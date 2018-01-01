Кото-Пёс- мутант -гибрид из Никлоденских лесов

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 71 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:09 by

При просмотре моего любимого мультсериала у меня возникла идея позаимствовать данного персонажа и выдвинуть свою версию происхождения этого странного существа в моей фэнтези истории. И вот что получилось:Начало этой удивительной истории положила Великая Война Созидания, ознаменовавшая конец Эпохи Сотворения, и была она самой жестокой и кровопролитной за всю историю смертных рас. Противоборство, охватившее все грани реальности. Силы Порядка и Хаоса сошлись в смертельной схватке. Противоборство, охватившее все грани реальности. Множество смертных рас и их боги-покровители, Изначальные Драконы были вынуждены оборонять свои владения от демонов Легиона Хаоса, предводитель которых, Дракон Хаоса Кэосариус, восстал против своих братьев и сестры, обрекших его на верную гибель во Вселенском Яйце, которое поглотило ядовитое зеленовато-желтое пламя энергии Скверны. Вопреки Изначальным Драконам, считавшим своего брата погибшим и не скорбевшим о его утрате, Дракон Хаоса после колоссального взрыва Вселенского Яйца остался в живых. Подчинив себе разрушительную энергию, он сотворил из неё астральное измерение, названное Круговертью Бездны, и в её недрах породил бесчисленную демоническую рать, известную как Легион Хаоса. Отыскать среди множества туманностей, звезд и Галактик, сотворенных Драконом Космоса Спатимусом, ему не составило особого труда. Жителям Дракониана из последних сил отбивали демонические атаки, но численность противника намного превосходила их: из астрального измерения, напоминающего по форме Звезду Хаоса, вместо убитых демонических тварей, выползали все более устрашающие виды. Казалось, мир обречён. Поражение неизбежно. Но Изначальные Драконы не собирались капитулировать. Нужно было найти средство, чтобы спасти мир от полного уничтожения. И один из Лиловых Эльфов-магов впервые предложил то, что в мирное время казалось бы безумным. Он решил два совершенно противоположных вида хищных животных слить воедино, дабы создать существо, обладающее двойной силой, и, напитав его магией, отправить на поле сражений. Так он положил начало гибридному скрещиванию, даже не подозревая о том. Больше всего преуспел в этом деянии ставший притчей во языцех Аланнанар Франкенмер, некогда скромный ученик тайной магии. В подземной лаборатории проводил он свои устрашающие эксперименты с помощью живосечения, гномских машин и сыворотки. Сначала это были примитивные существа типа Хогатиэла, которые не жили дольше трех дней. Но упорный Аланнанар не собирался сдаваться, и вскоре сотворенные им брутальные Тигрольвы, кровожадные Койволки, стремительные Пумапарды и казавшиеся увальнями могучие Гролары пополняли ряды армии, с невероятной мощностью сокрушая целые орды Легиона. Вскоре силы порядка одержали победу благодаря Тигрольву, который собственными лапами разрушил темный портал, посылающий демонов в Дракониан, а предводитель Легиона, тяжело израненный, потерпел поражение в этой жестокой битве и был низвергнут собственными братьями в земные недра Драгониана, был заточен в самой неприступной тюрьме Ратгоеше, закован тысячью цепями, тяжелой связкой опоясывавших его черное, почти расплавленное тело, лапы и шею. Два двергваса - Дефур и Нерин были поставлены в качестве тюремщиков и обязаны были, не смыкая глаз, сторожить Дракона Хаоса вплоть до его смерти.