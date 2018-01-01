"Сломанная ветка"

Андрей Гневуш Просмотров: 21 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 19:05 by

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... 2358 год, далекое будущее.В 2016 году все страны начали войну, долгую... Беспощадную. Все забыли о людях, ведь полем боя была... Украина. В 2053 году война закончилась... Ядерными бомбами. Все человечество будто было разрушено, но нет. Останки человечества вышли наружу. Началось второе средневековье. После, информация отсутствует.И только в 2313 году человечество, и планета забыли о старых ранах. В 2342 был сделан первый работоспособный космический корабль. Позже, через год все химикаты, токсины и другую заразу запустили ракетой, забыв, что возле нашей галактики будет пролетать "Мастодонт" комета, размерами с нашу планету.Когда ракета влетела в комету, её курс был изменен."Мастодонт" пролетел, очень близко к земле сбив луну. Половина планеты была атакована метеоритами. А "Мастодонт" начал лететь на Солнце.Не известно, что было дальше, но Солнце полностью погасло, оно осело космической пылью. До сих пор учёные не придумали, как решить эту проблему, ведь в эти времена. Человечество превыше всего, а каждый человек стал... Эгоистом.Меня зовут Эрик, мне 21 год, единственное, что отличает меня от остальных, это... Зелёно-красные глаза. Они мне дались еще очень давно, до бойни. По легенде они давали мне видеть то, что не могли видеть обычные глаза: ангелов, бесов и других "существ", но... Их не было, или я не видел, может, умерли во время "бойни", я не знаю.Земля теперь стала одним городом, именуемым как "ГПИ – город процветающих империй", я живу в нём, всё здесь сделано в "Футуристически-готическом" стиле (по старым меркам). А моя работа была простая, я был самым обычным таксистом.....– Эрик !Услышал я знакомый крик– мистер Хиксон, вас как всегда ?Гаррис Хиксон был у меня постоянным клиентом, утром с дома в центр красоты (да-да, он самый, в эти времена все хотят быть красивее), и вечером обратно.– да, как всегда, сегодня модуляция лица, и буду вновь выглядеть как в 18, а мне уже 45, а ты почему так не делаешь? -спросил Хиксон– даа... Мне это не нужно, мне я такой нравлюсь. Кстати а почему я никогда не видел вас на роботе? Спросил я его, с интересом– а как ты можешь видеть меня ? – спросил Хиксон- я же на Марсе, занимаюсь строительством колонии -дополнил он– ааа... Ну тогда понятно -улыбнулся я- приехали ! С вас... 25 кредитов– 25 ?! Так вчера же было 24. 5 ! Это уже грабёж.– извините, не мои правила– ладно, ладно знаю я -дал несколько бумажек- держи.Я поехал дальше, стал ждать новых клиентов.– юнит 2284364. Улица Помощика 25.Сказал голос из динамиков– ясно выезжаюи машина двинула з места.Дорога заняла у меня полчаса. За это время я успел, опять, посмотреть достопримечательности нашего района. Когда я приехал, меня ждала девушка, лет восемнадцати. Судя всего, она опаздывала на учёбу. Я к ней подъехал.– садитесь– о, да, спасибо, я вам очень благодарна– пожалуйста ваш паспорт -слегка монотонным голосом сказал я – или карткой вип клиента– хмм... – начала рится в сумочке, и дала паспорт- вот, только там фото старое, я его месяц назад делала– ладно, куда едем? Зачем вам все эти салоны ? -уже начал я бормотать себе под нос- зачем...– а, да улица М. Рокосовского 31Машина сдвинулась с места. Поскольку эта улица находилась, возле той, от которой я приехал – мне опять пришлось смотреть на всё это.– приехали, с вас... 34 кредитадевушка рассчиталась и пошла в университет.– таки угадал... Так, стоп! Вот блин, она дала мне всего 30 кредитов... Увижу уб... Хотя, сам виноват, надо было сразу деньги считать... Э-эхх...– юнит 2284364 район "Инвайр" ули...– ей-ей ! -остановил я- "Инвайр" не мой район, там другие.– юнит 2284364, в случае невыполнения указаний вы будете уволены. Район "Инвайр" улица Инноваций 04– выезжаю...Машина отъехала...– так... Так. Вот нашел, никого нет, странно...– уважаемые жильцы "Инвайра" -внезапно зазвучал голос из динамиков- сегодня для нас не самые лучшие времена, но я исправлю это! Всем жильцам налог за дом увеличен на 5 кредитов.– а, ну да... Мэр Хайрулин же лично оповещает обо всем... Жалко людей.В этот момент ко мне подошел мужчина.– такси ? Откройте– да -открыл дверь- объясните почему вы вызвали такси из другого района– у вас, по сути дешевле, в этом районе все, очень дорого.