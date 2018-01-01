Отчет после первого сеанса регрессивного гипноза словами подопечного

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:26

Причина: Изменён раздел.

tanyasummer Просмотров: 22 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 21:26 by

К регрессивному гипнозу пришел самостоятельно, планомерно, видно пришло мое время. Перед сеансом переживаний не испытывал , не нервничал, просто был скажем так, трепет перед первым испытанием, такого рода. Поставил намерение и ожидал его исполнения.Погружение прошло спокойно, внимание удерживалось на голосе, поскольку никакого волнения особо не испытывал, голова была ясная, спокойная. Ничего кроме голоса не слышал, внимание следовало за ним. На этапе погружения ничего не возникало, просто была темнота. Во время сеанса переживаний особо никаких не испытывал, внимание было сосредоточено на голосе.В сеансе ответы, те что слышал приходили либо мысленно на прямую или в виде картинок, либо динамичных образов цветных или черо-белых. От пребывания на ТП ощущения были, как находишься в темной комнате ориентиром служили только наши голоса. С сущностями в сеансе общались телепатически - мыслями или мысле-образами. От общения с сущностями эмоции были нейтральны, кроме всяких сущностей и насекомых (при чистке) которые слегка были не приятны на вид. Самым запоминающимся моментом в сеансе по ощущениям была на физике боль в левой руке, когда снимали имплантат, причем явная боль ощущалась в двух местах, местах крепления к руке. Болевые ощущения были довольно сильные, особенно сверху руки, где тяжело было извлекать имплантат.Краткая история такая, после выявления конструкции в голове, отправились к ее источнику, попали в прошлое к одному из предков, к которому никак не удавалось подойти на близкое расстояние, причиной была стена, от причин возникновения стены пришли к руке и к имплантату, который с трудом снимался и сопровождался болями на физике. Требовалось дополнительные манипуляции для извлечения имплантата, с последующим дополнительным извлечением его остатков. Сразу после сеанса чувствовалось одеревенение (оцепенение) тела, но не долго, настроение бодрое, состояние общее хорошее. В голове немного шумело, некоторое время , потом ощущения ушли.Сеанс изначально планировался как нахождение причин ряда заболеваний, считаю что цель сеанса достигнута в полном объеме, все вопросы рассмотрены, все что было запланировано, сделано.Открытием в сеансе для меня стало скорее всего больше даже не открытие, а тот момент что из за урока, который мне надо пройти, я не смог в сеансе в полной мере «увидеть», «услышать», всю окружающую обстановку на ТП, не мог в полной мере понимать общение с различными сущностями, это мое мнение. Скорее всего это связано с тем, что я должен сам осознать, понять путь, который мне необходим для прохождения моего сложного урока.Исходя из целей сеанса, обобщения информации, полученной в ходе сеанса могу заключить следующее что все процессы, (или почти все) связанные с тонким планом-являются следствием на физике, все вопросы прорабатываемые нами на тонком плане, имеют место на физическом, причем и почти все имплантаты и подключки, единственный, точнее 2 момента, на ногах (на голенях, щитки и на руке имплант не проявлялись , никак на физике, все остальное, имеет либо следы от каких то старых манипуляций на физике, либо существующие в каком либо виде метки (следы) которые непосредственно связаны с теми местами в которых на тонком плане находились сущности, подключки.Как писал выше все цели сеанса достигнуты в полном объеме.Автор: tanyasummer.[leech=https://tanya-sum-mer.livejournal.com/37751.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social]Ранее опубликовано здесь.[/leech

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