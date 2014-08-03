Исчезновение людей на Замковой Горе

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:57

6eluy_shum Просмотров: 32 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:57 by

Хочу сделать предисловие, которое содержит мой собственный опыт и увидено моими собственными глазами. Дело в том, что в 2014-м году я проездом была в известном городе Киеве, гуляла по Андреевскому спуску и волей судьбы оказалась в этом месте - на Замковой горе. Была ограничена во времени, но краем глаза местечко все же оценила. На самом деле оно достаточно мрачное, столетние могилы, торчащие из земли, склепы, на которых неприятные послания для всех прочитавших и классическая неработающая мобильная связь.Одна небольшая фраза, написанная маркером на стене одного потрепанного склепа, до сих пор в моей голове как фотография: "Здесь я убила свою дочь".Вспомнив о поездке год назад, я решила погуглить, дабы почитать подробнее о месте, что я посетила. И далее будет сама статья, которую я нашла очень интересной. Статья на данный момент находится в единственном экземпляре, наткнулась я на нее далеко не сразу. В самом конце, собственно, есть строка, которая и является ответом на то, почему она в этом разделе (не будь ее, было бы интереснее!). Но тем не менее, я хочу поделиться, и, надеюсь, вы, дорогие читатели, разделите мое мнение, что написано очень даже неплохо!Об этом KV стало известно из публикаций киевских краеведов, политологов и активистов в соцсетях.В соцсетях сообщается, что экскурсия началась в полночь. Примерно в три часа ночи туристы перестали выходить на связь и отвечать на звонки. После обращений родственников в полицию, на гору был направлен наряд из двух патрульных, которые также не вернулись. Связи с сотрудниками нет.По свидетельству жителей близлежащих домов, ночью с горы слышались человеческие крики и жуткие звуки, напоминавшие волчий вой.Пишут, что Замковая гора оцеплена усиленными нарядами полиции со стороны Андреевского спуска, Фроловского монастыря и ул. Воздвиженской. На крыше Музея истории Украины и “Замка Ричарда” - снайперы. Возле музея скопление пожарных машин и карет скорой помощи, а также телевизионных групп.Официальных комментариев от Киевской горгосадминистрации (КГГА), Нацполиции или ГосЧС пока нет.В соцсетях активно обсуждают причины исчезновения туристов.Самой распространенной версией исчезновения экскурсии является жертвоприношение туристов. Некоторые пользователи соцсетей пишут, что 12 туристов были схвачены и принесены в жертву - то ли неоязычниками, то ли сатанистами.“Начнем с язычников, или неоязычников. Так вот, они себя таковыми не считают. Язычество - термин, принятый в христианском богословии, обозначающий традиционные, дохристианские, нехристианские религии. Если говорить о сообществе, которое периодически проводит свои богослужения на капище Замковой горы, то они себя называют Громадой Старожитней веры. Но в жертву приносят только хлеб и молоко”, - пояснил на своей странице в соцсетях краевед и историк Гораций Бражник.Сатанистов, по его словам, на Замковой горе нет уже пять лет. “В 90-е годы представители сатанистских сект действительно оккупировали Замковую гору. Оккультные обряды приверженцев Люцифера (слово “сатана” они используют редко) часто проводятся на кладбищах. На заброшенном кладбище Замковой горы, которое также называют "кладбищем ведьм", можно найти развороченные надгробия такой массы и размера, что сдвинуть с места человеку их не под силу. Но у сатанистов это как-то получалось”, - написал Бражник.Присутствие сатанистов на Замоковой горе закончилось в январе 2013 года, когда открылась металлическая лестница на гору Клинец со стороны Андреевского спуска."Клинец и Замковая стоят рядом. И Замковая гора стала местом массового паломничества туристов. А тайные обряды любят тишину - и сатанисты ушли в другое место”, - резюмировал Гораций Бражник.Близкий друг пропавшего Аверкия Чужинца, писатель Иван Жартенко, считает, что его друг и группа туристов стали жертвой российских спецслужб.