойте... погодите... Было кое-что...Короче в 2 часа ночи мне показалось,что на дороге стояла та бабка... Но наверное показалось.3,30 утра стоит какой-то человек с корзинкой,я аж проснулся ёмаё! А то сонный ехал уже.И вижу кричит:-Мужик,останови...Я не остановился и попёр дальше.Еду и ещё один,и ещё...В общем увидел 4 таких человека,все с корзинкой.И решил остановиться.Не успел остановиться,как ко мне,в кабину влез пацан какой-то.-Спасибо мужик. Подвези до деревни,6 км отсюда.-Убирайся нечисть поганая.И вдруг,глаза его почернели,вытекли,и сказало оно-Ладно,давай к нам, шашлык из тебя сделаем,будет,что покушать в общем нам...Так главное спокойно это сказал он,как будто говорит про что то обычное.Нечисть зараза,правда,что какая-та...Я взял ножик и пырнул ему в лоб,тот прохрипел,и знаете что?Он просто исчез,в прямом смысле этого слова,Телепортнулся...Я очень офигел.И поехал,дальше и знаете,что?Угадайте?Да! Заглох мотор.Я вышел чинить и подходит старикашка,и говорит со мной пошли...А том на свежие мясо нужно,вчера всего 7 человек съели,надо ещё...Ну ты это проходи. Не бойся рубить будем сразу с головы.Я перезарядил двухСтволку и...Выстрел!Башка разлетелась его. С чёрной жижей по всей окрестности.Поворачиваюсь я к Камазу,а его нету...Что делать?Продолжение следует.

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