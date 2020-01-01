Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Про ведьму

Настя была очень хорошенькой молодой вдовой. На цветочной клумбе у неё росли самые пышные во всей деревне гладиолусы. Куры неслись больше всех остальных. Ещё Настасья закатывала самые хрустящие огурчики и делала самую душистую наливку.
Из-за всего перечисленного односельчане единодушно пришли к мнению, что Настасья - ведьма.

Однажды к Насте явилась сгорбленная старуха Зойка, и, шамкая так, что почти невозможно было ничего разобрать, потребовала навести порчу на соседку Вальку за то, что та якобы сглазила Зойкины помидоры. Полчаса ушло у Настасьи на то, чтоб объяснить бабке, что порчами она сроду не занималась и впредь не планирует.
Потом явился несовершеннолетний Витька-доходяга и, кружа вокруг Насти с тоскливыми глазами голодной дворняги, повторял:
- Светку хочу. Хочу Светку, Насть.
- Уйди, уйди ты от меня! - кричала на него с крыльца Настасья, от избытка чувств прижимая руку к груди.

Случилось как-то вдове зайти на местную свадьбу. И тут односельчане неизгладимо поразили её. Все поглядывали на неё с опаской, но тёща при этом усадила на хорошее место и стала пододвигать лакомые куски, как бы стараясь откупиться от дурного глаза.
Стало Настасье грустно от этого.
Как-то вечером пошла вдова в гости к подруге. На горизонте, среди холмов виднелся старый кирпичный храм. На луг перед рекой опускался туман. На небе уже появилась луна, чуть больше и краснее, чем обычно. В такие минуты Настя думала, что хоть большинство деревенских мечтает уехать в город, но всё же и им в чем-то повезло.
- Гля, это ж Настька-ведьма, - раздалось за спиной у женщины шушуканье.
- Точно, мне мамка говорила, что она Сашку Коновалова к себе приворожила, а потом ночь напролет на спине у него каталась, хохотала и хлестала березовым веником.
Шушукавшиеся были восьмилетними пацанятами, тихонько ехавшими позади на здоровенных заржавевших дедовских “Аистах”, из-за чего тощие зады приходилось держать на весу.

Настасья слушала и поражалась тому, какой бред сочиняют старухи, когда отрывают глаза от репы и петрушки.
- А еще, говорят, из-за неё у Валькиной кошки Маньки молоко пропало.
- Да что там у кошки Маньки, у самой Вальки тоже от неё молоко пропало!
- А давай проверим сейчас, ведьма она или нет. Надо иголкой в её след ткнуть.
- Давай. А у тебя есть?
- Да, мне мамка булавку на трусы приколола от сглаза.
Настя от безмерной душевной усталости закатила глаза.
- А что будет, когда мы её в след ткнём?
- Тогда ей иголка будто насквозь через все кишки пройдёт.
Настасья от услышанного споткнулась и на мгновение потеряла дар речи.
- А ну, пошли отсюда, паршивцы сопливые!!! - закричала она, повернувшись к пацанятам.
Отряд разоблачения ведьмы к этому моменту уже успел воткнуть свою булавку в землю. Ребята сначала застыли от ужаса, потом завизжали, взлетели на велики и рванули что есть силы с места преступления. Один испугался так сильно, что случился с ним детский грех.
На следующее утро вся деревня знала, что пацанва вывела ведьму на чистую воду, а та в отместку спортила безвинного ребёнка.

К дому Настасьи пришла мать описавшегося мальчика и через забор кричала страшные матюгальные слова. Настя слышала её из дома, сначала хотела не обращать внимания, но потом вдруг по щекам у неё побежали крупные горячие слёзы. Её ведь так и совсем могут из деревни выжить! Как жить теперь посреди сумасшедших дураков?!
Вдова горевала и была в отчаянии. Но вдруг в голове мысль блеснула: старая баба Ксения.
Про неё тоже все болтали, что она ведьма. Но вот Ксения никогда отрицать это не рвалась. И, бывало, сама начинала угрожать своим обидчикам: валяй, хлопче, завтра же сам, как миленький, прибежишь прощение выпрашивать.
Ксения каждую собаку в округе видела насквозь. Если у кого просить совета, так только у неё.

