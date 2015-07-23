Мальчик, который любил читать

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:19

Причина: Изменен раздел.

Grician85 Просмотров: 55 Комментарии: 1 0 Сегодня, 04:19 by

Билли Блейк, для своих девяти с небольшим лет, был весьма смышлёным мальчиком, и очень любил читать. Он читал все, что только мог найти: фэнтези, любовные романы, детективы, ужасы, различные научные труды и даже не брезговал телефонными справочниками. К счастью для него, неподалёку от его дома был небольшой книжный магазинчик, где работал дряхленький, доживающий последние годы, старичок Ллойд Брюстер. Магазинчик, который находился тут, наверное, еще со времен Великой депрессии, так и назывался: Книжная лавка мистера Брюстера.Однажды мальчик понял, что прочитал все, что мог предложить магазин старикашки. И когда он вновь пришел к нему, в надежде найти что-то новенькое, хозяин развел руками и скрипучим голосом сказал:- Извини сынок, но ты прочитал все, что у меня было.Билли, грустно опустив голову, повернулся в сторону выхода, но голос старика Ллойда остановил его.- Хорошо, сынок, есть у меня кое-что еще, - едва слышным голосом обратился он к Билли и вытащил из прилавка старую, потрепанную книгу с выцветшим названием «Скорбь». - Но ты должен обещать мне сынок, что никогда, послушай, никогда не будешь срывать полоску с титульного листа книги. И никогда, слышишь, никогда не читать текс за ней.- Клянусь всем, что у меня есть, - радостно взвизгнул Билли, подняв два пальца вверх, и заворожено уставился на заветную книгу. - Я обещаю, мистер Брюстер!- Хорошо, сынок, за это я продам тебе эту книгу по сниженной цене, - прочистив горло, сказал старик, протягивая мальчику пыльную книгу. - Всего пятьдесят баксов.Конечно, у мальчика не было с собой такой суммы, и он тут же помчался домой, разбил свою свинью-копилку и выгреб почти все деньги, скопленные на новенький велосипед, и тут же помчался обратно в книжную лавку мистера Брюстера.Вернувшись домой, Билли сразу принялся за чтение и уже спустя несколько часов книга была полностью прочитана. Книга была неплохая, хоть и мальчик ожидал от неё более захватывающего и таинственного сюжета, но он все равно был чрезмерно доволен. Однако он не мог не задаться вопросом, что может быть написано за этой приклеенной полоской на титульном листе. Эта мысль всегда была в его голове. Но так как он поклялся мистеру Брюстеру, что никогда не сорвет её, он всеми силами пытался сдержать обещание. Но однажды искушение все же взяло верх над мальчиком.Одной темной дождливой ночью Билли проснулся от удивительного сна. Ему снилось, что он сорвал полоску с книги и то, что он прочитал, открыло ему великие и в то же время очень мрачные тайны. Ему явились чудовищные миры Лавкрафта, сказочные персонажи Толкина и Роулинг. Сотни вселенных из прочитанных книг будто сошли в мир со страниц всех этих удивительных историй. Перед его взором метались так же и неизвестные лица людей, разговаривающих по телефону, видимо, сказалось чтение телефонных справочников.Проснувшись, Билли подскочил в кровати и сел, застыв словно кукла, безумным взглядом уставившись на книгу. Трясущимися руками он открыл титульный лист, сорвал таинственную полоску и тут же в ужасе отбросил книгу на пол.Надпись жирным шрифтом, гласила: Цена $ 7,99

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