Но эксперименты на этом не закончились. Увлекшись данной идеей создать непобедимую армию из необычных зверей, Аланнанар потерял разум. Его беспощадные эксперименты вызвали обширный резонанс в обществе. Одни восхищались успехами безумного гения, чуть ли не обожествляя его, другие подверглись сомнению и сочли его труды слишком опасными, ставящими под угрозу жизни всех обитателей планеты. Многие задавались вопросами: "Что если эти существа рано или поздно выйдут из под контроля и станут бороться не только со сворой демонов? А если случится так, что они сами станут подвержены энергии скверны и пополнят вражеские армии?" Тогда и от них спасения не будет. Кто-то считал, что создание гибридов в мирное время противоречит законам Драконицы Природы Нэйчерлиты, Царицы Мира и назвал эксперименты чуть ли не кощунством и незаконным вмешательством в дела природы. Таким образом, труды Аланнанара Франкенмера, ставшие причиной немалых споров и дискуссий, подвергшиеся жесточайшей критике, вынудили старого эльфа "уйти в подполье". Но и там безумный гений даже не думал оставлять свои дела незавершенными. Он тайно продолжал создавать необычных зверей, которых держал в клетке. Среди них были Грифон, Химера, Гиппогриф, Симург, ветрокрылый дракондор...Последние вскоре стали служить эльфам и гномам в качестве воздушного транспорта. И лишь одно ужасное событие, жуткая катастрофа, произошедшая в Никлоденском лесу, казалось, заставило эльфа-мага одуматься.Никлоденский лес, Никлоден, известный как Осквернённый лес - родина всемирноизвестного КотоПса и поселившихся в нем вследствие катастрофы мутантов, располагается в северо-восточной части планеты Дракониан и представляет собой неприступный остров, окруженный горным хребтом со всех сторон. С высоты птичьего полёта остров напоминает голову Дракона Хаоса, размещенную в профиль. В незапамятные времена в живописном Никлодене, как и в других лесах, проживали Лесные Эльфы, основной промысел которых была охота, а также изучение друидизма, и разумные антропоморфные животные, которых было легко спутать с другими человекоподобными расами Дракониана. Лесной город был необычен: жилища Лесных Эльфов располагались на стволах деревьев, рядом с которыми разумные звери строили свои хижины и коттеджи. В центре города, в самом сердце Никлодена, располагались каменные постройки и ярмарки. Здесь в основном трудились ремесленники. Там же был расположен на высоком обелиске Усилитель Магии - фиолетово-лиловый кристалл, служивший городу не только как магический артефакт, но и в качестве электроэнергии. От него ночью. зажигались фонари. Днем пламя было еле заметно, но ночью оно светилось желтовато-белым светом, освещая дорожки.Также в Никлодене располагался древний храм, Святилище Природы, посвященный Богине Нэйчерлите, Пантанассе мира. Эльфы-жрецы исправно служили Ей и выполняли Её волю. Говорили, что Никлоденский и Фентазийный леса были теми единственными местами, в коих пребывало благоволение Драконицы Природы, и где жители могли воочию лицезреть Божественную Матерь. Рядом с храмом росло трехсотлетнее Древо, в котором обитала Царица Дриад, любимица Богини. На праздники жрецы и прихожане часто оставляли на дереве пестрые ленты, а по вечерам фавны и дриады водили хороводы.Лесные Эльфы, чей промысел заключался в создании доспехов и оружия, жили в союзе и симбиозе с разумными зверями Никлоденского леса. Пумы и Леопарды нередко выступали в качестве компаньонов и боевых питомцев Альвов, отправлялись с ними в разведку или обороняли родной лес от нашествия демонов. Река Мотос делила остров пополам, и её кристально- чистые воды омывали песчаные берега. Вода была настолько прозрачна, что сквозь неё можно было увидеть, как плещутся рыбки, как малейший поток воды колышет зеленые водоросли. Жители Никлодена часто брали воду для удовлетворения своих потребностей и бытовых нужд. По берегам этой реки селились Ондатры и трудолюбивые бобры, строящие надежные плотины. Жизнь процветала во всем своем многообразии. Через реку был проведен каменный мост, и на противоположной стороне, сплошь окруженной неприступными горами, располагался магический портал в лес Святого Августина. И Усилитель Магии, и портал были установлены мудрым Драконом Магии почти во всех лесах планеты, дабы жители различных мест могли свободно перемещаться и в случае нависшей опасности предупреждать своих соседей.