“Проблема в Гоголе. Аверкию принадлежит авторство формулировки “украинский писатель, писавший на русском языке”... Дискуссия о роли Гоголя обострилась после выхода фильма “Киборги”, где двое защитников ДАП рассуждают о Гоголе”, - написал на своей странице в социальной сети Иван Жартенко.Он напомнил, что “Московия держится на благосостоянии народа и скрепах”. Когда благосостояние народа падает, остаются скрепы.“И тут появляется некий киевский историк, который заявляет, что Гоголь - украинский писатель, писавший на русском языке. Так можно сказать про Ахматову, Булгакова и многих других, затем перейти от литературы к науке, технике и т.д. А это означает подрыв скрепов”, - считает писатель.Он не исключает, что похищенную группу уже увезли за границу, например, в Беларусь, где Чужинца заставят раскаяться и публично заявить, что Гоголь - “российский писатель, неразрывно связывающий два братских народа”.Экстравагантную версию выдвинул политический эксперт Сергей Халявский."До нас дошла легенда о колдуне-оборотне из ирпенских лесов, который два раза в год с зубастыми собратьями приходит на Замковую гору. Ночью они причащаются лишь им известной травой и, после ритуального танца у костра, превращаются в людей. Известно, что количество волков, обращенных в людей, должно соответствовать количеству людей, ставших волками. Думаю, колдун-оборотень превратил пропавших туристов в волков - в счет задолженности за 13 волков, превращенных им в людей”, - сообщил в соцсетях Сергей Халявский.Он отметил удивительное совпадение - у одного индейского племени, издревле населяющего земли штата Висконсин (США), есть аналогичное предание о волках-оборотнях. И недавно Ирпень (Киевская обл.) и Милуиоки (столица штата Висконсин) стали городами-побратимами.“Быть может, из Милуоки были привезены 13 волков-оборотней - для пополнения оккультной биосферы Ирпенского региона?”, - задается вопросом политический эксперт.Еще одна версия, обсуждаемая в соцсетях, - туристы провалились под землю. Так, например, считает известный борец с незаконными стройками на Андреевском спуске Олег Кожемякин.“Послушайте, ну какие иностранные разведки, колдуны-оборотни и кровавые жертвоприношения? Эти дурацкие фейки создают пиарщики нашей мэрии, а боты их расшеривают по сети, чтобы отвлечь общественность от реальной проблемы. На самом деле, из-за масштабных земляных работ на Андреевском спуске, в почве образовался провал, вероятно, открывший проход в одно из древних подземелий. Это не первый случай, когда люди проваливаются на Замковой горе в ямы, образующиеся из-за сдвигов грунта. Раньше эти случаи не были групповыми, удавалось замять скандалы, но на этот раз история стала достоянием гласности”, - написал на своем социальной странице гражданский активист.Он напомнил, что в августе прошлого года на Андреевском спуске, 16, рядом с незаконной стройкой было зафиксировано проседание почвы глубиной до 3-4 метров.“Этот случай попал в СМИ. Но он был не единственным - и в КГГА об этом знают, но стройки не останавливают. А сейчас поднялся такой шум, что головы полетят и не только в КГГА, а и гораздо выше. Две недели назад Министерство культуры дало разрешение на проведение земляных работ на Андреевском спуске”, - заявил активист Олег Кожемякин.После публикации этого текста, все посты в социальных сетях, освещающие загадочное происшествие на Замковой горе, были заблокированы.Пока комментариев от городских властей и государственных органов нет -с 1 апреля, дорогие читатели!"Отбросим политическую ерунду, отбросим то, что 1 апреля давно прошло, давайте просто представим это как очередную идею для последующей возможной крипипасты. Доля правды все же присутствует: мое личное наблюдение позволило допустить, что это место действительно необычно и способно вызвать изрядное количество эмоций у таких как мы с вами, единомышленников, ведь этот сайт для того и создан.Спасибо за прочтение!Автор: Константин Гродзинский.

Ключевые слова: Замковая гора кладбище сатанисты оборотни

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