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Несерьезные истории

Чуть не поседели

1.
Боялась до ужаса услышать ночью, как кто-то, якобы, моет пол в доме, мол, это к покойнику. Наслушалась разных историй. Например, соседка по коммуналке перед смертью моего дедушки уверяла, что в полночь явственно слышала звуки шаркающей и отжимаемой мокрой тряпки. А, как известно, чего боится человек, то с ним и происходит. Жила-жила я с этим страхом, и свершилось! Просыпаюсь под утро, еще темно, от звука моющегося пола. Думаю, показалось, лежу, слушаю. Но когда я услышала ЭТО отчетливо, не знаю, что за волна отчаяния и протеста меня захлестнула! Врешь, не возьмешь, никто в этом доме не умрет! С душераздирающими воплями «Нет, нет, нет!» я выскакиваю из своей комнаты к предполагаемому месту трагедии. Никогда не забуду выражение лица моего папы, который аккуратно, чтобы не разбудить домашних, собирал, слегка шурша (это-то шуршание я и приняла за моющийся пол), рюкзак на рыбалку... Пришлось потом всем свидетелям данного казуса врать, что сон приснился страшный. Но не очень-то поверили.

2.
Выхожу как-то на балкон 8 этажа. Зима, темнеет рано. И, к своему недоумению и любопытству, вижу абсолютно черную распластавшуюся тварь на заснеженном асфальте. Она временами замирала, а временами бесплотно и легко скользила по поверхности земли. Смотрела на нее минут пять, так и не смогла идентифицировать. Не выдержала, спустилась... пакет черный движимый поземкой! А сверху выглядел таким загадочным!

3.
Собралась спать. И вдруг ясная мысль: "Дверь входную проверь!" Я, было, заупрямилась – лень, во-первых, а во-вторых, дверь входную мы ВСЕГДА запираем на замок, так что причин для беспокойства нет! Но мысль была настолько настойчивая, даже подчиняющая себе, что пришлось встать, подойти к двери. И, что бы вы думали - она не на замке! Закрыла, пошла спать. А утром узнала, что соседей обнесли...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:27 by ИренПросмотров: 157Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Пакет шуршание замок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мастер Талий
Сегодня, 00:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 143
А вот сколько таких историй, авторы которых так и остались с мыслью о том, что действительно столкнулись с чем-то необъяснимым? На самом деле, логически можно объяснить практически любой, с виду совершенно паранормальный феномен. У меня таких "решённых" историй целая гора. Да только вот так пораскрываешь парочку загадочных ситуаций из жизни, так печаль сразу берёт: неужели я так никогда и не столкнусь с чем-нибудь серьёзным?
+
Зарегистрирован: 11.05.2019
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:38
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (3212|-1)
Публикаций: 2 206
Комментариев: 12 683
Прикольные житейские истории.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:54
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10178|-4)
Публикаций: 886
Комментариев: 9 196
Вот соглашусь с Мастер Талий. У многих загадочных происшествий вполне будничные объяснения.
Истории хорошие +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
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