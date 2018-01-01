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Дурдом

"Сломанная ветка"

... 2358 год, далекое будущее.

В 2016 году все страны начали войну, долгую... Беспощадную. Все забыли о людях, ведь полем боя была... Украина. В 2053 году война закончилась... Ядерными бомбами. Все человечество будто было разрушено, но нет. Останки человечества вышли наружу. Началось второе средневековье. После, информация отсутствует.

И только в 2313 году человечество, и планета забыли о старых ранах. В 2342 был сделан первый работоспособный космический корабль. Позже, через год все химикаты, токсины и другую заразу запустили ракетой, забыв, что возле нашей галактики будет пролетать "Мастодонт" комета, размерами с нашу планету.

Когда ракета влетела в комету, её курс был изменен.

"Мастодонт" пролетел, очень близко к земле сбив луну. Половина планеты была атакована метеоритами. А "Мастодонт" начал лететь на Солнце.

Не известно, что было дальше, но Солнце полностью погасло, оно осело космической пылью. До сих пор учёные не придумали, как решить эту проблему, ведь в эти времена. Человечество превыше всего, а каждый человек стал... Эгоистом.

Меня зовут Эрик, мне 21 год, единственное, что отличает меня от остальных, это... Зелёно-красные глаза. Они мне дались еще очень давно, до бойни. По легенде они давали мне видеть то, что не могли видеть обычные глаза: ангелов, бесов и других "существ", но... Их не было, или я не видел, может, умерли во время "бойни", я не знаю.

Земля теперь стала одним городом, именуемым как "ГПИ – город процветающих империй", я живу в нём, всё здесь сделано в "Футуристически-готическом" стиле (по старым меркам). А моя работа была простая, я был самым обычным таксистом.....

– Эрик !

Услышал я знакомый крик

– мистер Хиксон, вас как всегда ?

Гаррис Хиксон был у меня постоянным клиентом, утром с дома в центр красоты (да-да, он самый, в эти времена все хотят быть красивее), и вечером обратно.

– да, как всегда, сегодня модуляция лица, и буду вновь выглядеть как в 18, а мне уже 45, а ты почему так не делаешь? -спросил Хиксон

– даа... Мне это не нужно, мне я такой нравлюсь. Кстати а почему я никогда не видел вас на роботе? Спросил я его, с интересом

– а как ты можешь видеть меня ? – спросил Хиксон- я же на Марсе, занимаюсь строительством колонии -дополнил он

– ааа... Ну тогда понятно -улыбнулся я- приехали ! С вас... 25 кредитов

– 25 ?! Так вчера же было 24. 5 ! Это уже грабёж.

– извините, не мои правила

– ладно, ладно знаю я -дал несколько бумажек- держи.

Я поехал дальше, стал ждать новых клиентов.

– юнит 2284364. Улица Помощика 25.

Сказал голос из динамиков

– ясно выезжаю

и машина двинула з места.

Дорога заняла у меня полчаса. За это время я успел, опять, посмотреть достопримечательности нашего района. Когда я приехал, меня ждала девушка, лет восемнадцати. Судя всего, она опаздывала на учёбу. Я к ней подъехал.

– садитесь

– о, да, спасибо, я вам очень благодарна

– пожалуйста ваш паспорт -слегка монотонным голосом сказал я – или карткой вип клиента

– хмм... – начала рится в сумочке, и дала паспорт- вот, только там фото старое, я его месяц назад делала

– ладно, куда едем? Зачем вам все эти салоны ? -уже начал я бормотать себе под нос- зачем...

– а, да улица М. Рокосовского 31

Машина сдвинулась с места. Поскольку эта улица находилась, возле той, от которой я приехал – мне опять пришлось смотреть на всё это.

– приехали, с вас... 34 кредита

девушка рассчиталась и пошла в университет.

– таки угадал... Так, стоп! Вот блин, она дала мне всего 30 кредитов... Увижу уб... Хотя, сам виноват, надо было сразу деньги считать... Э-эхх...

– юнит 2284364 район "Инвайр" ули...

– ей-ей ! -остановил я- "Инвайр" не мой район, там другие.

– юнит 2284364, в случае невыполнения указаний вы будете уволены. Район "Инвайр" улица Инноваций 04

– выезжаю...

Машина отъехала...

– так... Так. Вот нашел, никого нет, странно...

– уважаемые жильцы "Инвайра" -внезапно зазвучал голос из динамиков- сегодня для нас не самые лучшие времена, но я исправлю это! Всем жильцам налог за дом увеличен на 5 кредитов.

– а, ну да... Мэр Хайрулин же лично оповещает обо всем... Жалко людей.

В этот момент ко мне подошел мужчина.

– такси ? Откройте

– да -открыл дверь- объясните почему вы вызвали такси из другого района

– у вас, по сути дешевле, в этом районе все, очень дорого.

– ясно... Такссс, куда едем ?

– да, в ваш район, на улицу Позднего 05

– едем -машина двинула с места- вы то как здесь оказались ?