Когда началась Великая Война Созидания, Лесные Эльфы из Никлоденских лесов были первыми, кто откликнулся на воззвание жителям планеты с приказом отбить атаки Легиона Хаоса. Пока на западной части полушария кипели сражения, в Никлоденском лесу до поры до времени мирное население лесного города вело вполне безопасную жизнь. Но работать приходилось очень много, дабы обеспечить армию всем необходимым. Особенно нелегко приходилось ремесленникам. За все военные годы Никлоденский лес НИ РАЗУ не был подвержен демоническим атакам. И лишь в конце кровопролитного сражения, когда Изначальные Драконы улетели на свой плавучий остров восстановить силы, а предводитель демонов был повержен, произошло то, чего не ожидал никто. Событие, навсегда изменившее ход истории, искалечившее немало судеб и унесшее тысячи жизней. Катастрофа, ударившая по лесному городу, отделила Никлоденский лес от Сумрачных Брегов, вызвав смещение материка и постепенное отдаление их друг от друга. В ту ночь, когда она произошла, на другой части острова наблюдались странные явления: необычно яркие сумерки, серебристые облака. Сияние было таким сильным, что на улицах Сумрачных Брегов в полночь можно было читать газету без фонаря. Страшно было представить, что творилось в самом Никлодене, когда даже за горами, в селениях Лиловых Эльфов ощущалось сотрясение почвы, падала кухонная утварь, дома и улицы были усеяны осколками битого оконного стекла. Когда гномы на гиппогрифах примчались в лес, чтобы доставить своих роботов для устранения последствий, то увидели, что на каменных стенах уцелевших построек навечно отпечатались тени тех, от кого не осталось даже пепла, а вместо Усилителя Магии - гигантский разлом, превратившийся в бурлящий Водоворот Хаоса, состоящий из радиации, темной магии и энтропического пламени Скверны. Воронка бурлящего водоворота настолько глубока, что, казалось, пробурила планету насквозь.Нынешний Никлоден мало чем напоминал прежний, довоенный мир. Скорее, теперь он является темным отражением живописного лесного города. И хотя мертвый лес зазеленел вновь, начал сильно плодоносить, а заброшенные и разрушенные дома буквально утонули в высокой траве и деревьях , урон, нанесенный ему, оказался необратим. "С виду Никлоден кажется приветливым местом, наполнившимся флорой и фауной, но взгляните на строение деревьев: стволы их, изогнутые и даже завязанные в узел, как змеи, до макушки усыпаны грибами-трутовиками, на листьях - множество пятен и ярко-оранжевые выступающие наросты. Встречаются и те деревья, на стволе которого располагается большее количество дупел, чем обычно. Зараженный радиоактивными веществами и энергией Скверны темный жуткий лес полностью так и не смог оправиться от катастрофы и протянулся, словно незаживающая рана между Сумрачным Брегом и Лесом Святого Августина.Гномы, что вызвались помочь очистить Осквернённый лес, использовали свои технические достижения - Санитрон-500, с помощью которого можно было очистить живое существо от радиации и энергии Скверны, а также роботов для очистки гейзеров от ядовитых всплесков. Но для того, чтобы очистить всю территорию, понадобилось бы штук сто таких роботов. Гномы пытались транспортировать их в Никлоден, но тут настигала беда: роботов либо не успевали даже довезти, либо они сразу же выходили из строя. Но как перекрыть источник радиации и энергии Скверны? Самые смелые гномы, прилетев на вертолетах, увидели, что от Усилителя Магии почти ничего не осталось, а на поверхности планеты образовался шрам в виде водоворота, в котором бушевали радиация и демоническая энергия хаоса. И этот страшный шрам никогда больше не прекратит своего существования. Соорудили гномы и дворфы саркофаг на месте водоворота, дабы не спровоцировать новый набег демонов и помешать разрушающей силе проникнуть на другие острова. Но надолго этого не хватило: техника, что защищала от радиации и Скверны, вскоре сама стала источником излучения".