– ясно... Такссс, куда едем ?– да, в ваш район, на улицу Позднего 05– едем -машина двинула с места- вы то как здесь оказались ?– ах, да, это... Да по роботе, меня туда подвезли, а назад забыли.– уу... Ну это бывает -с шуткой сказал я- а по какой работе именно ?– младший помощник мэра– ого, так вроде вам же запрещено со мной– к черту правила, моя цель скинуть мэра из должности, он слишком много денег берет себе– а зачем вы это мне рассказываете ?– народ тоже должен это знать– угу... -кивнул я- приехали, с вас... 78 кредитов.– держи...– Эрик– держи, Эрик, сто кредитов, без сдачи– оу, спасибо.Я поехал к кафешке, в меня скоро должен начаться обед, может, если не будет заказов, я поехал...... Ааа... Старый добрый Макдональдс...– юнит 228364 ули... Всем жителям района, пришло отдать долг району -начал нести наш мэр- наши учёные нашли решение проблемы с солнцем, но видимо район "Отфент" решил уничтожить проект, всем к военной части!– ого -удивился я- такого раньше не было, война ?Я поехал, за углом я увидел двоих мехов, «Силовики», уж их точно ни с кем не спутаю, грозный экзоскелет, защищающий всё тело. Корпус был немного похож на почтовый ящик, а руки заканчивались двумя мощными пулеметами.Они не успели заметить меня, я гнал на полной скорости... Приехал. Там было много людей. Я вышел из машины, меня заметили– Эри...– да-да -перебил я- уже иду– стать в стройя тихо стал среди людей......– так, всем сдать паспорта на проверкусказал командир. Я приготовил, и отдал паспорт......"центр информации района"...В длинном коридоре все было тихо, мало кто работает, все на автоматике, лишь два уже пьяных сис-админа.– о, смотри, в распределитель добавились еще люди– о класс ! Вот они дураки... На войну идут– ога, а спорим что я переведу одного в научную группу ?– тебя же уволят– ннеа, так спорим ?– спорим, на 2 бутылки Виски– ок....– Эрик ! -прозвучал голос командира– да ?– вы переведены в научную группу.– что ? Почему ? Я же не учёный.– это не я решаю, бегом ! Заходи в здание, там 3 дверь слева.Я удивился, и пошел в комнату. Когда я вошел то увидел 10 человек в белых халатах, один я торжественно был в футболке, джинсах, и кроссовках. Все посмотрели на меня с удивлением, и видимо командир, сказал– да-да, я вас слушаю– э-эмм... Мне сказали идти сюда.– хмм... Дайте ваш паспорт -вытащил сканнер- посмотрим– да -показал паспорт- извините, я без халата"командир" проверил паспорт, и он подтвердил. Я встал и посмотрел на других людей– вот это нежданчиксказал я тихо про себя. Там стояли мистер Хиксон, та девушка которую я подвозил, и мой старый друг Джон Джоунс.– так, ваша задача скинуть бомбу на солнце, она усилит мощность излучения. На достаточно короткий промежуток времени, и очистит солнце. Если одной бомбы мало, есть запасная. Предупреждение, если содержимое бомбы выйдет, вы умрете, так как в бомбе содержится «Фасровород». Всем понятно ? Впередвсе двинулись, к небольшому космическому кораблю.За несколько минут корабль уже держал курс на солнце. Я сидел возле подсобки, когда там шла война. Но тут, моя помощь не требовалась. Как вдруг зазвенела тревога, я всполошился.– что за ? -спросил я Хиксона– разгерметизация бомбы, давай срочно противогазы.Я быстро зашел и вручил Хиксону все противогазы, и сам надел один. Через минуту ко мне пришли: Хиксон, Джоунс и та девушка.– а где остальные– остальных нет, они... Умерли, я не успел – Сказал Хиксон– нет ! -сказала девушка- мы очень близко к солнцу, мы не успеем спастись, разве что... Да, всем в спасательные шлюпки !Мы все побежали, я приостановился и посмотрел на экран. Минуту я потратил на это, потом я догнал остальных, то что я увидел... Последняя шлюпка отцепилась и полетела на землю. Я просто сел на колени, где-то полминуты я так сидел. Потом успокоился и побежал активировать последнюю бомбу, как только я её активировал, произошел взрыв......Неделя спустя....– вот мы здесь собрались -торжественно заявил мэр- поздравить наших героев, которые подарили свет нашей планете, так же, как Прометей подарил огонь людям. Мы сделали статую !Открылась завеса, и показалась статуя, на ней было написано"вечным героям: Гаррис Хиксон, Элизабет Сворн, Джон Джоунс"и все дружно похлопали...... 2 дня спустя...– экстренные новости, учёного Гарриса Хиксона нашли мертвым, он разрезал себе вены, на стене была надпись "нас было четверо" и он своей кровью написал снизу "прости Эрик". Выясняются причины самоубийства...