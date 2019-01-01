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Несерьезные истории

Как домовой вылечил от алкоголизма

Как домовой вылечил от алкоголизма


Сколько бед доставляют женам пьющие мужья! К чему только не прибегают они, чтобы избавить мужиков от пагубного пристрастия: и таблетками кормят, и иглами колят, и к гипнотизерам водят, и психотерапевтам. А с помощью нечистой силы не пробовали?

Здорово! Так мы что, вдвоем? Тебе на какой станции сходить? О! Отлично, времени – вагон. Водку пьешь? Дома по праздникам? Ну тогда освобождай стол, компанию мне составишь. Ну давай, не задерживай посуду. Молоток. Я-то дома вообще не пью. Не позволяют. Кабы жена! В том то и дело, что не жена. Случилось это 3 года назад.

Нельзя сказать, чтобы я уж сильно напивался, но поддавал крепенько, и не только на праздники. Жена, молчала, только по ночам шибко плакала, когда я домой на бровях приходил. Пыталась пару раз голос подать, так я устроил ей «шоу» – соседи милицию вызывали.

Уж не помню, что мы тогда отмечали, но уж точно повод-то был! Привели меня домой, любезной супружнице на руки сдали, она меня до кровати дотащила, там я и упал. Ночью встал по малой нужде, за стенку держусь, покачиваясь в туалет направляюсь. Вдруг что-то прыг мне на шею, я как заору, а оно давай меня душить! Жена проснулась, ночник включила. Гляжу – она в стенку вжалась, глаза как блюдца, рот раскрывает как рыба без воды и без остановки крестится. Сам представь: муж орет как оглашенный и по комнате прыгает словно шаман, вызывающий духов.

Я уж чувствую, круги перед глазами пошли. Все, думаю, амба! И вдруг осенило меня: как шандарахнусь спиной об стенку, тут «это» с меня и свалилось. Оборачиваюсь – вижу грязно-серое облако. Как заехал в него со всей силы, а оно меня в ответ током. Вот шрам с тех пор ношу. Достал сигарету, закурил, пошел на кухню, у меня там в холодильнике чекушечка для особых случаев хранилась. А тут случай - куда уж особенней! Трясущимися руками наливаю стакан и вдруг слышу под ухом такой тихий голосок с угрозой: «Не бросишь пить – закончу, что начал».

Вот с того случая и стал я трезвенником. Видел ли я его еще? Один раз. Тогда я не на бровях домой пришел, а так, слегка выпивший. А ночью чувствую, как мне на грудь что-то навалилось и в ухо: «Забыл?» Я как заору, тут жена меня схватила, гладит, успокаивает, в ухо ласковые слова шепчет, а в другом ухе слышу: «Хозяйку благодари, добрая она у тебя».

Больше я домой не то что пьяным – даже с запахом ни-ни! Только в командировках позволяю себе чуть слабину дать. Жаль только, что редко мне поездки выпадают. Жена не нарадуется - дочка у нас. Вот только иногда как гляну на нее, так начинают меня грызть сомнения. Приставал я как-то к ней, не твоих ли рук дело? Она давай отнекиваться: "Что ты, да как ты мог на меня подумать?" А у самой морда - ну шибко довольная!

Автор - Klim Podkova.
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Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 61Комментарии: 0
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Ключевые слова: Алкоголизм некто облако семья голос авторская история

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