До потрясшей весь мир катастрофы, взбудоражившей весь мир, случилась не менее удивительная история, которая вызвала немало вопросов. В Никлоденском лесу, еще до начала исторических событий на планете Дракониан, поселилась семья серых полосатых кошек Фишер, известных своим рыболовным промыслом. Прародитель великой кошачьей династии Айзек, стремясь расширить границы своей империи, причалив к неприступному острову со своей возлюбленной Аннабель и малыми детьми, основал у залива реки Мотос, делившей остров пополам, рыболовецкий флот и консервный завод. Город Никлоден процветал, как и их бизнес. И не было им равных в этом ремесле. У склона горы Мирбурд, которая ныне превратилась в действующий вулкан, серые коты построили свой двухэтажный особняк Фишерполь. Сыну потомка великого основателя, Абнера Фишера, Вальтеру, суждено было жениться на имбирной рыжей полосатой кошке Байре Бимэн, родные которой проживали в Сильвании. Вальтер Фишер был уже далеко не котёнком: вместе со своим отцом активно принимал участие в семейном бизнесе, обожал путешествовать по свету. В Сильванийском лесу, расположенном на севере, слева от Леса Святого Августина, кот и встретил свою возлюбленную. Свадьбу планировали сыграть в родовом особняке Фишеров, построенном с пышностью и монументальностью, избытком позолоты и обилием узоров. Декоративной отделкой убранства фасадов дома Фишеров являлся маскарон - обилие масок в форме любимых кошачьих лакомств - карасей и мышей, сделанных из камня. Морская тематика присутствовала везде: от дизайна особняка до костюмов. Особняк Фишеров был чем-то вроде контраста высшей духовности с земным, стремлением к необычному, удивительному, органично сочетающееся с морскими мотивами. Пол в фойе Фишерполя отделан сине-белым узором, напоминающим движение морских волн. А громадная величественная люстра при ближайшем рассмотрении - молочно-белые щупальца осьминога, извивающиеся между кристаллом. Морские коньки обрамляли роскошный мраморный камин с голубыми колоннами. Морские змеи обвивали столбы в нижней части парадной лестницы, а статуя Нептулайна, Бога- Дракона Воды, украшала фонтан в саду.Именно в таких апартаментах кот Вальтер ожидал приезда своей невесты, облаченный в пальто накидку темно-синего цвета."Меня зовут Радиана Бимэн. Время было приостановлено в Никлоденском лесу одним добрым духом, отдавшим последнюю искру своей жизни, дабы совершить неопределённое и пугающее путешествие в прошлое. Странное и опасное путешествие, выходящее за пределы времени и пространства. Он уже узнал, что на протяжении многих лет история семьи Бимэн-Баркер как-то было искажено, дабы скрыть определённые истины. Истины, которые прошлое держит в себе, наполнены злом и ужасом, как в настоящем."Вальтер ходил из одной комнаты в другую. Смутные предчувствия сковали его благородное сердце, ведь корабль с его невестой задерживался из-за сильной бури, бушевавшей за окном, от которого он не отводил глаз.Кот лично опасался за Байру из-за непогоды и просил не приезжать к нему в этот день, но она проигнорировала его предупреждения, и теперь корабль задерживался на неделю.---Я знал, что она не должна ехать сейчас, - поделился он своими переживаниями с полосатой кошкой Вальфрейей Макавити, нанятой его матерью Флорой в качестве новой гувернантки для его младшей сестры Синтии и братьев - Джошуа и Дэниэля. - Штормы бушуют в это время года.. Я чувствую, что-то с ней случилось...--- Ничего не случилось, - сказала Вальфрейя, поливавшая цветы, дабы развеять дурные мысли своего господина.--- Что.. - не понял Вальтер. - Что Вы сказали?--- Я сказала, что ничего не произошло, - ответила Вальфрейя. - Ваша невеста приедет сюда благополучно.--- Вы говорите это с такой уверенностью, что я верю тебе. - заметил Вальтер. -Ты экстрасенс?--- Нет, - честно призналась служанка.--- Я всегда хотел встретить кого-то, кто им является. - провозгласил кот, поправив галстук-бабочку на своей шее. - Вы уверены, что Вы не можете предсказывать будущее?---Нет, конечно, нет, - поскромничала служанка.--- Я не верю Вам, мисс Макавити!--- Я бы не стала предсказывать будущее, даже если бы я захотела...