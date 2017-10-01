Не ходите в заброшки ночью

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:01 by

Я хочу рассказать одну историю, которая оставила меня заикой на всю мою жизнь. Я уже как 9 дней в лагере нахожусь, зовут меня Даниил. За 9 дней я успел познакомиться с Ваней, Лёшей и Катей.Мы все знали о том, что в полкилометре отсюда есть заброшенный санаторий, который забросили уже как пять лет. Мы все были любителями мистики и решились туда пойти послезавтра. Другие ребята тоже хотели туда пойти, и они пошли раньше нас, сказав нам, чтоб мы не рассказывали никому об этом.Следующим утром я увидел, как они бегут напуганные и грязные. Они начали панически рассказывать, что у них, когда они зашли на 2 этаж, вырубился фонарь, и они полночи стояли на месте, слушая какие-то звуки, непонятное бормотание и стоны. Я, выслушав их, решил, что они меня разыгрывают. Историю эту своим друзьям я не рассказал, так как думал, что они испугаются.Вот настала ночь, было два часа, я был сонный, так как заснул в двенадцать. Мы были готовы: фонарики, нож и кириешки. Было сыкотно идти в самый лес, заброшенный санаторий.Мы приблизились к зданию, и тут я вспомнил историю тех, кто тут был.— Может, пойдём отсюда? — сказала Катя.— Нет, всё идет по маслу, — с ухмылкой сказал Лёша и двинулся вперед, а за ним последовал Ваня, потом я и Катя.В санатории было холодновато и издавалось громкое эхо.— Стойте, — сказал Ваня, — где Лёша?Я стоял в ступоре и было всё страшнее и страшнее.— Бууу, — высунулся из-за стены Лёша, напугавший всех нас.—Ты сошел с ума?— Ты ненормальный, что ли?— Идиот! — кричали все Лёше.— Ну, ладно вам, ребят, хватит!Мы пошли дальше, и я предложил:— Мы уже до 2 этажа дошли, всё, погнали в лагерь.Все согласились и хотели пойти назад, как услышали стон из глубины мрака и побежали в ужасе и панике! Но я запнулся об камень и упал. Я не мог пошевелиться, мне было настолько страшно, что я даже на время совсем перестал дышать. Я слышал шаги в мою сторону, но ничего не видел. Я закрыл глаза и уши, боясь пошевелиться. Но потом шаги утихли, и я открыл глаза, уставившись в темноту. Так сижу я уже 5 минут и ничего не происходит, я схожу с ума и решаюсь встать, как ВДРУГ ЧТО-ТО ТЯЖЁЛОЕ сталкивает меня с ног и начинает царапать мне ногу. Что-то услышав, оно убегает, и ко мне, всему грязному, заплаканному, испуганному подходит физрук и 2 вожатых, но я отключаюсь.Просыпаюсь я уже утром в лагере, на кушетке и с перевязанной ногой. Мне сказали, что меня отправляют домой, а Катя, Ваня и Лёша не были найдены.СПУСТЯ 2 МЕСЯЦА я уже нормально себя чувствую, но то, что было там, я запомню навсегда. Ведь оно снится мне каждой ночью.Автор: Бродящая Душа.

Ключевые слова: Лагерь заброшенный санаторий стон ночь страх ужас

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