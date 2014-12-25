Будьте осторожны со своими желаниями

Александр Vendetta Просмотров: 58 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:04 by

В одном городе жили два друга - Антон и Сергей. Антон был из богатой семьи а Сергей - из самой обычной - как в наши дни принято говорить - "умеренно бедный".. на момент описываемых событий оба учились в 11 классе. Богатый отец Антона был человек мудрый - и очень добрый. Это действительно так; он никого никогда не обманывал и всего достиг честным путем; это конечно редкость в наши дни.. у него было 2 высших университетских образования - психолог и философ- и он действительно страстно увлекался этими науками... наверно именно благодаря тщательному изучению биографий Великих Мудрецов - отец Антона жил довольно скромно и не стремился к роскоши. Он всегда говорил что нельзя цепляться за вещи и деньги; он не любил дорогие парадные костюмы; при этом одежды его стоили приличных денег - но только лишь потому что были созданы прочными и долговечными... На развитие сына денег он не жалел - однако тоже в пределах разумного- ибо понимал что у ребёнка должно быть детство. Во всяком случае к 11 классу Антон знал 3 языка которым его обучала гувернантка; также он прекрасно ездил на лошади. А уж как он красиво говорил! Даже учителя в школе завидовали ему... кстати отец приучил его Не стремиться к хорошим оценкам и вообще был против такой вот системы; "ты учишься ради знаний а не ради оценок"- любил говорить он; и еще утверждал - вполне справедливо кстати - что "стремясь получить оценку ты тратишь время которое мог бы истратить на получение других интересных знаний"... посему и Антон не стремился быть отличником - наверно потому и оставался "хорошистом". Пожалуй единственной прихотью отца - как человека состоятельного - была смена имени; он пожелал называться Диоген - в честь древнегреческого философа. Чтр же касается матери Антона - была она полькой и звали её Каллиста; тоже очень разумная женщина; по образованию экономист.. познакомились они когда отец Антона путешествовал по Польше... вот такие у нашего героя были замечательные родители и надо ли говорить что он любил их всем сердцем!!!Что же касается Сергея то у него было все далеко не так. Отец у него - которого звали Петр - быд рабочий на заводе и - как это у нас бывает довольно часто - выпивал; посему зарплата его хоть и была приличная - семья этого не ощущала. Жили они в захламленной двушке (в то время как семья Антона обосновалась в небольшом домике и не допускала присутствия в нем хлама). Маму Сергея звали Татьяна и она любила занимать у сына деньги- едва только соберет он какую-нибудь сумму больше 100 рублей... шмотница была та еще; постоянно приобретала новые наряды которые - понятное дело- надевала только по праздникам и которые также дополняли хлам...Несмотря на столь очевидные различия - Антон и Сергей дружили. Антон был добрый человек и не делил людей на "своих и чужих" . Сергей же втайне завидовал ему и мечтал сделать нечто плохое..И вот однажды Сергей шел домой из школы и обнаружил во дворе своей пятиэтажки мобильник- причем на вид довольно дорогой... подобрав и рассмотрев повнимательнее - решил Сергей присвоить оный себеИ вот сидит Сереженька во дворе, ковыряется в своем новом мобильнике...как вдруг он зазвонил! Номер входящего не отображался (и кстати список контактов был пуст). Наш герой испугался но все-же ответил.. в трубке говорил "загробный" голос...-Алло! Спасибо тебе что подобрал телефон- сказал Голос-простите меня; я готов вернуть ваш телефон- ответил Сергей (хотя ему было жаль расставаться с аппаратом но он отчего-то испугался этот Голос)-нет можешь пока оставить себе; просто теперь имеешь возможность загадать 3 желания; после исполнения третьего желания ты обязан принести телефон на перекрёсток и оставить там; в противном случае ожидают тебя Более Серьезные неприятности..На этом разговор был окончен и Голос положил трубку. Сергей обрадовался возможности загадать желание но решил непременно унести аппарат на перекресток - во избежание неприятностей; однако не обратил внимания на то-что они - в случае неисполнения наказа с перекрестком - будут "более серьезные". А зряСергей продолжал сидеть во дворе с телефоном в руках и раздумывал - что бв такое пожелать; свое первое желание он решил сделать экспериментальным и ничего серьёзного не заказывать.. как вдруг увидел своего папашу идущего в сторону ихнего подъезда; папаша был явно в нетрезвом виде и заорал - увидев сына - "иди домой бездарь!" Сергей обозлился и пробормотал: "тебе бы собаку поводыря чтоб домой приводила пьяного"; как только он это сказал - его папаша закричал и - зашатавшись и закрыв исказившееся гримасой ужаса лицо - плюхнулся посреди двора на зад; "я ослеп!!!"