Ни Вам. Никому, никогда! - воскликнула Вальфрейя. Отец Вальтера, Абнер Фишер, прервал их разговор. Это был пожилой кот в черном сюртуке, являющийся мастером Фишерполя. Он строго напомнил ей, что в её обязанности входило занятие уроками Синтии, а не брататься с его сыном, заодно дав лекцию Вальтеру о том, что он не собирается работать в доках. Вальтер возразил, что не собирается идти в офис.--- У меня есть ощущение, что я должен быть дома, - отвечал он.--- Ты думаешь, я построил судостроительные, основываясь на чувствах?--- Ты должен иметь один или два раза, когда ты был влюблен...--- Любовь, - презрительно фыркнул Абнер. - Ваше поколение одержимо этим словом. Было лучше, когда были организованы браки. Для них любовь была лишь словом.В этот момент раздался стук в дверь. Когда Вальтер отворил её, вошла Аделайда, служанка Норджины Бимэн, тёти Байры. Её транспорт застрял в грязи, и та направила свою служанку за помощью. Удивленный столь неожиданным визитом Абнер поспешил приготовить комнату для гостьи и отправил своего сына помочь графине.Хозяйка Фишерполь, Нумизия Фишер, сидела на втором этаже за столом и осушала бокал за бокалом. Она так увлеклась, что не заметила своего супруга, поднявшегося в её покои. Ощутив на себе пристальный и осуждающий взгляд, Нумизия, как ребенок, послушно поставила рюмку на стол.--- Это отличный шерри, - произнес Абнер, учуяв его запах, который он отлично знал, и не мог ни с чем перепутать. - Слишком хорошо за это время суток. Неудивительно, что этот дом настолько неэффективно запущен!--- Все в порядке, я считаю, - возразила Нумизия. - На завтрак яйца мы приготовили, как тебе нравится.--- Я только что был на кухне, - сказал Абнер. - Повара нет. Служанки тоже не в поле зрения.---Они работают где-то, - беспечно проговорила Нумизия Фишер.---Где?--- Я не знаю точно...--- Скажи мне!--- Что ты хочешь?- вскричала Нумизия. - Это было бы приятно быть полезной для тебя?---Нет необходимости использовать этот тон! - перебил Абнер свою супругу. - У нас гости, Нуми!--- Байра?---Прибыла её тетя. Но ничего не готово.--- Мы не ожидали , что... - сказала кошка, вставая с кресла. - Я позабочусь обо всем вместе с тобой.---Как? - изумился Абнер, вытащив из кармана зеркало. - Посмотри на себя!--- Я хорошо выгляжу.--- Возможно, они будут добры и подумают, что ты больна. - саркастично укорил её Абнер.--- Я в порядке!---Тебе лучше быть здесь, - ответил кот, заслышав стук копыт. Его сын и госпожа Бимэн со своей дочерью Байрой прибыли в усадьбу Фишерполь. Вальтер лично проводил почетных гостей в их комнаты. Пока служанка распаковывала чемоданы, Вальтер и Байра наедине выражали свою любовь друг другу. Они говорили от полноты сердец, но высказать все мысли им не удалось. Кошка рассказывала все, что с ними приключилось во время поездки в Никлоден, описала весь ужас их положения, когда корабль чуть не потерпел крушение в трех километрах от берега из-за шквалистого ветра и грозы, бушевавшей на море. Да ещё и карета увязла в грязи, когда они подымались в гору. Вальтер уверял, что Байре теперь не нужно опасаться ничего, ведь главное, что они добрались в целости и сохранности. Байра чувствовала, что её судьба навеки принадлежит ему, своему Вальти, как ласково она привыкла его называть.Знакомство двух кошек произошло на балу, в Лесу Святого Августина, когда её сестры Евстолия выходила замуж. Байра выглядела безупречно в своем бархатном светло-зелёном платье, украшенном серебром и алмазами, а также в изумрудном кокошнике, обрамлявшем её голову. Легкий воздушный танец, вежливая улыбка и большие глаза цвета малахита - все это произвело неизгладимое впечатление на Вальтера, в котором Эрос зажег искру любви, постепенно переходившую в пламя. Родители Вальтера Фишера, преследовавшие в этом бракосочетании свои корыстные цели, дали свое согласие. Не против оказались и родные Байры. Свадьбу согласились справлять в Никлоденском лесу, в фамильном особняке Фишеров. На эту церемонию прибыло множество гостей, в том числе и друг Байры, золотистый лабрадор Тревор. Семьи рыжих кошек и золотистых лабрадоров были в тесных дружественных отношениях. На вершине высокого утёса в лесу Святого Августина отцы двух семейств возвели их общее готическое трехэтажное поместье - великий Дарквуд, с левой стороны которого часть дома походила на кость, собачье лакомство, а правая олицетворяла собой рыбу. Дом должен был стать символом того, что и кошки могут уживаться с собаками. Внутри мрачного дворца западное и восточное крыло разделяется общим забором. Западная часть принадлежит рыжим кошкам, в восточной живут собаки- лабрадоры. Но в то время, когда началась вся эта история, Дарквуд находился на стадии строительства. Лабрадоры изготавливали из костей ювелирные изделия и мебель, и лишь они могли по популярности соперничать с рыболовами Фишер.Ничто не предвещало перемен. Приготовления к свадебному торжеству шли полным ходом. По словам обоих кошачьих семейств и других обитателей прежнего Никлодена, Вальтер и Байра были чудесной парой, одним из тех редких в нашем мире союзов, предания о которых передавались из поколения в поколение. Дневники Вальтера и письма наглядно показывали, чем они были друг для друга. Известие о помолвке вызвало немало радости и в Сильвании, родины рыжей кошки Байры. Отовсюду сыпались поздравительные телеграммы, которые кролик-почтальон Сумитер ежедневно приносил в Фишерполь.Безумный эльф, Аланнанар Франкенмер, волею случая оказавшийся в Никлодене, решил создать гибридов кошки и собаки, двух совершенно разных зверей. Все из-за того, что один из его учеников, скрещивая льва и орла, выпалил, шутя:--- Я вот думаю, братцы, что получится, если облить собаку валерьянкой и устроить встречу с кошкой?Все рассмеялись, но к большому его сожалению, шутка оказалась неудачной. Аланнанар, который заносил в дневник результаты исследований, жадно ловил слова ученика, да после этого не находил себе места. Когда безумный гений попал в Никлоденский лес через магический портал, будущие объекты его исследования были налицо и стояли в двух шагах от поместья Фишерполь. Пёс Тревор Бэркер, обняв свою подругу, желал ей долгой и счастливой жизни с Вальтером. А эльф, что наблюдал за ними, подумал, что же будет, если они станут гораздо ближе друг к другу? Но вот к невесте подошла её тетушка, и Байра, поблагодарив за теплые слова, ушла в свои покои.Дом Фишеров пополнялся гостями. В столовой уже был накрыт огромный стол со всевозможными яствами. Вальтер в окружении своих родственников и друзей, ждал свою будущую невесту, одетую в пышное платье из серебряной ткани с огромным шлейфом, обрамленное бриллиантовыми украшениями. Бриллиантовый свадебный венец крепко сжимал голову кошки, но она не подавала виду. Белоснежная фата полностью скрывала морду и тело Байры, величественно шествовавшей в сопровождении своей тети, Норджины Бимэн. Навстречу ей вышел кот Вальтер. Осенённые благословением обоих родителей, молодожены поехали в часовню, где и совершился обряд. Они слышали веселые поздравления присутствовавших, друзья плясали и дарили им цветы. Обратный путь лежал в Фишерполь, где Абнер устроил роскошный пир, и где Аланнанар Франкенмер уже поджидал своих жертв. Нет, он не хотел похищать невесту вместе с её другом, чтобы утащить в свою лабораторию. Когда все сели за стол, эльф, глазами отыскав пса Тревора и новобрачную, незаметно подлил им в бокалы любовного эликсира (для невесты с примесью настоя валерьяны) и скрылся в неизвестном направлении, ожидая действия своего сумасшедшего эксперимента. И в тот момент, когда все чокались бокалами, первым за здоровье молодых осушил чашу Тревор. Затем сделала глоток невеста. Гости закричали "Горько!", и Вальтер повернулся к Байре, чтобы облобызаться, невеста упала в обморок. Эликсир подействовал. Любовь вошла в сердце рыжей кошки Байры, но своему жениху оно уже не принадлежало. В эту минуту потемнело, раздались раскаты грома, свет погас, а ветер отворил окна в замке. Когда свет снова зажгли, Байры и Тревора уже не было. Поднялся переполох, начали искать невесту. Тётушка Норджина, гадавшая