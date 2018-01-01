Вызов Нюги

Вызов НюгиДля вызова понадобятся:
1. Примерно вечер, ближе к ночи.
2. Лист бумаги, лучше маленького размера, но чтобы можно было уместить слова.
3. Пишущий предмет, лучше ручку (ни в коем случае не фломастер!).
4. Стакан воды.
5. Кот (он очень важен!).
6. Хлеб.
7. Соль.
8. Любимая одежда. (Главное, любимую! Одежду, которая не нравится - класть нельзя! А то не получится).
Начинаем вызов:
1. Берём лист и пишем: "Хочу плоти твоей". А снизу (как всегда подписывают письма) пишем "Нюга".
2. Берём стакан с водой и лист, лист с заклинанием надо съесть (можно есть по кусочкам), после запить водой.
3. Берём любимую одежду и кладем её рядом с кроватью напротив Вас.
4. Ждём 0.00 ночи и идём спать, берём с собой кота, хлеб и соль, продукты питания (хотя при вызове мы не будем есть), кладем рядом, можно на тумбу, кота берём в обнимку и засыпаем.
5. В 3.00 ночи Вы должны будете проснуться из-за шуршания Нюги, она будет теребить вашу любимую одежду и смотреть на Вас с жуткой улыбкой. (Не смейте материться на неё, не кидайте в неё вещи и говорить заклинание для экзорцизма! Если вы матернетесь - она убьёт Вас!!), сохраняйте спокойствие, не кричите и не визжите от страха! Залезьте назад под одеяло и поставьте там (под одеялом) перед собой заранее кота. Тихонько вылезайте из-под одеяла и поставьте кота перед Нюгой. Она будет говорить: "Нюга хочет... Нюга хочет...", а когда кот издаст на неё недовольный звук, она скажет: "Нюга уходит!" и побежит, быстро хватайте хлеб с солью и кидайте в неё продукты.
Теперь она как Ваше домашнее животное на основе маленькой домашней собачки! Она будет у вас жить! И спать на вашей одежде (ну на той вашей любимой, но уже не любимой), она будет Вам как собачка, но только Вы её будете видеть, а другие нет, её нельзя мыть, она будет ревновать вашего кота, ее надо кормить хлебом и солью, для нее это как заменитель мяса, а иначе она кого-то съест (но кота она не тронет, она боится их), а когда Вы её приютите, она Вас отблагодарит желанием (но она не исполняет желания на богатство, любовь и убийства), когда Вы умрете, Нюга перейдёт к вашим детинам, а если у Вас не будет детей (ну мало ли), она будет ровно 100 лет плакать у вашей могилы, а что будет дальше, я не знаю.
Автор - Тамара.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:40 by Безликий48Просмотров: 16Комментарии: 0
Ключевые слова: Кот продукты вызов Нюга