Друг под кроватью

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:49

Причина: Исправил теги.

Сказочница. Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:47 by

Странные вещи творились в квартире уже третий день: то на кухне посреди ночи дверки шкафов поскрипывают, то свет сам по себе включается, то кто-то бродит по коридору в тишине, и голоса странные слышатся, а ещё вещи пропадают.Вот сегодня с утра Вера полчаса свои ключи от квартиры искала. Так и не нашла, хотя всегда клала их на одно и то же место, на тумбочку в прихожей. И взять их вроде бы некому – в квартиру никто кроме неё и сына не заходил.Вечером Вера уложила Колю спать, а сама никак уснуть не могла, прислушивалась к странным звукам в ночной тишине. Неужели у них нечисть какая-то завелась, как в кино…Вот опять хлопнула дверца холодильника. Вера вскочила, прибежала на кухню, щёлкнула выключателем. Коля вздрогнул и чуть тарелку из рук не выронил.-Мам ты, чего?-Это ты чего? Я тут чуть со страху не померла! Перекусить решил? Так это ты что ли по ночам тут барабашку изображаешь?-Я... то есть... нет! – мальчик уставился в тарелку, там лежали две печеньки.-Ну-ка, объясни толком, что тут происходит! – строго сказала Вера.-Щас мам, я тебе всё расскажу, только дай я его покормлю, а то он опять жаловаться будет или вообще сам пойдёт тут еду искать.-Кто? – Вера испуганно огляделась, но никого не заметила.-Ну, подожди! – попросил сын и шустро достал из холодильника молоко, налил в чашку, подхватил вместе с тарелкой и пошёл в свою комнату. Вера топала за ним. Коля поставил свою ношу на пол и задвинул под кровать.-Мам, ты только не пугайся, ладно, это я его домой принёс, но я не специально!-Как это? – Вера села на кровать и с интересом посмотрела на сына. Он давно уже просил у неё собаку завести, но она всё никак собраться не могла, это же столько хлопот: кормить, выгуливать… вот он и сам справился. Наверняка у него под кроватью щенок какой-нибудь уличный.-Не ругайся, мам, мы с ребятами после школы ходили на заброшку…Вера схватилась за сердце, но промолчала.-Ну так вот, пришли мы туда... Три дня назад это было, а в тот день физ-ра была, а у меня форма физкультурная в пакете. Пока мы там лазили, я пакет порвал, и кроссовки со штанами и футболкой на пол высыпались. Футболку и штаны в рюкзак запихнул, а кроссовки не влезли, и их до дома в руках нёс, а вечером уже, слышу, бормочет кто-то у меня в комнате, говорит: «Кушать хочется, сил нет».Я так испугался, что одеялом укрылся с головой и посмотреть даже боялся. А потом на кухне шкафчики заскрипели, захрустело печенье и холодильник хлопнул два раза. Мне ребята рассказали, что раньше так из дома в дом барабашку переносили, в обуви. Я потом ещё в интернете прочитал – точно! Наверно, когда я кроссовки уронил, он туда и забрался, теперь вот, у меня под кроватью живёт. Не выгоняй его ладно, он хороший и ест немного.Вера нахмурилась - раньше такого многословного вранья она за сыном не замечала. Целую историю придумал, чтоб собаку завести.-Барабашка, значит? Ты же собаку хотел? – прищурилась Вера.-Он лучше собаки! Он мой друг! – воскликнул Коля и сложил руки ладошками вместе, – Пожалуйста, пусть он останется! Он хороший! Он свет заранее включает, если я боюсь ночью в туалет идти!-Друг под кроватью! Ладно! Барабашка, так барабашка, куда ж его теперь девать… Пусть живёт! – Вера улыбнулась, присела на корточки и заглянула под кровать, ожидая увидеть там дворнягу, но собаки там не было. Пыльный носок, чашка и тарелка были, а собаки – нет!Чашка был пуста, а на тарелке остались только крошки от печенья. Вера почувствовала неприятный холодок, охнула и села прямо на пол. Значит сын не врёт? Он и правда завёл себе барабашку!? И она ему только что разрешила!Вера не могла уснуть, всё думала, как жить дальше с этим «другом» под одной крышей, а утром обнаружила свои ключи на тумбочке в прихожей и решила, что сын прав.Домовой всё же лучше собаки! Его хоть выгуливать не надо.Автор - Елена Чиркова.

Ключевые слова: Домовой семья квартира

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