Настя собрала несколько яиц, несколько пирожков с капустой, шматок сала и отправилась к ведьме настоящей.
Рассказала ей свою беду, против воли сбиваясь на слёзы. Ссохшаяся баба Ксения какое-то время смотрела на неё совершенно равнодушно, словно и не человек, а старое дерево в лесу. Потом, наконец, сказала:
- А ты, девонька, возьми, да и взаправду поколдуй.
У Настасьи от этих слов вздох застрял в горле.
- Иди ночью в поле, догола разденься, росой оботрись и попроси у месяца, чтоб избавил тебя от злобы людской. А потом спой песню какую-нибудь, какую сама любишь.

Некоторое время вдова не решалась на такую авантюру, но делать всё равно больше ничего не оставалось, разве только из села уезжать.
Ночью в поле дыхание перехватывало. Вроде и пусто кругом, а вроде - да мало ли, на кого наткнуться можно! Не дай бог кого по пьянке понесёт. Или кабан побежит. Чем ей кабана пугать, голым задом, сверкающим в лунном свете? А разуваться здесь как? Кругом колючки же. Настасья подумала и решила остаться в резиновых сапогах.
Было ей очень страшно и… красиво. Ночное поле околдовывало запахом полыни. Нарвав пучки травы помягче, Настя обтерлась росой, как ей было сказано. Говорила ей бабушка в детстве, что такая роса от болезней избавляет… может, и избавляет, кто знает. Теперь надо было поговорить с месяцем.

Настасья запнулась. Ну не могла она себе представить, что сейчас начнет всерьёз разговаривать со светилом на небе. А что делать тогда? Уходить, после всего, на что уже пришлось отважиться?
Бедная женщина колебалась, переминалась с ноги на ногу, мучительно думала, что же ей делать и, наконец, в изнеможении выкрикнула:
- Да хватит уже этого всего!
“Думаю, месяц не дурак”, - решила про себя Настасья.
Теперь надо песню спеть. И Настя затянула ту, которая звучала у неё в голове ещё по дороге на поле - “Ой, рябина кудрявая, белые цветы...”, теперь уже с искренним чувством, изливая в песне свою тоску.

В это время рядом брёл приезжий Саша, подгулявший на празднике и возвращавшийся ночью до хаты. Вдруг он услышал женский крик: “Да хватит уже этого всего!”. Подошёл на звук поближе и выронил изо рта дымящуюся сигарету. Такого он в своей жизни ещё не видел. Стоит ночью в поле баба. Голая. Фигуристая. В резиновых сапогах. И поёт. И так тоскливо, так жалостно. Наверное, обидел её кто. Саша молча застыл, не зная, что надо делать при виде такого дива.
Тем временем женщина закончила петь, оделась и ушла, не заметив в темноте наблюдателя. Тот еще немного постоял, поскрёб в недоумении затылок и решил всё же брести по своей дороге, чтобы в раздумье не свалиться случайно с ног и не заснуть пьяным в поле.

Утром вдова проснулась с чувством облегчения. Бог его знает, сработает колдовство или нет, но колдовское приключение само по себе её достаточно перетрясло, и переживать ещё за что-то после такого было уже просто лень.
Саша шёл по утренней деревенской улице и думал, что пить всё-таки надо меньше, это ж надо было померещиться такому с пьяных глаз. Вдруг какая-то женщина поравнялась с ним, и, широко и открыто улыбнувшись, сказала:
- Здравствуйте! А я вас раньше здесь не видела! Давайте знакомиться?
При звуке её голоса Саша вздрогнул. Это она, она! Ворожея с ночного поля! Расскажи кому - не поверят! И фигура её!.. красивая… А улыбка какая… лучистая…

В конце лета играли свадьбу. О том, что Настя до недавнего времени была ведьмой, за столом никто не заикался - Саше, начальнику новой фермы, никто таких грубостей говорить не осмеливался. Одна только Зойка не утерпела и после третьей рюмки, глупо хихикая, засеменила к Саше:
- Ох, Александр Иваныч, кота в мешке взял! Ты что ж, не знал разве, что твоя жена…
- Что - моя жена?! - прогрохотал Саша. И заглянул сморщенной Зойке в глаза так, что та закрыла рот и поползла туда, откуда выползла.
И больше никто никогда Настасье про “ведьму” не напоминал.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:27 by AraliyaПросмотров: 18Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Ведьма роса ритуал авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.