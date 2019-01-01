Проклятая Деревушечка. Часть 2

Проклятая Деревушечка. Часть 2Я очень испугался,расстроился,из за этого рейса.
Опять сквозь деревушку проезжать...
Блин,как так...
Я приготовился взял мой обрез. Нож. И канистру саляры,на всякий...
Короче говоря снарядился.
Время рейса было 4 дня.
Ужас,как и тогда...,получается я буду проезжать мимо тоже в 4 утра...
Плохие новости однако,ну... Я не сдрейфил,сжал кулаки и сказал
-Ну деревушечка,я еду... С улыбкой почему-то. Наверное адреналин.
Загрузился,и поехал.
Путь до 3.30 утра не было ничего интересного,хотя стойте... погодите... Было кое-что...
Короче в 2 часа ночи мне показалось,что на дороге стояла та бабка... Но наверное показалось.
3,30 утра стоит какой-то человек с корзинкой,я аж проснулся ёмаё! А то сонный ехал уже.
И вижу кричит:
-Мужик,останови...
Я не остановился и попёр дальше.
Еду и ещё один,и ещё...
В общем увидел 4 таких человека,все с корзинкой.
И решил остановиться.
Не успел остановиться,как ко мне,в кабину влез пацан какой-то.
-Спасибо мужик. Подвези до деревни,6 км отсюда.
-Убирайся нечисть поганая.
И вдруг,глаза его почернели,вытекли,и сказало оно
-Ладно,давай к нам, шашлык из тебя сделаем,будет,что покушать в общем нам...
Так главное спокойно это сказал он,как будто говорит про что то обычное.
Нечисть зараза,правда,что какая-та...
Я взял ножик и пырнул ему в лоб,тот прохрипел,и знаете что?
Он просто исчез,в прямом смысле этого слова,
Телепортнулся...
Я очень офигел.
И поехал,дальше и знаете,что?
Угадайте?
Да! Заглох мотор.
Я вышел чинить и подходит старикашка,и говорит со мной пошли...
А том на свежие мясо нужно,вчера всего 7 человек съели,надо ещё...
Ну ты это проходи. Не бойся рубить будем сразу с головы.
Я перезарядил двухСтволку и...
Выстрел!
Башка разлетелась его. С чёрной жижей по всей окрестности.
Поворачиваюсь я к Камазу,а его нету...
Что делать?
Продолжение следует.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:01
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Сегодня, 00:00 by gutis789Просмотров: 19Комментарии: 0
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