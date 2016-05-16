Приворот

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:41 by

Таня никогда не верила ни в бога, ни в какие-либо высшие или потусторонние силы, чем изрядно раздражала подруг, фанатеющих от «Битвы экстрасенсов». Магия и всё, что с ней связано, вызывали у девушки лишь кривую усмешку. Наверное, она никогда не изменила своих взглядов, если б не случилось ей влюбиться.Прекрасное чувство настигло Татьяну внезапно, холодным ноябрьским днем. Она вышла из своего подъезда, направляясь на факультатив, и увидела его – красавца-брюнета со спортивной фигурой, достающего из багажника авто большие кожаные чемоданы. Брюнет с чемоданами направился в соседний от Таниного подъезд, и девушка словно под гипнозом последовала за ним. Лифта в доме не было. Молодой человек энергично шагал по ступеням, а она тенью, чуть пригнувшись, шла следом. Он остановился на третьем этаже и пока возился с замком двери, девушка вернулась на улицу. В тот же день от соседки по подъезду узнала про нового квартиранта и даже выведала его имя.«Геннадий!» – пело восемнадцатилетнее сердце Татьяны, вздрагивая и замирая.Она встала перед зеркалом и оценивающе оглядела себя: тощая фигурка без выдающихся форм, прыщавый нос и очки в роговой оправе на пол-лица. Оправу, из-за которой Таню в школе наградили прозвищем «Тортилла», девушка совершенно искренне считала стильной.Всю эту скрытую, местами зашифрованную красоту, Геннадий каким-то образом должен был заметить и полюбить. Татьяна ясно осознала отсутствие каких-либо шансов на успех и начала страдать.Она писала в Facebook длинные статусы о неразделенной любви, выкладывала одно за другим фото осеннего дождя и плакала по ночам. Ей было плохо. Если б знала, что именно так чувствуют себя все безнадежно влюбленные, то стало бы легче, но отсутствие опыта сыграло с Таней злую шутку – она увязла в грусти, как муха в киселе. Так продолжалось четыре дня, пока на пятый над ней не сжалился Google, изрядно уставший от бесконечно повторявшихся запросов «самый грустный в мире статус», «умираю от любви» и «Иван Дорн песни». Google подсунул рекламную ссылку с названием «Магический портал. Приворот 100% гарантия». Мозг Тани дал сбой.На портале девушка быстро нашла подходящий приворотный обряд, обещавший в итоге неминуемое счастье, и начала подготовку. Купила пшеничное зерно, трехлитровую банку жидкого меда, красные свечи. Недоставало лишь земли из следа ноги любимого. Странно? Таня так не думала. Она лихорадочно соображала, как раздобыть эту самую землю из следа, если практически весь двор заасфальтирован, а преследовать Геннадия пусть по небольшому, но все же городу, не хватило б времени и сил. К тому моменту она досконально изучила режим утренних отъездов и вечерних возвращений Геннадия по минутам. Нужно спешить – через день полнолуние.Гена всегда возвращался поздно, часам к одиннадцати вечера, любил еще пару минут посидеть в машине, разговаривая по телефону или слушая музыку. Свой автомобиль он, как и многие, оставлял на вытоптанном газоне у детской песочницы. Именно здесь – в высоких кустах у песочницы – Таня определила свою дислокацию. Из-за жуткого холода девушка надела чуть великоватую старенькую дубленку, доставшуюся от матери. Надела своеобразно – наизнанку, вверх густым черным мехом неизвестного природе животного. Для более надежной конспирации измазала лицо черным обувным кремом и разбила уличный фонарь.Шло время, Гена не ехал. Начал накрапывать дождь, постепенно превратившийся в ледяную мокрую стену. Дрожа от холода, Таня согревалась дыханием, пряча нос в пластиковый стаканчик, припасенный для драгоценной земли. Наконец Геннадий появился. В этот раз он не стал задерживаться и тут же вышел из машины. Коварный дождь смывал следы, и девушка метнулась в сторону парня на полусогнутых. Движение получилось более резвым, чем требовалось.