в день приезда на картах Таро, которые сказали ей, что есть "злое существо в этом доме, оно принесет немало горя", но вот кем является это злое существо, они не сказали. И теперь госпожа Бимэн была твердо убеждена в существовании злых сил, препятствующих заключению брака. Разделяла её чувства и мысли и фанатичная Авигейя Бэркер, сестра Тревора. пришедшая поздравить новобрачных. Нюх у той собаки был отменный. Она смогла учуять, что в бокале его брата и невесты было что-то подлито. Но кто мог так завидовать супружескому счастью, что решил его разрушить? Обвинили Вальфрейю Макавити в колдовстве. Священник-бобр Ламар, который только что соединил лапы Вальтера и Байры у алтаря, известный как охотник на ведьм, прибыл в поместье по настоянию обоих женщин. В качестве доказательства они предоставили ему бокалы с любовным эликсиром, и несчастная гувернантка младших братьев и сестры Вальтера Фишера, несмотря на заступничество своего господина, на следующий день была публично повешена на осине. Но вернуть и найти пропавшую невесту никому, кроме Вальтера, не удалось. Кот искал свою невесту в лесу. Внезапно он услышал, что кто-то шуршит в кустах. Звук становился все громче.--- Кто это?! - взывал Вальтер Фишер. - Говори, кто ты! Выйдите на открытое пространство, чтобы я тебя увидел!Шелест сразу стих, но вместо него ошарашенный кот услышал чей-то мерзкий хохот. Странный, безумный гогот — начиная с лихом ха-ха-ха, а затем преображается в пронзительный возглас восторга.--- Бедный Вальтер! - снова послышался голос, и кот вытащил из кармана свой револьвер. - Я здесь, Вальтер!--- ГДЕ?! - заорал кот.--- Непосредственно, позади тебя! - сказал некто.Дух материализовался, и Вальтер увидел некоего зеленого ящера с почтальонской сумкой в ковбойской шляпе, облаченного в черное.---- Ты не узнаешь меня? - спросил он лукаво, обнажив рот, в котором левый верхний золотой зуб заблестел.--- Я не могу видеть тебя!--- Я твой друг, - издевательски промолвил он. - Тревор Бэркер!---Вы не Тревор, - сурово сказал Вальтер. - У него голос и внешность другие!---Ваша Байра ушла, -продолжал ящер. - Она оставила тебя. Потому, что не любит тебя!--- Откуда ты знаешь?! - вскричал серый кот Вальтер. - Ты лжешь!--- О, не-ет, Вальтер! - лукаво усмехнулся ящер. - Это правда. Она влюблена в меня!--- ОСТАНОВИСЬ!---Она оставила вас... жениться на мне. Треворе!---Это не правда! - воскликнул Вальтер. - Ты не Тревор. Кто ты?--- Она одурачила вас! - продолжал Ящер. - Она обманула вас! Она была неверна тебе!---Остановись! ПРЕКРАТИ! - взбесился кот.--- Тугодум! Тугодум! - дразнил его зеленый Ящер, распевая эти слова, наподобие песни. -На-На-На! Тугодум! Тугодум!Разъяренный Вальтер выстрелил из пистолета, но промахнулся: Ящер, увильнув стремительнее молнии, издевательски захохотал и исчез. Недоумевая, Вальтер отправился дальше на поиски своей невесты. Спускаясь к дороге, он обнаружил вуаль Байры, висевшую на ветке прямо напротив дома золотистых лабрадоров. Осторожно приблизившись, Вальтер заглянул в окно и увидел, как его невеста была заключена в объятия Тревора. В просторной спальне они смотрят друг другу в глаза. А из-за открытой форточки до ушей оскорбленного кота отчетливо долетал каждый звук, произнесенный ими.---Тревор, - улыбалась кошка Байра. - Мы никогда не забудем эту комнату, гостиница... или тебя...Тут взгляд её упал на знак с вилами, который отпечатался у них с того момента, как они выпили любовный эликсир. - Ты помнишь, - смеясь, спросила она лабрадора. - Когда этот знак был единственный признак того, что мы принадлежали друг другу? Как зол и напуган ты, что первый день, когда вы видели его?---Потому что мы собирались жить по правилам, - отвечал Тревор. - Ты и я, собираемся воевать, что мы чувствовали. Вы собирались жениться, потому что — это было запланировано.---И вместо того, чтобы ты женился на мне! -смеясь, сказала Байра.--- Ты пожалеешь об этом. - сказал Тревор.--- О, Тревор! - томно вздохнула Байра. - Если остальная часть моей жизни будет так счастлива, как в последние несколько дней...