– ах, да, это... Да по роботе, меня туда подвезли, а назад забыли.

– уу... Ну это бывает -с шуткой сказал я- а по какой работе именно ?

– младший помощник мэра

– ого, так вроде вам же запрещено со мной

– к черту правила, моя цель скинуть мэра из должности, он слишком много денег берет себе

– а зачем вы это мне рассказываете ?

– народ тоже должен это знать

– угу... -кивнул я- приехали, с вас... 78 кредитов.

– держи...

– Эрик

– держи, Эрик, сто кредитов, без сдачи

– оу, спасибо.

Я поехал к кафешке, в меня скоро должен начаться обед, может, если не будет заказов, я поехал...... Ааа... Старый добрый Макдональдс...

– юнит 228364 ули... Всем жителям района, пришло отдать долг району -начал нести наш мэр- наши учёные нашли решение проблемы с солнцем, но видимо район "Отфент" решил уничтожить проект, всем к военной части!

– ого -удивился я- такого раньше не было, война ?

Я поехал, за углом я увидел двоих мехов, «Силовики», уж их точно ни с кем не спутаю, грозный экзоскелет, защищающий всё тело. Корпус был немного похож на почтовый ящик, а руки заканчивались двумя мощными пулеметами.

Они не успели заметить меня, я гнал на полной скорости... Приехал. Там было много людей. Я вышел из машины, меня заметили

– Эри...

– да-да -перебил я- уже иду

– стать в строй

я тихо стал среди людей......

– так, всем сдать паспорта на проверку

сказал командир. Я приготовил, и отдал паспорт......

"центр информации района"...

В длинном коридоре все было тихо, мало кто работает, все на автоматике, лишь два уже пьяных сис-админа.

– о, смотри, в распределитель добавились еще люди

– о класс ! Вот они дураки... На войну идут

– ога, а спорим что я переведу одного в научную группу ?

– тебя же уволят

– ннеа, так спорим ?

– спорим, на 2 бутылки Виски

– ок....

– Эрик ! -прозвучал голос командира

– да ?

– вы переведены в научную группу.

– что ? Почему ? Я же не учёный.

– это не я решаю, бегом ! Заходи в здание, там 3 дверь слева.

Я удивился, и пошел в комнату. Когда я вошел то увидел 10 человек в белых халатах, один я торжественно был в футболке, джинсах, и кроссовках. Все посмотрели на меня с удивлением, и видимо командир, сказал

– да-да, я вас слушаю

– э-эмм... Мне сказали идти сюда.

– хмм... Дайте ваш паспорт -вытащил сканнер- посмотрим

– да -показал паспорт- извините, я без халата

"командир" проверил паспорт, и он подтвердил. Я встал и посмотрел на других людей

– вот это нежданчик

сказал я тихо про себя. Там стояли мистер Хиксон, та девушка которую я подвозил, и мой старый друг Джон Джоунс.

– так, ваша задача скинуть бомбу на солнце, она усилит мощность излучения. На достаточно короткий промежуток времени, и очистит солнце. Если одной бомбы мало, есть запасная. Предупреждение, если содержимое бомбы выйдет, вы умрете, так как в бомбе содержится «Фасровород». Всем понятно ? Вперед

все двинулись, к небольшому космическому кораблю.

За несколько минут корабль уже держал курс на солнце. Я сидел возле подсобки, когда там шла война. Но тут, моя помощь не требовалась. Как вдруг зазвенела тревога, я всполошился.

– что за ? -спросил я Хиксона

– разгерметизация бомбы, давай срочно противогазы.

Я быстро зашел и вручил Хиксону все противогазы, и сам надел один. Через минуту ко мне пришли: Хиксон, Джоунс и та девушка.

– а где остальные

– остальных нет, они... Умерли, я не успел – Сказал Хиксон

– нет ! -сказала девушка- мы очень близко к солнцу, мы не успеем спастись, разве что... Да, всем в спасательные шлюпки !

Мы все побежали, я приостановился и посмотрел на экран. Минуту я потратил на это, потом я догнал остальных, то что я увидел... Последняя шлюпка отцепилась и полетела на землю. Я просто сел на колени, где-то полминуты я так сидел. Потом успокоился и побежал активировать последнюю бомбу, как только я её активировал, произошел взрыв......

Неделя спустя....

– вот мы здесь собрались -торжественно заявил мэр- поздравить наших героев, которые подарили свет нашей планете, так же, как Прометей подарил огонь людям. Мы сделали статую !

Открылась завеса, и показалась статуя, на ней было написано

"вечным героям: Гаррис Хиксон, Элизабет Сворн, Джон Джоунс"

и все дружно похлопали...... 2 дня спустя...

– экстренные новости, учёного Гарриса Хиксона нашли мертвым, он разрезал себе вены, на стене была надпись "нас было четверо" и он своей кровью написал снизу "прости Эрик". Выясняются причины самоубийства...
Сегодня, 19:05 by Андрей ГневушПросмотров: 21Комментарии: 0
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