Чуть не поседели

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ирен Просмотров: 157 Комментарии: 3 +6 Вчера, 17:27 by

1.Боялась до ужаса услышать ночью, как кто-то, якобы, моет пол в доме, мол, это к покойнику. Наслушалась разных историй. Например, соседка по коммуналке перед смертью моего дедушки уверяла, что в полночь явственно слышала звуки шаркающей и отжимаемой мокрой тряпки. А, как известно, чего боится человек, то с ним и происходит. Жила-жила я с этим страхом, и свершилось! Просыпаюсь под утро, еще темно, от звука моющегося пола. Думаю, показалось, лежу, слушаю. Но когда я услышала ЭТО отчетливо, не знаю, что за волна отчаяния и протеста меня захлестнула! Врешь, не возьмешь, никто в этом доме не умрет! С душераздирающими воплями «Нет, нет, нет!» я выскакиваю из своей комнаты к предполагаемому месту трагедии. Никогда не забуду выражение лица моего папы, который аккуратно, чтобы не разбудить домашних, собирал, слегка шурша (это-то шуршание я и приняла за моющийся пол), рюкзак на рыбалку... Пришлось потом всем свидетелям данного казуса врать, что сон приснился страшный. Но не очень-то поверили.2.Выхожу как-то на балкон 8 этажа. Зима, темнеет рано. И, к своему недоумению и любопытству, вижу абсолютно черную распластавшуюся тварь на заснеженном асфальте. Она временами замирала, а временами бесплотно и легко скользила по поверхности земли. Смотрела на нее минут пять, так и не смогла идентифицировать. Не выдержала, спустилась... пакет черный движимый поземкой! А сверху выглядел таким загадочным!3.Собралась спать. И вдруг ясная мысль: "Дверь входную проверь!" Я, было, заупрямилась – лень, во-первых, а во-вторых, дверь входную мы ВСЕГДА запираем на замок, так что причин для беспокойства нет! Но мысль была настолько настойчивая, даже подчиняющая себе, что пришлось встать, подойти к двери. И, что бы вы думали - она не на замке! Закрыла, пошла спать. А утром узнала, что соседей обнесли...

Ключевые слова: Пакет шуршание замок авторская история

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