Боковым зрением молодой человек заметил нечто мохнатое и, испуганно вскрикнув, отпрыгнул в сторону. Таня замерла. Геннадий вдруг перешел в атаку. С криками «Фу! Фу!» подскочил к тому, что принял за собаку, и с силой толкнул ногой в бок. Таню отбросило в кусты. Стаканчик выпал из рук, но что еще хуже – она потеряла очки. Немного пошарив по мокрой земле, нашла их и водрузила на место. Внутри происходила борьба чувств: с одной стороны хотелось подняться и объяснить, что она человек, с другой - терзало желание во что бы то ни стало влюбить Гену. А тот не унимался.– Вот зараза! – кричал он в сторону Тани-собаки, пытаясь разглядеть ее в мокрой темноте.Девушка не выдержала, резко поднялась и встала перед любимым. В мистическом полусвете молодой человек увидел низкорослое существо с всклоченным мехом, маленькой мокрой головой, совершенно черным лицом и глазами, похожими на очки для подводного плавания.– Я – Таня! – громко и с обидой заявило существо.К такому жизнь Геннадия не готовила. Замахав руками, он пулей влетел в подъезд.Потирая ушибленный бок, Татьяна с маниакальным упорством зачерпнула из отпечатка обуви любимого горсть жижи и поступью победителя ушла домой.В ночь полнолуния, запершись у себя в комнате, совершенно нагая смешала зерно, мед и землю под вызубренные заклинания и неровное пламя красных свечей. Нагота не была предусмотрена правилами обряда, но показалась юной ведьме обязательным условием из-за недавно прочитанного романа Булгакова. Следующим шагом было прокладывание пути – Тане следовало лить мед тонкой непрерывной струйкой от двери своей квартиры до дверей любимого. Это означало, что судьба навеки соединит их невидимой нитью.Накинув все ту же дубленку, но уже как положено, в сапогах на босу ногу девушка тихо вышла в парадную с трехлитровой банкой заколдованного меда. Она лила его тоненькой струйкой, экономя и невольно коря себя за то, что не купила литров пять-шесть. Опасения оказались напрасными, меда хватило и даже осталось. Таня обильно полила у двери в квартиру Гены, и та вдруг открылась. На пороге стоял незнакомый парень и ошарашено разглядывал полуголую девушку с банкой в руках. Из-за плеча незнакомца показалось удивленное лицо Геннадия. На секунду глаза Тани и объекта магического воздействия встретились, но Гена тут же с прищуром стал разглядывать мех дубленки.Татьяна побежала. Она бежала так быстро, как не бегала никогда прежде. Даже на школьной олимпиаде по физической культуре, куда попала, ответив на резонный вопрос физрука «Где форма?!» латинской пословицей, ей не удалось развить такую высокую скорость. Шла на рекорд. Нечаянно, но шла.* * *Более месяца после жуткого случая с неудачным приворотом Таня выходила из дома украдкой, пряча лицо в шарф. Она повесила дубленку в дальний угол шкафа и уговорила родителей купить ей сапоги на высоченной шпильке и пальто; перекрасилась в жгучую брюнетку, сменила очки на линзы и только после этого стала чувствовать себя немного спокойнее. В мае авто Геннадия перестало появляться во дворе. Всезнающая соседка по подъезду сообщила, что квартирант съехал.В июле родители отвезли Таню на море. Там у девушки случился бурный роман с прыщавым сверстником, и она кардинально преобразилась.Вернулась с отдыха загоревшей, с модной прической, парой пикантных татуировок и колоссальной уверенностью в собственной привлекательности. Чтобы закрепить новый образ, решила посещать модные курсы самосовершенствования. Надела узкое льняное платьице, нарисовала большие глаза и смело отправилась навстречу новому. Встреча с новым получилась смазанной: Таня опоздала, пока бродила по запутанным коридорам незнакомого здания в поисках нужной аудитории. Наконец нашла, уверенно постучала и шагнула внутрь. В небольшом помещении находилось всего пять-шесть человек. Тренер – высокий, спортивного телосложения парень стоял на кафедре. При взгляде на него в ушах у Тани зашумело, ноги подкосились, а в боку фантомно заныло.– Я – Таня, – представилась девушка, но голос предательски дрогнул и превратился в сип.– Помню, помню… – ответил Геннадий. – Присаживайтесь, где удобно.Он отвернулся к доске, едва заметно подергиваясь от немого хохота.Через четыре месяца они поженились.Автор - Диана.

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