- стал кричать он; и вдруг из-за угла дома показался красивый белый лабрадор в ошейнике и с поводком, один конец которого был пристегнут к ошейнику а другой - за который должен держать хозяин - пес с гордостью нес в пасти и бережно вложил в руку своему новому хозяину. Тот ощупал собаку и осторожно поднявшись - вместе с собакой пошел в сторону дома.В тот же момент зазвонил телефон и в трубке все тот же Голос спросил:- как тебе собака? Он уже обучен; так что пусть отец пользуется наздоровье- вы с ума сошли!!! Я вообще не хотел загадывать собаку!!! И почему ослеп мой папаша????- ну как же? Ты над телефоном пожелал для него собаку но не простую а поводыря! А зачем такой зрячему? - спокойно говорил таинственный исполнительСергей сбросил вызов и стал размышлять. Он понял что с этим телефоном необходимо быть очень осторожным! Еще подумав он решил не расколдовывать своего отца. В конце концов он желал своему бате зла; и это пусть будет пока наказанием.. возможно он отменит это в третьем желании; а пока отец пусть будет наказан.И тут Сергей вспомнил про Антона которому завидовал; и решил он пожелать себе такой жизни как у него; да только как это правильно сформулировать? Ведь опыт первого желания показал что следует быть очень осторожным... и он думал очень долго; и никто его не беспокоил - в смысле что иногда мать все-же звонила ему если он сильно задерживался после школы; но сейчас ей было явно не до него...Сергей продолжал размышлять и таки придумал! Он четко и уверенно произнес: "я хочу стать сыном родителей Антона!" И ничего не произошло. Он встал и пошел домой где обезумевшая мать с отчаянным криком и плачем обхаживала сидящего на стуле папашу... пес лежал на коврике в прихожей... отчаявшаяся мать посмотрела на Сергея и проговорила сквозь зубы: "убирайся чтоб я тебя больше не видела! Это ты виновать что сделал отцу такой стресс! Он ослеп из-за твоего плохого поведения!"Сергей был в шоке но интуитивно понял что надо идти к Антону. И пошел. Естественно там приняли его как лучшего друга их сына; да и сам сын - будучи научен гостеприимству - не отказал товарищу. Сергей про телефон рассказывать не стал; просто сказал виновато что его выгнали родителиНа следующий день пришел полицейский и сообщил что мать Сергея повесилась от отчаяния; она оставила предсмертную записку, в которой говорилось что больше она так жить не может... отец же Сергея - поняв что жена сделала - просто шагнул с балкона... ах да!! Собаку полицейский не упомянул и на соответствующий вопрос Сергея - ответил что никакой собаки в квартире не обнаружил и даже каких-либо признаков наличия таковой... отец Антона немедленно встал и объявил что Сергей не останется без родителей и будет усыновлен ими. Антон возражать не сталСергей был в шоке от произошедшего. Когда позвонил Голос то он буквально закричал: "я не хотел их смерти!!!" На что Исполнитель все так же спокойно ответил: "а иначе никак.. рассуди сам: если б твои родители остались живы то каким образом эти люди заняли бы их место?"Сергей помнил что оставалось еще третье - последнее желание и понимал что его нужно очень тщательно продумать. Он даже решил думать письменно но боялся что его новая семья прочитает и начнутся расспросы... посему он решил писать в этом же телефоне используя приложение Заметки... отчего-то не пришло ему в голову использовать такое приложение в своем собственном телефоне который пылился рядом на тумбочке...Сереженька наш думал довольно таки долго... но все-же придумал такое что даже сам удивился!!! Он решил попросить чтоб телефон сей принадлежал ему навечно и исполнял все желания!! И написал и сохранил данную заметку.... и тут он почувствовал неладное; а телефон зазвонил и в трубке заговорил уже знакомый и даже в некоторой степени родной Голос:- Алло; ты хорошее загадал желание; этот телефон остается с тобой но помнишь ли ты мой наказ о перекрёстке?- помню!- вдруг осмелел Сергей поняв что обыграл таинственного Исполнителя- так вот он остается с тобой но у тебя больше ничего не будет...В глазах у Сергея на несколько секунд потемнело и голова закружилась но затем он очнулся и увидел перед собой полицейского который сообщил: "к сожалению ваша новая семья погибла от непонятной болезни"....

Ключевые слова: Желание собака телефон

Другие, подобные истории: