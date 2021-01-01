Без двери

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 13:14

Причина: Изменен раздел.

Mazot_24 Просмотров: 93 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:14 by

Эта история произошла со мной лет 17 назад. Был я тогда молодой и в что-то мистическое я не очень-то и верил. Как позже оказалось, абсолютно зря.После очередного трудного дня (в то время я работал в магазине по 14 часов в сутки), я, как обычно разбитый и усталый, завалился в свою однушку и, тяжело переставляя ноги, хотел зайти на кухню, чтобы хоть что-то себе приготовить поесть. Ковер в прихожей постоянно сгибался, образуя "волны". Споткнувшись за такую "волну" и не удержав равновесие, я упал, попутно пытаясь дотянуться до чего-либо, чтобы остановить падение. К счастью (или нет), я ухватился за дверную ручку. Поскольку двери старые, ручка вырвалась вместе с кусками давно уже прогнившей древесины. Лежа на полу, я думал не о том, что я могу себе что-нибудь повредить, а о том, что мне сделает арендодатель. Поднявшись, я не нашел более хорошего решения, чем как сейчас снять дверь с петель, чтобы этим не заниматься потом, а на выходных заказать новую. Когда я закончил, я решил немедленно ложиться спать. Расстелив постель и выключив свет во всем доме, я лег спать.Проснулся я посреди ночи. Чувство было такое, будто внезапно выключили отопление. Встав с кровати и проверив батарею в спальне, я пошел проверять её на кухне. Открыв дверь, я сразу почувствовал холод. Я подумал, что окно на балконе не заперто, и решил проверить. С порога, тем более ночью, увидеть, закрыто ли окно или нет, довольно проблематично. Переступив через порог, я как будто бы попал в другой мир. Стены хоть и так были старые, то сейчас они постарели лет на 30. Потолок прогнил, и в центре было пятно, с которого капала вода. Пол под ногами скрипел, а позади меня, вместо проема, была стена...Поняв, что выбраться с кухни можно только через окно, я уж было приготовился к бегу, но меня остановило то, что, возможно, может провалиться пол, или может быть откуда-нибудь вылезет монстр и сожрет меня. Мой ошалевший мозг решал, что делать, пока мне в лицо неожиданно не полился ослепительно белый свет. Ослепленный, я побежал вперед, краем глаза замечая какие-то непонятные фигуры. В конце концов я почувствовал, что мое тело ударяется о что-то твердое, и я падаю, попутно царапаясь обо что-то острое. Мне оставалось только надеяться, что умру я не в муках...Я открыл глаза и почувствовал, что вижу нормальный мир, да и вообще лежу в палате на койке. Слава Богу, что живу я всего на втором этаже. Ко мне подошел медбрат и начал расспрашивать о произошедшем. Саму историю я так и не рассказал никому, так как боялся, что меня из больницы могут перевести в психиатрическую клинику. Я наплел что-то вроде того, что с раннего детства страдаю лунатизмом. Через неделю меня выписали, я нашел съемную квартиру поприличней и переехал в нее.До сих пор я не могу понять, сон ли это, действительно ли я лунатик, или это действительно произошло со мной?P.S: в тот вечер я так и не поел.

Ключевые слова: Сон лунатик больница дверь балкон авторская история

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