Случай на старом кладбище

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:05 by

Хотите, верьте, хотите, нет. История эта произошла со мной и с моей подругой Валей лет шесть назад.В то время мы учились в училище в одном из городов Краснодарского края. Там неподалёку от него находилось старое заброшенное кладбище. Мы, молодые глупые подростки, иногда любили там посидеть за оградками старых могил, выпить пива, тем более там никто нас не трогал. Нами там даже были вытоптаны тропинки среди зарослей и лиан.Ну вот, как-то раз мы гуляли с Валей по городу, я встретила ее с электрички, она была с вещами (приехала с выходных на учебу), месяц был октябрь, вечер холодный, она сказала, что хочет одеть штаны потеплее, чтобы в общежитие не идти. Мы зашли на то самое кладбище, переодеться. Валя, значит, переодевается, я её жду, и вдруг вижу что-то копошиться чёрное в метрах десяти от нас.Сразу мысль была, что собака. Но нет, секунд через пять оно встало, и было видно силуэт с длинной чёрной шерстью в виде человека с неправильными пропорциями — длинными до земли руками, ростом метра два с половиной, как нам показалось. Он был весь в шерсти и полностью чёрный. Стоял к нам спиной. Мы секунд пять смотрели на это, потом деру дали. До сих пор не знаем, кто это мог быть.Автор - Ленка.

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