--- Три с половиной дня с церемонии. .. - пёс Тревор страстно поцеловал кошку. Вальтер наблюдал за окном.--- Мы когда-нибудь сможем вернуться? - спросила Байра спустя несколько секунд.--- Если бы мы хотели...--- Что бы ты сделал?--- Мы уйдем туда, где будем продолжать быть счастливыми! - воскликнул Тревор.--- Нет, я никогда не уйду, - смеясь, сказала Байра. - У нас будет семья. И мы состаримся здесь.--- Все в этой комнате?---Да, - ответила Байра. - Мы никогда отсюда не уедем. Обещай, что мы будем всегда вместе!--- Клянусь тебе, Байра!Далее Вальтер не мог переносить такого зрелища. Он лично вторгся в дом к лабрадору и услышал то, чему не мог поверить, однако не выдал своих чувств.--- Ты говоришь мне, что вы поженились? - спросил он Тревора. - Могу ли я узнать, когда это случилось? Скажи мне, Байра, это правда?Застигнутая врасплох кошка лишь кивнула.--- Почему? Почему ты сделала это? - вопрошал Вальтер.Ответа не последовало.--- Я был неправ насчет тебя, Байра... Но ты, - он обратился к Тревору. - Как ты мог это сделать?--- У меня нет никаких объяснений.Это заявление разозлило кота, который ударил перчаткой по морде и швырнул её перед Тревором. Пёс поднял её.--- У тебя есть выбор оружия? - спросил Вальтер своего соперника. Байра, осознав весь ужас своего положения, бросилась к серому коту.--- Вы не можете бороться! - вскричала она. - Вальтер, пожалуйста!--- Однажды я бы прислушался к тебе, - равнодушно промолвил Вальтер. - Но ты потеряла право даже спросить меня теперь!Напрасно Байра умоляла родных остановить Тревора и Вальтера. Напрасно пыталась она их помирить. Все было тщетно. "у меня есть причина ненавидеть тебя. Потому что если ты ее не любишь, ты разрушил всю нашу жизнь ни за что" - только и сказал Вальтер лабрадору во время их последней встречи. Лишь Элнос зашел за горизонт, оба аристократа с револьверами вышли на лесную поляну Никлодена.--- Десять шагов и преврати количество в три, - сказал Вальтер, стоя спиной к Тревору. -Затем...--- Огонь! - вторил лабрадор.--- Ты понял?---Да.--- Ты готов?---Ты должен верить, что все эти годы я не лгал тебе до этого, - сказал Тревор. - И что ложь мне чужда.--- И я буду бороться с незнакомцем, а не со зверем! - ответил Вальтер. - Давайте покончим с этим...--- Я готов!Но не успели они пройти и семи шагов, как Вальтер произнёс: "Хорошо!" и начал обратный отсчет.--- 3...2...1...Раздался выстрел. Вальтер промахнулся, зато Тревор попал в упор. Истошный крик Байры, из последних сил бежавшей остановить кота и пса, не спас положение. Вальтер рухнул на землю и лишился чувств.Кот очнулся в своей спальне. Рядом с ним сидела его безутешная сестра Адея. Несколько минут он не мог опомниться и осознать, что с ним произошло. Пытаясь подняться, Вальтер почувствовал сильнейшую боль и слабость. Адея забеспокоилась.--- Закрой твои глаза, - ласково произнесла она. - Постарайся заснуть. Я вызову врача.--- Слишком поздно для врача... - сказал Вальтер и впал в забытье.Проснувшись, кот отчетливо слышал голоса, доносящиеся в фойе. Особенно голос встревоженной Байры.--- Байра, - бормотал он, вставая с постели, - Я слышу твой голос! Иди ко мне! Не покидай меня! Баайра! Бааайра!Крик становился все громче. Перепуганная рыжая кошка поднялась наверх и застигла Вальтера лежащим на полу.--- Где Байра? - бормотал кот. - Я слышал её голос... Где ты, Байра? БАААЙРАА!Чудесное средство, содержащееся в злополучном напитке, сделало свое дело: одурманенные благоуханием и приятным вкусом, пёс и кошка почувствовали, что какая-то незримая сила, как магнит, тянула их друг к другу, и сопротивляться ей они не могли. И стали ещё ближе друг к другу, чем раньше. Результат эксперимента безумного Франкенмера не заставил себя долго ждать: на третий день Байра уже прибавила в весе. А по прошествии шести недель живот кошки рос всё больше и больше. Медленной и плавной стала её походка.

Ключевые слова: Котопёс мутанты Гибриды демоны

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