Друг под кроватью

Друг под кроватьюСтранные вещи творились в квартире уже третий день: то на кухне посреди ночи дверки шкафов поскрипывают, то свет сам по себе включается, то кто-то бродит по коридору в тишине, и голоса странные слышатся, а ещё вещи пропадают.
Вот сегодня с утра Вера полчаса свои ключи от квартиры искала. Так и не нашла, хотя всегда клала их на одно и то же место, на тумбочку в прихожей. И взять их вроде бы некому – в квартиру никто кроме неё и сына не заходил.
Вечером Вера уложила Колю спать, а сама никак уснуть не могла, прислушивалась к странным звукам в ночной тишине. Неужели у них нечисть какая-то завелась, как в кино…
Вот опять хлопнула дверца холодильника. Вера вскочила, прибежала на кухню, щёлкнула выключателем. Коля вздрогнул и чуть тарелку из рук не выронил.
-Мам ты, чего?
-Это ты чего? Я тут чуть со страху не померла! Перекусить решил? Так это ты что ли по ночам тут барабашку изображаешь?
-Я... то есть... нет! – мальчик уставился в тарелку, там лежали две печеньки.
-Ну-ка, объясни толком, что тут происходит! – строго сказала Вера.
-Щас мам, я тебе всё расскажу, только дай я его покормлю, а то он опять жаловаться будет или вообще сам пойдёт тут еду искать.
-Кто? – Вера испуганно огляделась, но никого не заметила.
-Ну, подожди! – попросил сын и шустро достал из холодильника молоко, налил в чашку, подхватил вместе с тарелкой и пошёл в свою комнату. Вера топала за ним. Коля поставил свою ношу на пол и задвинул под кровать.
-Мам, ты только не пугайся, ладно, это я его домой принёс, но я не специально!
-Как это? – Вера села на кровать и с интересом посмотрела на сына. Он давно уже просил у неё собаку завести, но она всё никак собраться не могла, это же столько хлопот: кормить, выгуливать… вот он и сам справился. Наверняка у него под кроватью щенок какой-нибудь уличный.
-Не ругайся, мам, мы с ребятами после школы ходили на заброшку…
Вера схватилась за сердце, но промолчала.
-Ну так вот, пришли мы туда... Три дня назад это было, а в тот день физ-ра была, а у меня форма физкультурная в пакете. Пока мы там лазили, я пакет порвал, и кроссовки со штанами и футболкой на пол высыпались. Футболку и штаны в рюкзак запихнул, а кроссовки не влезли, и их до дома в руках нёс, а вечером уже, слышу, бормочет кто-то у меня в комнате, говорит: «Кушать хочется, сил нет».
Я так испугался, что одеялом укрылся с головой и посмотреть даже боялся. А потом на кухне шкафчики заскрипели, захрустело печенье и холодильник хлопнул два раза. Мне ребята рассказали, что раньше так из дома в дом барабашку переносили, в обуви. Я потом ещё в интернете прочитал – точно! Наверно, когда я кроссовки уронил, он туда и забрался, теперь вот, у меня под кроватью живёт. Не выгоняй его ладно, он хороший и ест немного.
Вера нахмурилась - раньше такого многословного вранья она за сыном не замечала. Целую историю придумал, чтоб собаку завести.
-Барабашка, значит? Ты же собаку хотел? – прищурилась Вера.
-Он лучше собаки! Он мой друг! – воскликнул Коля и сложил руки ладошками вместе, – Пожалуйста, пусть он останется! Он хороший! Он свет заранее включает, если я боюсь ночью в туалет идти!
-Друг под кроватью! Ладно! Барабашка, так барабашка, куда ж его теперь девать… Пусть живёт! – Вера улыбнулась, присела на корточки и заглянула под кровать, ожидая увидеть там дворнягу, но собаки там не было. Пыльный носок, чашка и тарелка были, а собаки – нет!
Чашка был пуста, а на тарелке остались только крошки от печенья. Вера почувствовала неприятный холодок, охнула и села прямо на пол. Значит сын не врёт? Он и правда завёл себе барабашку!? И она ему только что разрешила!
Вера не могла уснуть, всё думала, как жить дальше с этим «другом» под одной крышей, а утром обнаружила свои ключи на тумбочке в прихожей и решила, что сын прав.
Домовой всё же лучше собаки! Его хоть выгуливать не надо.
Автор - Елена Чиркова.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:47 by Сказочница.Просмотров: 56Комментарии: 0
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