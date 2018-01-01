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Дурдом

Следящий за мной

Конец июня… Холодный дождливый вечер…

Я иду домой от своего друга. Меня зовут Дмитрий, я студент. И чтобы платить за учёбу мне надо работать. Как правило, студентам сложно найти работу, но у меня не было таких проблем, я работаю грузчиком в складе. Да, это тяжело, но платят достойно, и это меня радует. Как некстати сегодня льёт дождь, вообще, дождь в моём городе, это довольно частое явление, и все привыкли к дождю, но есть люди, которые не свыклись с такой проблемой. Молодым людям хочется загорать, купаться, ну и всё такое. Но мне нельзя отдыхать, потому что я должен закончить этот год и навеки веков оставить институт.

Но есть одна вещь, которая меня в последнее время беспокоит: кто-то следит за мной. Я не знаю кто это, ну, в крайнем случае, что это. Нет, это не нельзя просто сказать одним словом «показалось», и тому есть доказательство.

Это началось несколько дней назад, в то время я помогал другу с его экзаменом, после общего экзамена его не было ни на одной лекции, а ведь он никогда не пропускал их. И тогда я решил к нему зайти, как раз после работы. Придя в его квартиру, к слову она очень большая, он меня попросил его выслушать, я сел, поудобней, на диван, а он сел передо мной, и у нас завязался диалог…

-Слушай Дим, у меня проблема, из-за этой проблемы я не могу выйти из дома, я очень-очень боюсь его. Помоги мне, пожалуйста. Я в пр-прав-правда не могу спать по ночам. ОН СЛЕДИТ ЗА МНОЙ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ ТЕРПЕТЬ!

Честно говоря, я половину его слов не понял. Кому нужно следить за ним, тем более день за днём. Если это убийца, то моему другу совсем не повезло, ведь мы мотив убийцы не знаем, и вряд ли узнаем. Может убийца это псих какой-нибудь, или того хуже.

- Так, смотри, ты мне сказал что тот, кто за тобой следит уже давно, так?

-Да…

-Может быть, это преступник, жаждущий тебя убить, ну или похитить.

-Нет! Я видел его!- он резко поднялся, схватив меня за руку, и направил её на окно – Вот. Вот, там, там я его видел. Никогда не забуду этот взгляд. Два белых зрачка в пустых глазницах. Но не это самое страшное, самое страшное ожидало меня впереди: Его улыбка с каждым моим биением сердца расширялась, и были видны красные зубы. Но вдруг он начал говорить, причём говорить неестественным голосом, я запомнил несколько его слов: Конфета, красный и жизнь. Дальше я потерял сознание. Очнулся утром, поднялся, и во дворе стоит из тени он, сверкая своей улыбкой.

Он отпустил мою руку и немного отошёл в сторону окна. Ему совсем плохо, я здесь почти ничем не могу помочь, но мне стало интересно, и даже не будь у меня интереса к этой ситуаций, я бы всё равно помог другу.

-Я не буду бросаться обещаниями, но я попытаюсь чем-нибудь помочь.

-Спасибо. Можешь передать нашим, что у меня всё нормально?

-Хорошо.

Я не спеша начал одеваться, и вот открыл дверь, как он схватил мою куртку.

-И ещё, можешь мне позвонить в 4:45 утра сегодня.

-Зачем? Кто бы он ни был, он не достанет тебя.

-Мне так нужно.

-Хорошо. Ну, давай не хворай!

-Ага, пока.

Когда я вышел из его дома, я сразу ощутил чей-то взгляд. Возможно, я даже знаю, откуда этот взгляд. Я как можно быстрей пошёл к себе домой, попутно ощущая на себе чужой взгляд. Теперь-то я всё больше верю своему другу, но теперь я стал жертвой этого неизвестного. Я чувствовал его холодный взгляд. Добежав до дома, я запер всё на замок. Я сидел, опёршись об дверь, не думаю, что он сможет пройти через дверь. Он может и через окно пролезть, я как можно быстрее закрыл все окна, как я уловил образ следящего. Всё как друг и описывал: Сверкающие зрачки, пустые глазницы, и красные острые зубы в широкой улыбке. У ”этого”, нет каких-либо конечностей, и представляет себя одеяло, накрытое на шар, вроде такое было у старых мультяшных приведений, однако это не одеяло, это его кожа. Я увидел его в окне, которое закрыл. Там как раз был балкон, так, что он не летает. Я стоял прямо перед ним, он смотрел, как будто ожидая, что я ему открою окно. Каждое моё мгновение длилось не менее часа, я даже боялся закрыть глаза. Он не пошевелился ни на шаг, он как статуя стоял, и глядел в мои глаза. Я чувствовал, что он что-то пытается сказать, но я не понимаю что, и моё тело не слушалось меня, оно медленно подходило к окну. Я понял, это он управляет моим телом, тем временем оно открыло окно. Я приготовился уже умирать, вздохнул, и ждал. Он всё ещё глядел, не убирая своей улыбки. Я не понимаю.

-Сделай хоть что-нибудь. Пожалуйста.

В ответ на мои жалкие слова, его взгляд опускался. Я же зачем-то полез в карман и достал конфету, скорее это леденец. И только сейчас его улыбка начала своё движение.

- К-К-КОНФЕТА! КРАС-КР-КРАСНАЯ!- он посмотрел на меня - Ж-ЖИ-ЖИЗНЬ!

Всё...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:10
Причина: изменена категория
Сегодня, 03:10 by LinWoodПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: Следящий красные зубы конфета улыбка авторская история

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