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Несерьезные истории

Дом капитана

Если хотите незабываемых ощущений присутствия мистики и всякой фубли, то добро пожаловать на озеро Стерж, что в Тверской области в районе Селигера. Историй там с нами было миллион, все, конечно, рассказывать не буду, а вот основные – стрёмные – поведаю.

Стоит в деревушке дом капитана. Пароходы он водит по Селигеру и окрестностям.

Ну пришло время, и капитан умер. Говорили о нем, что человек он был хороший, очень любил своих внуков. В общем, жил на позитиве. А после смерти в доме завелась чертовщина. Ну на чердаке грохот и в доме – это семечки. А вот, что рассказывал нам его внук. Было тому внуку около 20 лет, собирался он с пацанами гулять, вышел с ними, идет, и вдруг они как-то стали на дом оборачиваться. А в чердачном окне чертик сидит. Посидел несколько секунд и свалил.

Как описали пацаны – это был 100% не кот, так как таких крупных котэ в нашей деревне отродясь не было. Да и кошки у них в доме не жили.

Пришло время, и продался этот дом другу моего отца. Тот хотел селигерского покоя, тишины и вообще природы. И купил этот дом. Мужик – тренер по стрельбе и не из робкого десятка. Здоровый такой. Ну и когда ему сказали про фублю – мужик поржал и сказал, что ни во что не верит и это все чушь. Ну прошла ночь, с утра он пришел к нам бледным и необщительным. Говорит – плохо спал на новом месте. После второй ночи он принял решение снести избу и построить новый дом (рядом), а спать у нас.

После недолгих расспросов, он нам рассказывает, что спит он в доме. Его собака спит у него в ногах. Больше никого. Начинается хождение по потолку. Как будто кто-то в валенках ходит. Мягко так. Ну, думает, мало ли какой живности в доме живет, что на глаза не попадается. Хорьки, там, или ласки. Не придал значения, но сон исчез. Лежит и, как дурак, к потолку прислушивается. И вдруг у него по спине пошел холодный пот. Пустая кровать в его комнате (обычная койка с панцирной сеткой) вдруг у него на глазах прогнулась (как под тяжестью тела) и стала скрипеть.

Он вскочил, собака забилась под одеяло… Сетка на койке пару раз прогнулась (как будто кто-то перевернулся), и послышался стон. По его ощущениям – как будто стон был не от койки, а вообще везде, как эхо. Потом скрип и стоны продолжились.

Мужик не выдержал и подскочил к выключателю – щелк – и никого. Свет горит – все тихо. Койка не прогнутая стоит.

На полусогнутых ногах он поперся к холодильнику, налил стопку водки, отрезал кусок черного хлеба и сказал: “Слушай, я не знаю кто ты и как тебя зовут, но я очень устал с дороги, пожалуйста, дай поспать”. И поставил водку с хлебом на тумбочку. Утром ни хлеба ни водки не было, и он, покидав быстро вещи в сумку и зацепив собаку, перебрался к нам.

Надо сказать, что мой папа тут же поднял его на смех, сказав: “А водку небось сам выпил, а на домового свалил”, но так или иначе – вот такой случай.

Автор - Проза.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дом капитана смерть чертовщина друг отца хождение по потолку скрип и стоны тумбочка хлеб койка

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