Убийца

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:55

Причина: Изменён раздел.

KillerSans Просмотров: 28 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 20:55 by

Где то в Южной Америке вроде в Парагвае жила девочка Дира-Сид. Это девочка всегда была с мальчиком из Бразилии Дэлли-Сид...Она не знала что это её брат. Он ходил всегда с ножом объясняю Дире что это не настоящий нож.Девочка была худая, слабая, бледная. А мальчик был нормальный, сильный и свежий. Им было по 14-15 лет. Однажды на девочку напали толпа ребят, они избили. Она плакала, а Дэлл говорил "Они тебя не по беспокоют ". Мальчик взял нож и пошел в сторону тех ребят. Он нашел их . И проткнул самого главного. Кровь шла быстро. Дэлл выкинул нож в одного из тех хулиганов и взял бензопилу из чемодана. Оп прорезал насквозь 7 хулиганов, а остальные убежали, но выжил только 2 из 13(остался 1). Это был Смит И Килл . Они тоже были в оружие (ножи) и тоже несколько раз ударили его сломаю его бензопилу. У Дэлла текла кровь,но он не чувствовал , у него глаза стали белые. И он догнал их и отрубил Смиту голову, руки,ноги. Киллу он отрубил руки, но Килл сам был не прост он сумел отрезать ему тоже 1 руку. И он кое как убежал от психопата. Дэлл востоновил себе руку. И взял труп главного и начал его резать , он вырвал у него всё. Он пошёл к неё и объяснил что на его налили кетчуп.****Дира пошла домой, по дороге она увидела того главного хулигана, он расплакалась....Это был же её друг, она запланировала что Дэлл его спас, это была проверка.Она взяла его голову и положила в рюкзак. Она видела еще много трупов, но она удивилась что её "Парень" Килл жив.-Ч-что тут произошло?-Спросила Дира-...Дэлл он, он убил всех...он отрезал мне две руки ...На этом моменте Килл резко замолчал при виде Дэлла и скрылся в тени.-Дира! Вот же ты где, хехеххе.-У него на лице была улыбка и нож-Д-дэлл!? Уйди!-сказала со слезами Дира-Неа~, я пришел что бы ты всегдa была со мной~-Дэлл взял её за руку.Килл взял нож зубами и проткнул прямо в черное сердце. У Дэлла глаза стали черные и он упали умер.-Килл, спасибо!-Сказала Дира обняв Килла.-Угу..-ответил КиллПошел дождь и труп Дэлла стал снова живым, но он не убил Килла . в его вселился Демон Лишр который был самым страшным из демонов, но не сильным!-Ч-что тут было?Какого черта тут кровь? -Дэлл не мог поверить и ушел...Со словами "Мир жесток"Килл и Дира пошли по домам и попрощались. И эти трупы ребят остались лежать на земле. И прошел звук по всему Парагваю и соседам Парагвая "Я конечно проиграл, но я вернусь"!КОНЕЦ(может быть 2 часть)

Ключевые слова: Девочка убийца нож авторская история

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