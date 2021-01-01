Как быстро снять сглаз - поучительная история

Летяга Просмотров: 119 Комментарии: 0 +3 Вчера, 17:55 by

История, поведанная моей мамой.Дело было еще в ее студенческие времена, то есть это где-то 1976 год – считай, что иная эпоха. Да, конечно же, все тогда были атеисты, правильные советские люди, но сглаз и прочая ересь – все же как-то умудрялась пробиваться в сознательные советские умы. И как-то, едва ли не силой, уцепилась за маму цыганка, и давай ей про позолоти ручку, про сглаз и про все остальное в этом же роде. Мама и так, и сяк от нее, а та не отстает – уцепилась! Причина уцепления была проста: мама одевалась ярко, была подружка в общаге, у которой отец возил с загранки «козырные» вещички, ну и носили они эти вещички напополам с соседкой, то бишь с моей мамой. У цыганки, видать, глаз наметанный был, и дорогое тряпье она приметила.Итак – сбежать ну никак не выходит, и тут она, цыганка, цапает маму за ладонь – мол де гадать буду, а сама легко и быстро, в одно движение, быстро смахивает кольцо с пальца (папа ей подарил, оно ей чуть большеватое было).- Все, милая, я тебя по кольцу прокляну, сглаз наведу, любимого отсушу – короче, плохо тебе, яхонтовая, будет, если деньги не принесешь все что есть через час туда-то. И смотри, я узнаю, если не все принесешь!Села мама на лавочку да и ревом заревела в голос (утрирую, просто плакала). Подходит женщина этакая грузная, высокая, подсаживается:- Ну что ты ревешь? Парень бросил? Что случилось?Ну мама ей и чуть той истории выдала. А дама говорит:- Золотко, так и я же колдунья, ведунья, сглаз снимаю, порчу убираю. И еще друг у меня есть – тоже из ведующих, потомственный, у него отец знахарем был. Сейчас, только позвоню ему.Из будки телефона-автомата позвонила за две копейки, посидели, подождали, и явился этот самый второй – ведун-знахарь. Этакий дядя Степа. Роста огромного, с лицом добрым и открытым, при усах, и с широтой плеч, что некоторым и на рост хватит.Ну пошли на договоренное место. Мама отдельно, те чуть по сторонам, будто и не вместе. Пришли. Мама ждет, а тех вроде и не видно – пропали куда-то.Подходит цыганка:- Принесла? – лыбится во все свои тридцать два золотых зуба, - Ты только смотри, не все если принесла, я же узнаю!И тут те двое, да с двух сторон, да под локотки цыганку, и корочки ей светят.- Гражданка пострадавшая, подтверждаете, что эта женщина похитила у вас кольцо?- Да.- Пройдемте в участок.Всю дорогу цыганка верещала и о проклятиях, и о прощении, если не напишет заяву пострадавшая, и даже о том, что к кольцу плюсом еще чего вернет-подарит, да только все одно – прогулялись до участка. И все вышло, как тетенька «колдунья»-милиционерша обещала – и сглаз, и порчу, и все такое – разом сняли с мамы, да и кольцо было возвращено.Автор - volchek1024.

Ключевые слова: Цыганка сглаз проклятие кольцо ведунья знахарь снятие порчи

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